Ураган Ирма последние новости 6 09 2017, скорость ветра 300 км/час, акции американских компаний рухнули
Ураган Ирма последние новости 6 09 2017, скорость ветра 300 км/час, акции американских компаний рухнули. Подробности.
Новостные издания сообщают, что «Ирма» разогналась до бешеной скорости, в эпицентре она достигает 300 километров в час. Это самый разрушительный ураган. Он обрушится на восточное побережье США. Агентство Reuters сообщает, что акции страховых компаний во Флориде рухнули.
В компании In Heritage акции упали сразу на пятнадцать процентов. Также на 15,2% упала стоимость ценных бумаг Universal Insurance Holdings Inc (UVE.N).
Ураган движется со стороны Подветренных островов по направлению к восточному побережью Соединенных Штатов Америки. Ему присвоен пятый максимальный уровень опасности. Для сравнения, максимальная скорость ветра Харви, который стал причиной затопления Хьюстона, составляла 215 км/час. Страшно представить, что после себя оставит Ирма.
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