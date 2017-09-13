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Солнце – Самый мистический и загадочный объект в нашей звёздной системе

19:25. 13 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Солнце – один из самых загадочных объектов в нашей звездной системе. До сих пор ученые не дают точного ответа, является ли оно газообразным шаром или же имеет ядро, мантию и другие характеристики космических тел. 
Все, что горит – сгорает, но почему же Солнце не сгорает и не является ли оно "вечным двигателем", о котором мечтали и мечтают? Почему термоядерная реакция до сих пор не доступна? 
Почему страх даже перед минутными затмениями распространен практически во всех культурах? С древнейших времен Солнце являлось главным мистическим объектом в сотнях культур и верованиях – ему поклонялись, молились, энергию Солнца использовали шаманы и колдуны в своих ритуалах, были даже те, кто питался лишь его энергией. Насколько сейчас велико влияние Солнца в эзотерическом мире? Можно ли с помощью Солнца поправить здоровье, изменить судьбу и получить неограниченную власть над миром?
 
Метки: космос, мистика, Солнце, эзотерика
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