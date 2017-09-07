Ураган Ирма.

На данный момент ему присвоена категория 5++ (то есть 6)… по 5 бальной шкале.

Еще раз: УРАГАН 6 БАЛЛОВ ПО 5 БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ.

P.S. Про Кубу, скорее всего, можно забыть.

Подробнее про ураган здесь.

Благодаря благоприятным условиям ураган всего через 24 часа после формирования перерос в ураган 2 категории. 5 сентября Ирма превратился в ураган наивысшей, 5 категории опасности. Скорость ветра достигла 295 км/ч (скорость порывов ветра — 360 км/ч), что сделало Ирму сильнейшим атлантическим тропическим циклоном со времён «Вильмы» в 2005 году.

По данным на 5 сентября ураган приближался к Южно-Антильским островам. «Ирма» также угрожает жителям Кубы, Доминиканской Республики, Гаити, Багамских Островов и Флориды.

Источник: nnm.me