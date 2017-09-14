Даже если все 7 миллиардов землян будут верить, что человек летал на Луну, прав будет тот, кто знает, почему это невозможно.

Один из главных аргументов сторонников классической версии полета на Луну - это молчание Советского Союза, который не опроверг, а наоборот подтвердил авторитетом своих ученых и политиков факт полета и успех американцев.

На фоне недавнего выступления советника президента СШа по науке такое поведение советских учёных выглядит не более, чем преступление – см. «Эхо наших публикаций: Советник президента США по науке признался: на Луне американцы не были».

Итак, молчание советских научных ягнят – это, якобы, козырная карта среди всех аргументов. Логика проста: непримиримый идеологический враг и главный конкурент никогда бы не признал поражение, если бы высадку на Луну сняли в павильонах Голливуда.

Но так ли это? Действительно ли непримиримы были противники СССР и США в 1969 году? Или это всего лишь миф, скрывающий не очень приятную для нас и них правду? Пытаясь разобраться в этом вопросе, мы сразу же натыкаемся на айсберг несуразиц. Смотрим фактуру событий, которые последовали в ноябре 1969 года, то есть через три месяца после «высадки».

Прежде всего, «Разрядка международной напряжённости». США и СССР начинают дружить и целоваться, словно и не было 25 лет Холодной войны.

В этот период были подписаны: Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО); Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1); документ «Основы взаимоотношений между СССР и США».

А также целая куча Соглашений: Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в области охраны окружающей среды; Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области медицинской науки и здравоохранения; Соглашение между правительством СССР и правительством США о сотрудничестве в области науки и техники (продлено в 1977); Соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (продлено в 1977); Соглашение между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

И ещё: Соглашение между правительством СССР и правительством США о торговле; Соглашение между правительством СССР и правительством США об урегулировании ленд-лиза, взаимной помощи и претензий; Соглашение между правительством СССР и правительством США о порядке финансирования.

Помимо этого, был закрыт разведывательный очаг США в СССР – финансировавшийся американцами Институт по изучению истории и культуры СССР.

И, кроме этого, 23-24 ноября 1974 года состоялась встреча Л. И. Брежнева и Дж. Форда во Владивостоке, на которой было подписано соглашение об ограничении носителей стратегического ядерного оружия.

Подробнее об отсутствии у США ядерного оружия см. «Андрей Тюняев. Ядерное оружие – страшная сказка XX века» http://www.prezidentpress.ru/news/4616-andrey-tyunyaev-yadernoe-oruzhie-strashnaya-skazka-xx-veka.html

В области культурного и экономического сотрудничества СССР и США также пошли глубоко навстречу друг другу. Например, космические лобызания «Союз» – «Аполлон». СССР и США вдруг внезапно прекращают конкурировать и начинают целоваться в десны. Советский Союз сворачивает программу ракеты Н-1 и забывает о Луне навсегда.

Затем последовало совместное развёртывание системы спасения терпящий бедствие людей Коспас-Сарсат. Был снят фильм «Синяя птица» – Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Маргарита Терехова, Георгий Вицин (1976). И тогда же состоялись гастроли советского ВИА «Песняры» в США в 1976 году и совместная запись с американской фольк-группой New Christy Minstrels.

Химическая промышленность стала валютой. СССР отдавал заводы в обмен на их продукцию. Вместо промышленности СССР получал от США воду и сладости. PepsiCo в СССР – начало было положено встречей в 1971 г. президента PepsiCo Дональда Кендалла с Председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным, на которой были проведены переговоры о возможном экономическом сотрудничестве.

Косыгин – вообще один из главных персонажей, который способствовал разрушению СССР (см. книгу Андрея Тюняева «КУВЫРОК ЛУНЫ»).

В 1972 г. в рамках соглашения о двусторонней торговле между СССР и США были достигнуты договорённости о сотрудничестве. В результате Пепси-кола стала продаваться в СССР. Первая партия пришла в апреле 1973 г. Затем было начато строительство заводов по производству Пепси-Колы в СССР. Первый – в 1974 г. в Новороссийске.

