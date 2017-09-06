Главная » Невероятное в мире

«Ирма» готовит удар: на США надвигается ураган страшнее «Харви» (ФОТО, ВИДЕО)

15:30. 6 сентября 2017 Просмотров - 1,178 Нет комментариев Опубликовал:
«Ирма» готовит удар: на США надвигается ураган страшнее «Харви» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Не успели США оправиться от удара «Харви», как к юго-восточному побережью начал надвигаться ураган «Ирма», который называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие.

Ураган уже достиг пятой, максимальной категории — он сильнее урагана «Харви», который ранее обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

Тем временем в Атлантическом океане у берегов Мексики сформировался шторм «Катя», который движется со скоростью 65 километров в час и, вероятно, ускорится.

Чего ожидать от «Ирмы»

Ураган такой силы срывает крыши домов и вырывает деревья, превращая их в снаряды, способные убивать людей. При этом по мере продвижения к материку ураган будет только набирать силу.

По состоянию на 6 сентября «Ирма» уже достигла берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском море и сейчас движется на северо-запад со скоростью около 300 километров в час.

Ожидается, что ураган пройдет по территории Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Кубы и Гаити. Берегов Флориды «Ирма» достигнет до выходных.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Многие аэропорты Карибских островов закрыты, авиакомпании либо отменили рейсы, либо принимают решение по фактической погоде в пункте назначения.

Власти Флориды объявили мобилизацию всех военнослужащих национальной гвардии, а также начали эвакуацию туристов с островов у южного побережья штата.

«Мы не знаем, где точно пройдет ураган, но погода может быстро поменяться. Хотя мы и надеемся на лучшее, мы должны быть готовы к худшему», — заявил губернатор штата Рик Скотт.

Предупреждения об урагане спровоцировали огромные очереди в магазинах по всей Флориде — люди отправились за водой, продуктами, топливом и другими товарами. В результате полки некоторых магазинов быстро опустели.


AFP

В одном из супермаркетов в Майами-Бич, где побывал корреспондент AFP, почти не осталось предметов первой необходимости.

«Все потому, что люди сходят с ума и скупают все. Воды нет, молока тоже, есть немного консервов, но нет корма для кошек», — говорит местный житель.

«Ирма» может также принести серьезные последствия для энергетического сектора США, парализовав нефтедобычу в Мексиканском бассейне.

Апокалипсис от «Харви»

Всю прошлую неделю в штате Техас бушевал мощный шторм «Харви», затопивший самый большой город штата Хьюстон.

По последним данным, шторм унес жизни 60 человек. Больше всего людей погибли в техасском округе Харрис, число жертв там достигло 30.


Последствия урагана «Харви» / Getty

«Харви» стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 километров в час, от него пострадало порядка 100 тысяч домов.

В результате стихии оказались затоплены обширные территории, парализован транспорт и оборваны линии электропередачи, из-за чего остались без электричества около 155 тысяч человек.

Читайте также: Charlie Hebdo поглумился над погибшими от потопа в Техасе (ФОТО)

«Харви» нанес серьезный ущерб энергетическому сектору Америки, парализовав пятую часть нефтеперерабатывающих мощностей в стране.

Власти Техаса заявили об ущербе от «Харви» в более чем 180 миллиардов долларов. Ущерб на треть превышает последствия урагана «Катрина», который опустошил город Новый Орлеан в 2005 году.


Недовольный наводнением из-за «Харви» кот стал мемом

Трамп уже обратился к конгрессу США с просьбой выделить на неотложные расходы по ликвидации последствий урагана Харви 7,85 миллиардов долларов.

Кроме того, американский президент заявил, что пожертвует миллион долларов из личных средств в фонд борьбы с последствиями урагана.

Однако внимание общественности привлекла обувь на высоком каблуке, в которой первая леди США Мелания Трамп прибыла в пострадавший Техас после урагана.

Читайте также: Мелания Трамп приехала в Техас, где бушует ураган, в туфлях на шпильках (ФОТО)

Daily Mirror в заголовке материала назвала такую обувь «наиболее неподходящей, которую можно представить» для подобной поездки.

Daliy Beast также высмеяло «неуместный» наряд первой леди США, отметив, что ей куда больше пригодилась бы в поездке «водонепроницаемая» обувь.

В офисе Трампа сообщения СМИ прокомментировали следующим образом: «Это печально, что пока страна страдает от стихийного бедствия, народ переживает о ее туфлях».

Во время второй поездки в Техас Мелания также надела шпильки, несмотря на критику.

Читайте также: Скандал вокруг Boeing MH17: Нидерланды скрывают от мира соглашения о безопасности полётов с Украиной

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...с того, что нанёс максимальный удар по экономике России, благосостоянию ... специалистом Института геральдики при армии США Нэйдином Расселом ». (Википедия, http... законопроект, сопутствующие документы, которые готовили чиновники, дали депутатам ГД РФ...
Российские СМИ начинают по-серьёзному смывать демократическую личину с бандитского государства США
... паразитического государства-бандита под названием США. Лицемерие, ложь, фальсификация - ...Агентства национальной безопасности (АНБ) США, была ложью и фальсификацией американской...северовьетнамских судов на военные корабли США. После наступления темноты радары...
Мозг-оружие
... матрицей заблокирован в результате полученных ударов, на которые человек неправильно отреагировал...
Неограниченные возможности человека.
... возможного управления ураганами при помощи генератора Левашова. В США несколько лет назад... поднялась шумиха по поводу управления ураганов, ... весьма хорошо. Центр исследований ураганов зафиксировал резкое, неприсущее ослабевание Лили...
Репортаж о выдвижении Н. В. Левашова кандидатом в президенты РФ
2 декабря 2011 года произошло самое настоящее летописное событие: состоялся учредительный Съезд общественной организации «Объединение свободных Профсоюзов России», после которого состоялось собрание избирателей с целью выдвижения кандидатом на должность ...
Сидоров Г.А - Энергообмен между мужчиной и женщиной [2012]
Энергообмен между мужчиной и женщиной часть 1 Энергообмен между мужчиной и женщиной часть 2 Источник http://www.youtube.com/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>