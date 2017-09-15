Запад-2017
20:24. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вчера начались учения "Запад-2017". Начались несмотря на истерику, что ВС РФ намереваются под видом учений захватить: Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу (нужное подчеркнуть), а также обвинения в стиле "какое имеет право РФ проводить учения в Европе" (скромно не замечая, что учения НАТО, в том числе у границ РФ идут ежемесячно).
В общем, на истерики положили с прибором и принялись отражать агрессию Вейшнории.
Переброска техники.
Старт учений.
ПВО Московского Военного Округа.
Выброска десанта.
Работа артиллеристов и летчиков в Ленинградской области.
Уничтожение условного противника совместными российско-белорусскими силами.
Начальник Генштаба Белорусскиой Армии Белоконев про учения Запад-2017.
Итоги первого дня учений.
Итоги второго дня учений.
Вейшнория не пройдет!
Источник: colonelcassad.livejournal.com