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Почти 40% россиян вообще не употребляют алкоголь, выяснил ВЦИОМ

11:13. 13 сентября 2017 Просмотров - 348 3 коммент. Опубликовал:

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Почти половина потребителей алкоголя в России за последний год стали меньше его употреблять, вообще не пьют спиртного 39%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Снижение потребления "бытовых наркотиков"

Социологи отмечают снижение уровня потребления алкоголя в России. По их данным, в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртные напитки, сообщала четверть опрошенных, а в текущем – уже 39% (среди женщин и 18-24-летних – по 47%).


Время от времени выпивают 59% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16% респондентов, среди мужчин – 23% (11% среди женщин). При этом выше всего эта доля среди 25-34-летних и 35-44-летних.

Лишь 4% потребителей спиртного признались, что стали пить больше, об обратном заявили 44% участников опроса.

Комментируя эти данные, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил важность устойчивого снижения доли потребления так называемых "бытовых наркотиков", причем не только алкоголя, но и табака.

"С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все большее распространение. Стоит отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде", — добавил эксперт.

Безвредный алкоголь — это какой?

Исследователи также выяснили, что абсолютное большинство россиян (80%) уверены в негативном влиянии всех видов алкоголя — в той или иной степени. С этим согласна и большая часть тех, кто пьет спиртное — 65%.

В существование безвредного для организма алкоголя верят лишь 15% опрошенных. Такими напитками они считают вино, пиво и коньяк.

Однако вопрос о том, какой способ употребления алкоголя наиболее предпочтителен, для большинства россиян неясен (58% не смогли дать определенного ответа). Остальные склоняются к тому, что лучше пить часто и помалу (чуть более четверти респондентов), нежели редко, но большими порциями (14%).

Опрос проводили 3-4 августа методом телефонного интервью среди 1200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: алкоголь, общество, Россия, трезвость
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