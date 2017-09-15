Индустриализация Российской Империи

Индустриализация — процесс, затронувший в разное время все европейские государства и Российская Империя не была исключением, несмотря на советский миф о полной промышленной отсталости в дореволюционный период нашей истории. Однако, стоит заметить, что данный процесс в нашей державе несколько отличался от событий, происходивших в других крупных государствах. Я имею ввиду, конечно же, таких титанов мировой политической арены как Франция и Великобритания (Англия на момент индустриализации). В обоих случаях мы видим, что фактором начала индустриализации являлись серьёзные и резкие социально-политические изменения — буржуазные революции: Великая Французская и Английская соответственно. Вызванные обострением отношений между народом, ведомым угнетаемой монархией буржуазией, и институтом монархии, нежелавшим изменений и растившим столетиями социальный класс дворян, неспособный принять в момент революции необходимости реформ, они привели к резкому росту промышленного сектора в экономике и усилению (временно даже к полноценному овладеванию) власти буржуазии над странами.Россия же пошла другим путем. Институт монархии в Российском Государстве укрепился намного сильнее её европейских «коллег». Важными факторами в этом укреплении послужили редкая сменяемость династий(за тысячу лет — 2 раза, не считая Смуты), что привело в абсолют доверие и даже некоторое обожествление простым людом фигуры монарха и отсутствие процессов, вызвавших недоверие к церкви (одному из важнейших столпов власти монарха практически в любом государстве, так как власть дарована Богом) и к дворянам (классу общества, на который власть монарха может рассчитывать в критическую ситуацию, ибо нет монархии — нет и дворянства). В то же время в Европе мы видим ситуацию, когда династии сменялись часто, у власти нередко были люди из других государств (даже бывших недавно злейшими врагами). Монарх в Европе в Новое Время перестал быть фигурой незаменимой, так как терзавшие Европу династические войны доказали людям, что король может быть свергнут силой. Реформация же привела к еще двум факторам, уменьшившим роль монарха в глазах простого европейского обывателя: вместе с учением Лютера и его последователей появилось недоверие к церкви, осознание возможностей смены веры, а также быстрый рост грамотного населения, что привело к росту человеческого самосознания и к поразительному влиянию газет на простого обывателя, что позволило владельцам газет — буржуазии — во время Великой Французской Революции быть одним из локомотивом толпы, свергающей старый правящий класс.Так же стоит заметить, что, исходя из вышесказанного, индустриализация была процессом, пришедшим «снизу», вызванным бунтом, что привело к крайне резкому промышленному росту, когда в стране строились десятки фабрик ежегодно, ученые работали на благо промышленности и инновации внедрялись буквально в дни появления на свет. Взрывы сопровождались резким ростом городского населения, в особенности рабочего класса, и ухудшением жизни людей в городах и адским условиям труда, что сделало необходимым проведение реформ, которые должны были быть внедрены еще на этапе начала индустриализации.Российская Империя пошла другим путём. У нас промышленный рост был не таким резким (только если сравнивать с «аналогами», на самом деле такие темпы, как в России конца XIX века, практически невозможно найти в последующей истории) и был вызван амбициями и реформами со стороны правительства, в том числе и последовательно императорами. Изменения были сопровождены одобрениями со стороны интеллигенции и соответственными европейским(где уже были учтены ошибки законодательства) законами, касавшимися прав рабочих, что привело к ситуации, когда страна, в которой процесс индустриального роста был начат спустя два века после британского, обеспечивала своих рабочих лучше как в плане оплаты труда, так и в плане законов, защищающих рабочего человека.На этом хочу закончить предисловие и перейти непосредственно к истории.I. ЗАЧАТКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ ПРИ РЮРИКОВИЧАХ И ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ.Первые зачатки индустриального роста в нашей стране появляются при Иване III Великом, когда усилиями царя в страну приехало большое количество иностранных мастеров и был дан старт военной промышленности как важного сектора государства. Иноземцы обучили первое поколение русских мастеров, кои продолжили дела своих учителей и медленно, но уверенно развивали военную и не только промышленность в Московском Княжестве.При Василии III наблюдается постепенный рост количества мастерских и цехов, однако реальной заинтересованности государя и, что важнее всего, бояр к данной сфере экономики не наблюдается, что вело к замедлению роста на фоне того же Польского Королевства.В эпоху Ивана Грозного наблюдается резкий промышленный рост, вызванный военными изысканиями царя. Особенно большой прогресс был достигнут в оружейном и артиллерийском делах. По объему производства пушек и иных орудий, их качеству, разнообразию и свойствам Россия в ту эпоху была, возможно, европейским лидером. По размерам артиллерийского парка (2 тыс. орудий) Россия превосходила другие европейские страны, причем все орудия были отечественного производства. Значительная часть армии (около 12 тысяч человек) на конец XVI в. также была вооружена стрелковым оружием отечественного производства. Рядом побед, одержанных в тот период (взятие Казани, завоевание Сибири и т. д.), Россия во многом обязана качеству и успешному применению огнестрельного оружия.Как указывал историк Н. А. Рожков, в России в ту эпоху были развиты многие другие виды промышленного или ремесленного производства, в том числе металлообработка, производство мебели, посуды, льняного масла и т. д., некоторые из этих видов промышленной продукции шли на экспорт. При Иване Грозном была построена и первая фабрика в стране по производству бумаги.Судя по всему, значительная часть промышленности и ремесел прекратила своё существование в период Смуты (начало XVII в.), сопровождавшейся экономическим упадком и резким сокращением городского и сельского населения страны.