Урагану «Ирма» присвоили четвертую категорию мощности. Мощный ураган идет на Флориду.

Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что урагану «Ирма» была присвоена четвертая категория мощности из пяти. Об этом пишет «Газета.ру».

Скорость ветра урагана достигает более 200 км/ч.

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт в связи с приближением урагана «Ирма» ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также призвал жителей Флориды быть настороже и следить за прогнозами погоды.

Прогноз на 11.09. 2017г.

Ранее стало известно, что число жертв урагана «Харви», обрушившегося на штат Техас, достигло 60 человек. По словам губернатора штата Грега Эбботта ущерб составил $150–180 млрд.

Ураган "Ирма" снимок NASA