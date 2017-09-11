Улицы стали реками: во что ураган «Ирма» превратил Флориду (ФОТО, ВИДЕО)
Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи, снятые в американском штате Флорида, на который накануне обрушился ураган «Ирма», перед этим пронесшийся через Карибские острова и затопивший столицу Кубы.
«”Ирма” превращает улицы Майами в реки», – пишут очевидцы в Сети.
Читайте также: Шокирующие кадры: чудовищный двойной ураган приближается к побережью США (ВИДЕО)
Напомним, ураган «Ирма» уже оставил без электричества 3,3 млн человек во Флориде. В субботу губернатор штата Рикк Скотт призвал местных жителей «не ждать» и немедленно эвакуироваться, предупредив о смертельной опасности из-за штормовых волн.
Читайте также: «Вы не выживете», — губернатор Флориды предупредил отказывающихся эвакуироваться из-за урагана
На Карибских островах из-за урагана погибли 27 человек. В США официальных данных о погибших пока не было. По прогнозам властей, из-за «Ирмы» могут пострадать более 30 миллионов человек.
#HurricaneIrma is quickly turning Miami streets into rivers. pic.twitter.com/ZYkwiJ0Rbl— Omar Lewis (@OlewisON7) 10 сентября 2017 г.
Boats slamming into docks and sinking in #Aventura. #HurricaneIrma lashed out on #Miami. #Tampa next. (H/T Eduardo Mendoza) #Irma pic.twitter.com/jkfqnjCWIV— Josh Benson (@WFLAJosh) 10 сентября 2017 г.
Источник: rusvesna.su