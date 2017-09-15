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Запад-2017

20:24. 15 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Вчера начались учения "Запад-2017". Начались несмотря на истерику, что ВС РФ намереваются под видом учений захватить: Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу (нужное подчеркнуть), а также обвинения в стиле "какое имеет право РФ проводить учения в Европе" (скромно не замечая, что учения НАТО, в том числе у границ РФ идут ежемесячно).
В общем, на истерики положили с прибором и принялись отражать агрессию Вейшнории.


Переброска техники.


Старт учений.






ПВО Московского Военного Округа.


Выброска десанта.


Работа артиллеристов и летчиков в Ленинградской области.


Уничтожение условного противника совместными российско-белорусскими силами.




Начальник Генштаба Белорусскиой Армии Белоконев про учения Запад-2017.


Итоги первого дня учений.


Итоги второго дня учений.

Вейшнория не пройдет!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: белоруссия, вейшнория, Видео, запад-2017, мо рф, учения
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