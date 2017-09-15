Как же всё таки устроен этот мир!!???
В своей предыдущей публикации я намеренно изменил название статьи данное автором, чтобы заострить внимание на невозможности выхода Человека в космос с нашими технологиями.
«Даже если все 7 миллиардов землян будут верить, что человек летал на Луну, прав будет тот, кто знает, почему это невозможно»
Наша планета не просто физически плотный шарик с наполненными водой углублениями.
Как и Человек, наша планета устроена по принципу матрешки.
Шесть планетарных сфер вложены одна в другую и каждая из сфер обладает разными качествами и физическими законами различающиеся друг от друга.
Можно покидаться формулами и различными техническими терминами, которые большинству будут непонятны.Поэтому, я решил пусть даже технически не очень грамотно, но доступно пояснить устройство нашей планеты и большого Космоса.
Физически плотная сфера вместе с самой физически плотной планетой заканчивается примерно на высоте 2 000 километров.
Дальше идет эфирная сфера толщиной примерно 2 000- 2 500 километров.
В этой сфере обитают Сущности(души) растений и простейших организмов в ожидании воплощения в физически плотное тело.
В этой сфере уже не работают физические законы, которыми мы пользуемся и течение всех процессов изменяется. Соответственно при попадании в эту сферу физически плотного тела, процессы протекающие в организме изменяют свои свойства и тело начинает погибать.
Даже защитив «космонавтов» от радиации при пересечении границы в 2 000 км все равно наступает смерть физического тела.
В космическом корабле необходимо воссоздать идентичную земной поверхности систему со всеми свойствами, частотами и пр. элементами для поддержания жизни.
На этом принципе основаны все космические корабли инопланетных пришельцев.
Только биометаллическая оболочка космического корабля способна воссоздавать и удерживать условия для жизнеобеспечения космонавтов.
А до таких технологий нам еще далеко. Соответственно далеко еще и до выхода в Космос, который начинается на высоте 20 000 – 25 000 километров.
Это и есть граница Земли и Космоса, где заканчивается последняя планетарная сфера.
Даже наша Сущность (Душа) не имея уязвимого со всех сторон физически плотного тела не в состоянии выйти в Космос.
Сушность (Душа) может подняться только на тот планетарный уровень, который соответствует её развитию. А это примерно 5 000 – 6 000 километров от поверхности Земли . И только некоторые высокоразвитые Сущности могут подняться в верхние планетарные уровни Земли , но также не имеют возможности выйти в Космос.
Только по завершению полного цикла Земного развития Человек может самостоятельно покинуть Планету…..
Я подобрал несколько роликов , после просмотра которых у каждого Человека обладающего хоть какой способностью к аналитике и пространственному воображению сложится четкая картинка устройства Человека, нашей планеты Земля и Большого Космоса.
Настоятельно рекомендую смотреть ролики в том порядке как они выложены.
С уважением ко всем,
Аккерманец.
Бонус: Для многих такие понятия как День Сварога и Ночь Сварога вызывают только ассоциацию с мифологией.
На самом деле - это обычные природные явления, которые либо помогают Человеку в его эволюционном развитии , либо опускают его до состояния говорящего животного.
Наша планета Земля находится в очень необычной области пространства. Качественная структура пространства Солнечной Системы позволяет живым организмам в разы быстрее проходить эволюционное развитие и совершенно на другом качественном уровне.
Наши далекие предки обнаружив эту область пространсва , организовали здесь .......
http://planet.kramola.info/