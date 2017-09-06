«Ирма» готовит удар: на США надвигается ураган страшнее «Харви» (ФОТО, ВИДЕО)
Не успели США оправиться от удара «Харви», как к юго-восточному побережью начал надвигаться ураган «Ирма», который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.
Ураган уже достиг пятой, максимальной категории — он сильнее урагана «Харви», который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.
Тем временем в Атлантическом океане у берегов Мексики сформировался шторм «Катя», который движется со скоростью 65 километров в час и, вероятно, ускорится.
Чего ожидать от «Ирмы»
Ураган такой силы срывает крыши домов и вырывает деревья, превращая их в снаряды, способные убивать людей. При этом по мере продвижения к материку ураган будет только набирать силу.
По состоянию на 6 сентября «Ирма» уже достигла берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском море и сейчас движется на северо-запад со скоростью около 300 километров в час.
Ожидается, что ураган пройдет по территории Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Кубы и Гаити. Берегов Флориды «Ирма» достигнет до выходных.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.
Многие аэропорты Карибских островов закрыты, авиакомпании либо отменили рейсы, либо принимают решение по фактической погоде в пункте назначения.
Власти Флориды объявили мобилизацию всех военнослужащих национальной гвардии, а также начали эвакуацию туристов с островов у южного побережья штата.
«Мы не знаем, где точно пройдет ураган, но погода может быстро поменяться. Хотя мы и надеемся на лучшее, мы должны быть готовы к худшему», — заявил губернатор штата Рик Скотт.
Предупреждения об урагане спровоцировали огромные очереди в магазинах по всей Флориде — люди отправились за водой, продуктами, топливом и другими товарами. В результате полки некоторых магазинов быстро опустели.
AFP
В одном из супермаркетов в Майами-Бич, где побывал корреспондент AFP, почти не осталось предметов первой необходимости.
«Все потому, что люди сходят с ума и скупают все. Воды нет, молока тоже, есть немного консервов, но нет корма для кошек», — говорит местный житель.
«Ирма» может также принести серьезные последствия для энергетического сектора США, парализовав нефтедобычу в Мексиканском бассейне.
Апокалипсис от «Харви»
Всю прошлую неделю в штате Техас бушевал мощный шторм «Харви», затопивший самый большой город штата Хьюстон.
По последним данным, шторм унес жизни 60 человек. Больше всего людей погибли в техасском округе Харрис, число жертв там достигло 30.
Последствия урагана «Харви» / Getty
«Харви» стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 километров в час, от него пострадало порядка 100 тысяч домов.
В результате стихии оказались затоплены обширные территории, парализован транспорт и оборваны линии электропередачи, из-за чего остались без электричества около 155 тысяч человек.
Читайте также: Charlie Hebdo поглумился над погибшими от потопа в Техасе (ФОТО)
«Харви» нанес серьезный ущерб энергетическому сектору Америки, парализовав пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей в стране.
Власти Техаса заявили об ущербе от «Харви» в более чем 180 миллиардов долларов. Ущерб на треть превышает последствия урагана «Катрина», который опустошил город Новый Орлеан в 2005 году.
Недовольный наводнением из-за «Харви» кот стал мемом
Трамп уже обратился к конгрессу США с просьбой выделить на неотложные расходы по ликвидации последствий урагана Харви 7,85 миллиардов долларов.
Кроме того, американский президент заявил, что пожертвует миллион долларов из личных средств в фонд борьбы с последствиями урагана.
Однако внимание общественности привлекла обувь на высоком каблуке, в которой первая леди США Мелания Трамп прибыла в пострадавший Техас после урагана.
Читайте также: Мелания Трамп приехала в Техас, где бушует ураган, в туфлях на шпильках (ФОТО)
Daily Mirror в заголовке материала назвала такую обувь «наиболее неподходящей, которую можно представить» для подобной поездки.
Daliy Beast также высмеяло «неуместный» наряд первой леди США, отметив, что ей куда больше пригодилась бы в поездке «водонепроницаемая» обувь.
В офисе Трампа сообщения СМИ прокомментировали следующим образом: «Это печально, что пока страна страдает от стихийного бедствия, народ переживает о ее туфлях».
Во время второй поездки в Техас Мелания также надела шпильки, несмотря на критику.
Читайте также: Скандал вокруг Boeing MH17: Нидерланды скрывают от мира соглашения о безопасности полётов с Украиной
Источник: rusvesna.su