В середине-конце XVII в. возник ряд новых предприятий: несколько железоделательных заводов, текстильная фабрика, стеклянные, бумажные фабрики и т. д. Большинство из них были частными предприятиями и использовали свободный наемный труд. Кроме этого получило большое развитие производство кожаных изделий, которые в большом количестве шли на экспорт, в том числе в европейские страны. Было также широко распространено ткачество. Некоторые из предприятий той эпохи были довольно крупными: так, одна из ткацких мануфактур в 1630 г. располагалась в большом двухэтажном здании, где находились станки для 140 с лишним работников.II. ПЕТРОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬПоскольку в течение XVII в. наметилось отставание России по уровню развития промышленности от Западной Европы, то несколько дворян и чиновников (Иван Посошков, Даниил Воронов, Фёдор Салтыков, барон Салтыков) около 1710 г. представили Петру I свои предложения и проекты по развитию промышленности. В эти же годы Петр I начал проведение политики, которую историки называют меркантилизмом.Меры Петра I по проведению индустриализации включали повышение импортных пошлин, которые в 1723 г. достигли 50-75 % на изделия конкурирующего импорта. Но их основное содержание состояло в использовании командно-административных и принудительных методов. Среди них — широкое применение труда приписных крестьян (крепостных крестьян, «приписанных» к заводу и обязанных там работать) и труда заключенных, уничтожение ремесленных производств в стране (кожевенных, текстильных, мелких металлургических предприятий и т. д.), конкурировавших с петровскими мануфактурами, а также строительство новых заводов в приказном порядке. В качестве примера можно привести указ Петра I Сенату в январе 1712 г. о том, чтобы насильно заставлять торговых людей строить суконные и прочие заводы, если сами не захотят. Другим примером являются запретительные указы, приведшие к уничтожению мелкого ткачества в Псковской, Архангельской и других областях. Наиболее крупные мануфактуры строились за счет казны, и работали в основном на заказы от государства. Некоторые заводы передавались от государства в частные руки (как начинали своё дело, например, Демидовы на Урале), и их развитие обеспечивалось «приписыванием» крепостных и предоставлением субсидий и кредитов.Индустриализация носила массовый характер. Только на Урале было построено при Петре не менее 27 металлургических заводов; в Москве, Туле, Санкт-Петербурге основывались пороховые заводы, лесопильни, стекольные мануфактуры; в Астрахани, Самаре, Красноярске налаживалось производство поташа, серы, селитры, создавались парусные, полотняные и суконные мануфактуры. К концу царствования Петра I существовало уже 233 завода, в том числе более 90 крупных мануфактур, построенных в течение его царствования. Крупнейшими были верфи (только на Санкт-Петербургской верфи работало 3,5 тысяч человек), парусные мануфактуры и горно-металлургические заводы (на 9 уральских заводах работало 25 тыс. рабочих), существовал ряд других предприятий с числом занятых от 500 до 1000 человек. Не все заводы начала — середины XVIII в. использовали крепостной труд, многие частные предприятия использовали труд вольнонаемных работников.Производство чугуна в течение царствования Петра выросло многократно и к его концу достигло 1073 тыс. пудов (17,2 тыс.т.) в год. Львиная доля чугуна использовалась для производства пушек. Уже в 1722 в военном арсенале имелось 15 тыс. пушек и иных орудий, не считая корабельных.Однако эта индустриализация в основном была неудачной, большинство созданных Петром I предприятий оказались нежизнеспособными. По словам историка М. Покровского « <…> крах петровской крупной промышленности — несомненный факт… Основанные при Петре мануфактуры лопнули одна за другой, и едва ли десятая часть их довлачила своё существование до второй половины XVIII века». Некоторые, как, например, 5 мануфактур в производстве шелка, были закрыты вскоре после их основания ввиду низкого качества продукции и отсутствия рвения со стороны петровских вельмож. Другим примером может служить упадок и закрытие ряда металлургических заводов юга России после смерти Петра I. Некоторые авторы указывают, что количество пушек, произведенных при Петре I, многократно превосходило потребности армии, поэтому такое массовое производство чугуна было попросту не нужно.Кроме того, качество продукции петровских мануфактур было низким, а её цена была, как правило, намного выше цены товаров ремесленного и импортного производства, чему имеется ряд свидетельств. Так, мундиры, изготовленные из сукна петровских мануфактур, приходили в негодность с поразительной быстротой. Правительственная комиссия, проводившая позднее инспекцию на одной из суконных мануфактур, обнаружила, что она находилась в крайне неудовлетворительном (аварийном) состоянии, которое делало невозможным производить сукно нормального качества.По всей России была предпринята геологоразведка рудных богатств и тех мануфактурных промыслов, которые могли бы при поддержке развиться в крупные предприятия. По его приказу по всей стране разъезжались знатоки разных ремёсел. Были открыты месторождения горного хрусталя, сердолика, селитры, торфа, каменного угля, о котором Пётр сказал, что «сей минералъ, если не намъ, то нашимъ потомкамъ весьма полезенъ будетъ». Братья Рюмины открыли завод в Рязанском крае по добыче каменного угля. Иностранец фон Азмус разрабатывал торф.Пётр также усиленно привлекал к делу иностранцев. В 1698 году, когда он возвращался из своего первого заграничного путешествия, за ним следовало множество нанятых им ремесленников и мастеров. В одном только Амстердаме он нанял около 1000 человек. В 1702 году по всей Европе был опубликован указ Петра, приглашавший на промышленную службу в Россию иноземцев на очень выгодных для них условиях. Русским резидентам при европейских дворах Пётр велел разыскивать и нанимать на русскую службу знатоков разных производств и мастеров всякого дела. Так, например, французский инженер Леблон — «прямая диковинка», как называл его Пётр — был приглашён на жалование в 5 тысяч рублей в год при даровой квартире, с правом выехать домой через пять лет со всем приобретённым имуществом, не платя никаких податей.(…)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com