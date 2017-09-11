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«Океан исчез!». Редкий феномен: ураган Ирма вызвал исчезновение воды у Багамских островов

10:17. 11 сентября 2017 Просмотров - 1,413 Нет комментариев Опубликовал:

Чрезвычайные кадры c Багамских островов показывают, что береговая линия отошла в далеко в сторону океана, выставляя то, что обычно является дном, сообщает dailymail.co.uk

Twitter user @Kaydi_K из Лонг-Айленда, Багамские Острова писали в пятницу: «Мне трудно поверить… Это Лонг-Айленд, Багамы и океанская вода отсутствует! Это так, как вы видите

Странное видео показывает, как человек идет по обнаженному дну океана, который сух и покрыт большими раковинами. Другой пользователь Twitter выставил фотографии открытого пляжа в другом месте на Багамах.

Ураган «Ирма», который прошел по Багамам в пятницу, настолько силен, что изменил форму океана в Лонг-Айленде, но, скорее всего, все вернется к нормальной жизни в воскресенье днем.

По данным Washington Post, давление в центре урагана низкое, и Ирма настолько силен, что втягивает воду в свою сердцевину, высасывая ее из океана.

Заместитель редактора отдела погоды и метеоролог Ангела Фриц объяснила, что это может быть результатом действия урагана. В центре бури давление очень низкое, и глаз поднимает воду вверх и втягивает в себя.

Она также отметила, что ветер дует от берега в субботу, поэтому вода еще не заполнила пустоту.

Некоторые пользователи Twitter были обеспокоены тем, что отход от береговой линии, которая обнажает океанское дно, часто является признаком приближения цунами. Тем не менее, Фриц сказал, что вода не спешит вернутся.

Международный информационный центр по цунами отмечает на своем веб-сайте, когда море стекает, не стоит расследовать, что произошло, поскольку это типичный признак входящего цунами

Источник: nashaplaneta.su

Метки: феномены и аномалии
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