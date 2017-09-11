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О философии лидера…

22:20. 11 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

doctrine

Храмовое уединение. Витание перед образами. Патронимизм ко всему человеческому. Доктрина, углубившаяся корнями в давно уже высохшую плоть античной мысли.

Новатор и доктринёр. Мчащийся без оглядки вперёд. И аккуратно шагающий в будущее, держащийся за твёрдый поручень прошлого. Почему-то многие уверены, что существует непременная необходимость выбора между этим.

Но ведь перед человеком не стоит дилемма предпочтения: какая нога лучше? Та, которой уже сделал шаг? Или та, которая ещё осталась на прежнем месте? Не будет первой – останешься стоять. Не будет второй – не остановишься.

Мы с интересом следим за новаторством. Но интересует нас больше всё-таки доктрина. Она обеспечивает уверенность движения – без срывов в бездну, с соблюдением связей, преемственности, корней, традиций.

Юрий Гагарин полетел в космос – это прекрасный новаторский шаг. Но всё же даже этот герой вернулся на родную планету. Сделал это же и Колумб, открывший Америку и вернувшийся в родные места. Даже голубь вернулся на ковчег к Ною – не потому, что хотел рассказать об обнаруженной им земле, а просто потому, что ковчег был его домом.

Делая шаг, не спеши обернуться и рубануть мечом по рукам. Не всегда они тебя тормозят. Бывает, что и подпирают. Чтобы ты не опрокинулся. Только барон Мюнхгаузен мог отважно поджечь запал пушки, чтобы верхом на выпущенном из неё ядре достичь Луны. Но он мог сам себя и за волосы из трясины вытащить.

Сказки обладают магией. А реальная жизнь – нет. Здесь доктрина должна быть особенно многожильной. И жилы эти должны быть особенно крепкими и эластичными.

Так, в чём доктрина Путина? Этим вопросом невольно задаётся каждый из нас, наблюдая за поступками Президента России.

Ровно год назад Совет Безопасности России даже попытался выпустить специальный государственный документ, который так и назывался «Доктрина…» (национальной безопасности). Понятно, что генералы попытались подсказать президенту, как правильно шагать по этой планете.

Но богу богово, а кесарю кесарево. Проект документа оказался столь слабым, что после нашей публикации «Кто и для какой страны пишет "Доктрины" для Совета Безопасности Российской Федерации?» http://www.prezidentpress.ru/news/4198-kto-i-dlya-kakoy-strany-pishet-doktriny-dlya-soveta-bezopasnosti-rossiyskoy-federacii.html его сняли с сайта Совета Безопасности РФ и забыли об этой попытке (см. http://www.scrf.gov.ru/security/docs/).

А проблема осталась.

Так, какова же доктрина Путина? Давайте разберёмся.

На первый взгляд, может показаться, что никакой явной доктрины у президента России не существует. Однако при более внимательном прочтении она проявляется.

Два крупных элемента этой Доктрины разграничивают внутреннее, российское, и внешнее, мировое.

Путин ведёт свою деятельность за пределами страны, полностью опираясь на весь потенциал нашей Родины. В него входят и люди, и промышленность, и культура, и всё остальное, что накопила Россия за многие тысячелетия своего развития.

Конечно, Президент осознаёт, что ему в подвластие достался самый гениальный народ планеты – русский. Не только как государство-образующий, но и как образующий основы цивилизации Земли.

Пусть другие народы не обижаются. Я вовсе не хотел принизить их роль. Просто каждый народ, подобно клетке великого организма, играет свою уникальную роль в живом теле планеты Земля. Кто-то в этом организме является мозгом, вырабатывающим интеллект, кто-то рукой, сжимающей монету, кто-то мышцей, работающей на рисовом поле, а кто-то и анусом, освобождающим этот организм от его же собственных экскрементов.

Президент, безусловно, этим владеет. Он чётко ставит задачу мультикультурализма. И остаётся надеяться, что усреднение это является всего лишь временным явлением, после которого русский народ – единственный неправосубъектный народ России – всё же получит свой официальный конституционный статус. Нехорошо же, когда организм веками долбит себя по голове.

Пока чиновники сжирают страну, отрыгивая в свои европейские убежища детям и внукам незаконно нажитое «непосильным "трудом"», Россия уверенно держит вектор Доктрины Путина, направленный на то, чтобы, образно говоря, сделать необходимый маникюр своим ногтям.

Зачем? Затем, чтобы в нужный момент прибрать к ногтю тех, кто привык на государевой службе считать евробаксы пачками. Главное, чтобы этот момент оставался не только нужным, но и непременно наступил. И обязательно в этой жизни.

