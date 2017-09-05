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Урагану «Ирма» присвоили четвертую категорию мощности. Мощный ураган идет на Флориду.

14:18. 5 сентября 2017 Просмотров - 324 Один комментарий Опубликовал:

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Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что урагану «Ирма» была присвоена четвертая категория мощности из пяти. Об этом пишет «Газета.ру».

Скорость ветра урагана достигает более 200 км/ч.

Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт в связи с приближением урагана «Ирма» ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также призвал жителей Флориды быть настороже и следить за прогнозами погоды.

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Прогноз на  11.09. 2017г.

Ранее стало известно, что число жертв урагана «Харви», обрушившегося на штат Техас, достигло 60 человек. По словам губернатора штата Грега Эбботта ущерб составил $150–180 млрд.

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Ураган "Ирма" снимок  NASA

Метки: Америка, важное, экономика
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Один комментарий»

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    jackomb 5 сентября 2017 в 15:52 Ссылка Пометить
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    Что это? Гнев Божий или вселенская справедливость? Или сбываются пророческие предсказания, но это уже второй такой ураган, боюсь Америке приходит каюк. А может так и должно быть, сколько можно терпеть насилия над миром со стороны США!

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