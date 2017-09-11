Крым: исторический квест для детей в Феодосии

Не стоит много говорить о том, что нужно знать свою историю. Современное поколение гораздо активней предыдущего. Им скучно корпеть над учебниками. Требуется больше движения, а не только наглядных материалов. Квесты - идеальное решение. В Феодосии при поддержке регионального отделения ОНФ в Крыму уже провели подобное мероприятие.

Исторический квест назвали: «1944. Дети Победы». Его участники смогли в игровой форме пережить события времен Великой Отечественной войны, когда советские ребята, чье детство прошло под грохот снарядов, боролись против фашизма. Дети и подростки тогда работали на заводах, воевали на фронте, партизанили в тылу, внося свой вклад в дело Победы.

Их имена помнит старшее поколение, но не всегда знает нынешнее. И этого нельзя допустить... Валя Котик, Зина Портнова, Марат Казей и другие ребята, которые боролись с фашистами, даже ценой собственной жизни достойны нашей памяти и уважения.

В патриотическом квесте приняли участие двести юных крымчан. Более сотни ребят разделились на 11 команд. В основе сценария были только исторические факты и воспоминания тех, чье детство и молодость прошли в годы войны: в тылу и на фронте.

В каждом задании детям рассказывали о том, что сделали советские ребята ради победы нашей страны. Рассказать и показать историю детям – это, пожалуй, лучшее решение для того, чтобы привить им любовь к родине. Зная свою историю, они получат прививку не только против нацизма, но и от человеческой глупости, толкающей человека на предательство своего народа.

Хорошее дело задумали в Крыму. Исторические квесты не мешало бы провести по всем российским регионам. Детям они точно понравятся…