Наше государство известно в древности под именем Русь. В настоящем – под именем Россия. И язык у нас не просто государственный. Он – не суржик и не мова. Он – Русский. Всё гармонично: и земля своя, и язык свой, и народ свой, и государство... Только вот моста нет, который бы связал государство с его хозяевами.

Словно какое-то невидимое болото разделило Россию и русский народ, который чудом не попал ни в один закон РФ, ни даже в Конституцию. Физически и исторически русские существуют, а юридически, экономически и чиновнически русских нет.

Диаспоры кругом. Словно на ярмарке вакансий или фестивале ресторанов, где каждый кулик своё болото хвалит. И ни одна из этих пташек не хочет считаться с Нептуном, беспрестанно гадя ему на его божественное чело.

Должна ли Доктрина Путина иметь становой хребет в виде русского народа? Или, может, привлечь опыт американцев? Они смогли своих индейцев пустить на скальпы, а затем завезли индусов, чтобы эти счастье им на континенте сваяли!

Ещё каких-нибудь двадцать лет тому назад не у кого было спросить ответы на эти вопросы. А сегодня почти вся Азия в Москве и все остальные континенты – в России. И каждый непременно со своей древней историей. Спрашивай – не хочу!

После госпереворота 1991 года «дорогие» соседи, по живому оторвавшие от России крупные куски её плоти, подняли волны цветного национализма и стали действительно дорогими. Потому что обошлись России миллионами жертв в мирное демократическое время.

Нужен ли этот пункт в Доктрину Путина? Стоит ли помнить зло? Или потупить глаза и выпить с таким соседом – за его здравие? Что важней: политика? Торговля? Толерантность? Или опыт музеев Холокоста, когда народ не позволяет своему руководству забывать имена тех, кто убивал этот народ? Хотя сам этот народ отметился в гостях расстрельными тройками и кровавой революцией. Но кто об этом помнит… И нужно ли это включать в Доктрину?

Страна – это живой организм. Сегодня это понятно всем геополитикам. Хорошо, когда этот организм здоров. Для здоровья нужна хотя бы гигиена. Надо мыть руки. Не надо тащить в рот всякую гадость.

Вспомним, как на территории Японских островов, исконно населённых айнами, вдруг появились гости с территории сегодняшней Кореи. Пару веков резни, и айны кончились. От них даже скальпов не осталось. Новые японцы им даже резерваций строить не стали – зачем такое расточительство? И сегодня эти японцы шагнули на Сахалин. Начался ли отсчёт наших веков?..

Товарищество – это яркая сторона Доктрины Путина. Откровенного противостояния нет ни с кем. А тотальная победа есть. Посмотрите кругом – полмира ходит в майках с изображением российского президента. Мягкая сила побеждает?

Но мягкая ли она? Пока войска НАТО пытаются проехать по Прибалтике на паре своих подржавевших танков, Путин преспокойно натаскивает российскую армию в условиях реального боя. Воспользовавшись сирийским полигоном… А дома, в России, всё спокойно.

Танцующие на G 20 бабушки и дедушки, голубые и розовые, толерантные и проститутки – все протягивают Путину руку ладонью вверх. Это знак подданичества. Если европейские лидеры прогнулись, значит, нажим состоялся. Доктрина Путина вся в этих ладонях.

Андрей Тюняев, главный редактор газеты «Президент»

Метки: политика, Путин
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Нет комментариев»

  • 1267 867
    Владислав 11 сентября 2017 в 23:35 Ссылка Пометить
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    На смену хитрому плану ВВП идёт доктрина ВВП? За кого нас держат? Не надо доктрин,- выполняйте законы, увольняйте Хахалеву, сажайте любителей подраться и поножовщины. Делом надо заниматься. А руку ладонью вверх протягивают, чтобы брать, а не давать.

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    Люся 12 сентября 2017 в 9:38 Ссылка Пометить
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    Хорошо,что хоть результат работы Путина А.Тюняев видит,но то,что цивилизация носит название “русская” он не осознаёт.Русский-это не нация,русский-это значит понимает мир,относится к миру не так,как люди Востока и Запада.А нация,видимо,-русы.Может и по местам происхождения,я не сильна в этнологии.Но то,что все народы России сообща,не разбираясь по нациям,дружно защитили не раз свою общность-все они одних взглядов,убеждений,принципов,миропонимания,все относятся к русской цивилизации.И не надо сегодня начинать разборки и разведение по отдельным уголкам,пусть этим занимаются учёные,а наша цивилизация в опасности,она под ударом,не время начинать свару.

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  • 3576 2276
    serjoza 12 сентября 2017 в 11:36 Ссылка Пометить
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    Тюняев пусть с начало начинает идти к человечности,а потом рассуждает о доктринах.А то всё с индждивенческих позиций.На выборы Тюняев за кого голосова7 за едро или КПРФ?)))))вот отсюда и начнём разговаривать.

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