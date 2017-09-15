Как же всё таки устроен этот мир!!???

В своей предыдущей публикации я намеренно изменил название статьи данное автором, чтобы заострить внимание на невозможности выхода Человека в космос с нашими технологиями.

«Даже если все 7 миллиардов землян будут верить, что человек летал на Луну, прав будет тот, кто знает, почему это невозможно»

Наша планета не просто физически плотный шарик с наполненными водой углублениями.

Как и Человек, наша планета устроена по принципу матрешки.

Шесть планетарных сфер вложены одна в другую и каждая из сфер обладает разными качествами и физическими законами различающиеся друг от друга.

Можно покидаться формулами и различными техническими терминами, которые большинству будут непонятны.Поэтому, я решил пусть даже технически не очень грамотно, но доступно пояснить устройство нашей планеты и большого Космоса.

Физически плотная сфера вместе с самой физически плотной планетой заканчивается примерно на высоте 2 000 километров.

Дальше идет эфирная сфера толщиной примерно 2 000- 2 500 километров.

В этой сфере обитают Сущности(души) растений и простейших организмов в ожидании воплощения в физически плотное тело.

В этой сфере уже не работают физические законы, которыми мы пользуемся и течение всех процессов изменяется. Соответственно при попадании в эту сферу физически плотного тела, процессы протекающие в организме изменяют свои свойства и тело начинает погибать.

Даже защитив «космонавтов» от радиации при пересечении границы в 2 000 км все равно наступает смерть физического тела.

В космическом корабле необходимо воссоздать идентичную земной поверхности систему со всеми свойствами, частотами и пр. элементами для поддержания жизни.

На этом принципе основаны все космические корабли инопланетных пришельцев.

Только биометаллическая оболочка космического корабля способна воссоздавать и удерживать условия для жизнеобеспечения космонавтов.

А до таких технологий нам еще далеко. Соответственно далеко еще и до выхода в Космос, который начинается на высоте 20 000 – 25 000 километров.

Это и есть граница Земли и Космоса, где заканчивается последняя планетарная сфера.

Даже наша Сущность (Душа) не имея уязвимого со всех сторон физически плотного тела не в состоянии выйти в Космос.

Сушность (Душа) может подняться только на тот планетарный уровень, который соответствует её развитию. А это примерно 5 000 – 6 000 километров от поверхности Земли . И только некоторые высокоразвитые Сущности могут подняться в верхние планетарные уровни Земли , но также не имеют возможности выйти в Космос.

Только по завершению полного цикла Земного развития Человек может самостоятельно покинуть Планету…..

Я подобрал несколько роликов , после просмотра которых у каждого Человека обладающего хоть какой способностью к аналитике и пространственному воображению сложится четкая картинка устройства Человека, нашей планеты Земля и Большого Космоса.

Настоятельно рекомендую смотреть ролики в том порядке как они выложены.

С уважением ко всем,

Аккерманец.

Бонус: Для многих такие понятия как День Сварога и Ночь Сварога вызывают только ассоциацию с мифологией.

На самом деле - это обычные природные явления, которые либо помогают Человеку в его эволюционном развитии , либо опускают его до состояния говорящего животного.

Наша планета Земля находится в очень необычной области пространства. Качественная структура пространства Солнечной Системы позволяет живым организмам в разы быстрее проходить эволюционное развитие и совершенно на другом качественном уровне.

Наши далекие предки обнаружив эту область пространсва , организовали здесь .......

http://planet.kramola.info/