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Улицы стали реками: во что ураган «Ирма» превратил Флориду (ФОТО, ВИДЕО)

10:34. 11 сентября 2017 Просмотров - 818 Нет комментариев Опубликовал:
Улицы стали реками: во что ураган «Ирма» превратил Флориду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи, снятые в американском штате Флорида, на который накануне обрушился ураган «Ирма», перед этим пронесшийся через Карибские острова и затопивший столицу Кубы.

«”Ирма” превращает улицы Майами в реки», – пишут очевидцы в Сети.

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Напомним, ураган «Ирма» уже оставил без электричества 3,3 млн человек во Флориде. В субботу губернатор штата Рикк Скотт призвал местных жителей «не ждать» и немедленно эвакуироваться, предупредив о смертельной опасности из-за штормовых волн. 

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На Карибских островах из-за урагана погибли 27 человек. В США официальных данных о погибших пока не было. По прогнозам властей, из-за «Ирмы» могут пострадать более 30 миллионов человек.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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