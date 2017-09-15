Вчера начались учения "Запад-2017". Начались несмотря на истерику, что ВС РФ намереваются под видом учений захватить: Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу (нужное подчеркнуть), а также обвинения в стиле "какое имеет право РФ проводить учения в Европе" (скромно не замечая, что учения НАТО, в том числе у границ РФ идут ежемесячно).В общем, на истерики положили с прибором и принялись отражать агрессию Вейшнории.Переброска техники.Старт учений.ПВО Московского Военного Округа.Выброска десанта.Работа артиллеристов и летчиков в Ленинградской области.Уничтожение условного противника совместными российско-белорусскими силами.Начальник Генштаба Белорусскиой Армии Белоконев про учения Запад-2017.Итоги первого дня учений.Итоги второго дня учений.Вейшнория не пройдет!

Источник: colonelcassad.livejournal.com