После этого последовала закупка в начале 70-х годов СССР американских самосвалов и бетоносмесителей International Paystar для строительства оросительных каналов в Средней Азии. Следом был построен совместный советско-американский животноводческий комплекс на Кубани, созданный в 1973 году. Оборудование и техника производства США для обслуживания этого комплекса.

В начале 1970-х СССР начинает закупать зерно в огромных количествах в США и КАНАДЕ. Причем по цене ниже рыночной в 2-3 раза! Хотя по всем законам макроэкономики появление такого оптового покупателя на мировом рынке должно было бы наоборот поднять цены в разы. Однако американское правительство продавило сопротивление своих независимых производителей: последовало снижение для… коммунистов.

В начале 1970-х начинается строительство мощнейших нефте- и газотрубопроводов в Европу из СССР. Причем деньги и даже трубы дают сами европейцы и американцы. Затем французы строят автомобильный завод в Ижевске.

Вот яркий пример. В 1971 году в гостинице «Ленинградская» в Москве открывается временное представительство компании Siemens. С этого момента отношения сторон развиваются стремительно. Уже в середине 1970-х гг. медицинское оборудование Siemens можно найти во всех центральных клиниках СССР. Кроме этого, компания помогает модернизировать крупнейшие металлургические и станкостроительные предприятия, предоставляет систему телевещания и коммутационное оборудование для Олимпийских игр 1980 года и заключает соглашение о создании совместного центра автоматизации с Министерством приборостроения.

Да, и саму Олимпиаду в Москве случайно ли мы получили? Только вдумайтесь, заклятые идеологические враги решают подарить Советскому Союзу тысячи новейших заводов и технологий. И для этого на свои деньги строят трубопроводы, чтобы Советский Союз получил сотни миллиардов долларов экспортной выручки. Более половины этой самой валютной выручки идет на закупку оборудования и машин в ФРГ, Японии и других членов НАТО. И они таки продают.

И это ещё не всё. 13 декабря 1969 года был вынут первый ковш земли на строительстве Камского автозавода – КАМАЗа. В его оснащении приняли участие более 700 иностранных фирм, в том числе известные всему миру корпорации «Свинделл-Дреслер», «Холкрофт», «Сикаст», «Ингерсолл Рэнд» из Америки, «Буш», «Хюллер», «Либхер» из Германии, итальянские «Морандо», «Эксцелла», «Фата», французский «Рено», шведский «Сандвик», японские «Камацу» и «Хитачи».

Всё это смахивает на подарки. И тогда возникает вопрос: за что такие щедроты? Но это не щедроты. Просто шла глобальная игра, и в ней и СССР, и США, и все другие страны точно знали свои роли и исполняли их. В те времена продолжалось строительство Единого Мира, в котором правители вели свою – единственную – игру.

Выше мы вспомнили Алексея Косыгина. Он – выживший царевич Алексей. С самого своего детства этот царевич ненавидел новую Россию (да, и старую тоже) и всячески пытался её опрокинуть. Только глупцы заглядывают ему в рот и видят там беззубие.

Однако мы вспомним, что Косыгин во времена становления советской власти уже был генеральным директором фирмы «Лена Голдфилд», которая выкачивала из России в Англию колоссальные природные богатства. В её распоряжении были поля от Урала – до восточных окраин СССР. Всё, что Косыгин добывал, он вывозил на Запад. Суммарный размер налогов, выплат и компенсация для СССР составлял 3 процента. 97 процентов уходило в Англию.

А Англия исторически является правообладательницей США. До сих пор по конституции в США правит королева Великобритании. Поэтому немудрено, что те деньги, которые Косыгин наворовал в СССР и спрятал в Европе и в США, он же сам и впустил в Советский Союз – в надежде, что его изберут на самый главный пост в этой стране.

Не избрали. Косыгина пронесли. Его притопили. И царевич устроил так, чтобы в СССР его сородичи провели госпереворот 1991 года.

Что же касается Лунной гонки, то этот театр был разыгран для простых людей, которые никогда бы не смогли проверить ни одного пункта из навранной им в три короба лжи. Зато сильные мира сего смогли этой ложью манипулировать в любых, удобных для себя направлениях.

Иван Орлов