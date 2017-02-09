ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США… (2-2)

А без рассмотрения вопросов о справедливости и эксплуатации «человека человеком» в принципе невозможно понять ни причин революций 1917 г., ни историю гражданской войны, поскольку её движущими силами — враждующими сторонами — были приверженцы идеалов февральской буржуазной революции , стремившиеся перейти от феодально-буржуазных способов эксплуатации простонародья к чисто буржуазным способам эксплуатации того же простонародья как воспроизводимого экономического ресурса, — с одной стороны, и с другой стороны — сторонники идеалов Великой октябрьской социалистической революции, стремившиеся перейти к социально-экономической системе, в которой нет места эксплуатации «человека человеком» и соответственно — нет места и эксплуататорам.

Т.е. термин «революция 1917 г. в России» — пример того, что В.В. Путин продолжает уклоняться от публичного выражения определённости в задании нравственно-этических идеалов общественного развития, поддерживаемых и защищаемых политикой государства. При этом он неоднократно говорил, что национальная идея России — это патриотизм. Например:

«НОВО-ОГАРЕВО, 3 фев <2016 г. > — РИА Новости. Национальная идея в РФ есть, это патриотизм, никакой другой идеи придумывать не надо, заявил в среду < 3 февраля > российский президент Владимир Путин.

"Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не надо", — сказал Путин на встрече с активом "Клуба лидеров" по продвижению инициатив бизнеса.

"У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма", — подчеркнул он.

"Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной", — добавил Путин» .

Эти высказывания о патриотизме недостоверны, в частности, потому, что в гражданской войне 1918 — 1921 гг. с обеих сторон воевали люди, убеждённые в своём патриотизме, но — по-разному, взаимоисключающе идеологизированном и идеализированном патриотизме:



С точки зрения красных : белые снюхались с мировым капиталом в лице Антанты, которая желает расчленить Россию, поработить и навечно закабалить её народы, и государственные документы и публицистика СМИ стран Антанты и США периода 1917 г. и 1920 х гг. показывают правоту красных в этой оценке «патриотизма» белых .



С точки зрения белых : красные — взбунтовавшаяся мразь, которой манипулируют «жиды» и прочие «инородцы», и потому красные действуют в русле «жидо-масонского» заговора.



Нейтралы той гражданской войны, тоже считавшие себя патриотами, полагали, что не правы и белые, и красные, но сами нейтралы ничего в отношении созидания будущего страны внятно не высказали .



Т.е. патриотизм сторон, враждовавших в гражданской войне, характеризуется афоризмом, высказанным М.Е. Салтыковым-Щедриным задолго до событий 1917 г.: «Нигилист — это, во-первых, человек, который почему-либо считает себя неудовлетворённым , во-вторых, это человек, который любит отечество по-своему и которого исправник хочет заставить любить это отечество по-своему. И вот этого-то человека избирают предметом внутренней политики» . А революция и гражданская война — выражение жизненной несостоятельности той внутренней политики в отношении не удовлетворённых жизнью людей, которую проводила правящая «элита» империи во главе с царём.

Тем не менее, приведённые и другие высказывания В.В. Путина об идеологически выхолощенном патриотизме — вполне уместны в условиях имеющего место в стране двоевластия мафии либералов и «опричного государства» и соответствуют осуществлению государственного управления на основе принципа «кто знает — тот поймёт, а кто не знает или не сумел понять, — это его проблемы» и примитивности понимания проблемы патриотизма и справедливости изрядной долей населения, депутатами Госдумы, сенаторами и чиновниками разных государственных ведомств.



Умолчания такого рода способны повлечь за собой две разновидности последствий:



они позволяют не накалять бессмысленные эмоции в толпе и не возбуждать в обществе агрессивность социальных групп в отношении друг друга и снижать социальную напряжённость между ними при условии, что проводимая политика действительно достаточно эффективно устраняет исторически сложившуюся в обществе несправедливость;



но если проводимая политика не устраняет исторически сложившуюся в обществе несправедливость, вследствие чего не обеспечивает развитие общества, а консервирует её и усугубляет, то такие утверждения вызывают ненависть в среде терпящих несправедливость социальных групп, что ведёт к взращиванию революционной ситуации, которая неизбежно разразится в революцию или бунт, когда «элитаризовавшаяся» и противопоставившая себя обществу государственная власть достаточно деградирует и утратит дееспособность во внутренней политике.



Теперь перейдём к тому, что происходит в подвластном «элитарной» государственности обществе. Что касается осознания в нём нравственно-этических идеалов и их выражения в организации жизни страны, то ситуация для большей части населения близка к эпизоду, завершающему повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине». Сталкер Шухарт обращает молитву к таинственному шару, оставленному пришельцами, который, как верили персонажи повести, исполнял желания:

«Он (Шухарт — наше пояснение при цитировании) только твердил про себя с отчаянием, как молитву: “Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой… всемогущий, всесильный, всепонимающий… разберись! Загляни в мою душу, я знаю, там есть всё, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, — ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно всё проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: “СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!”».

В настоящее время единственная детально проработанная альтернатива как «элитарной», и в частности чиновно-депутатской, вседозволенности в отношении простонародья-«быдла», так и иждивенческим вожделениям «счастья для всех, даром…» изрядной части простонародья — Концепция общественной безопасности (КОБ). Но она не востребована государственной властью , а в обществе распространяется «сама собой» по мере того, как люди разных поколений и социальных групп приходят к мысли «так жить дальше нельзя…»

Такое распространение КОБ и подчинение ей течения событий — процесс медленный. Поэтому многие, в том числе и разочаровавшиеся бывшие приверженцы КОБ, которые были убеждены в том, что необходимо только продвинуть КПЕ в Думу, дабы сформировать законодательную базу жизни общества на основе КОБ, и жизнь страны изменится к лучшему, — считают, что процесс распространения КОБ в режиме «сама собой» не имеет никакой политической значимости .

Однако в истории решающую роль играет психодинамика общества, а её изменения определяют будущее. Поэтому обратимся к рис. 1 (ниже по тексту).





Он был впервые опубликован в аналитической записке ВП СССР «Правдив и свободен их вещий язык и с Волей Небесною дружен…» из серии «О текущем моменте» № 6 (102) 2011 г. Если соотноситься с ним, то всё описанное ранее в разделе 2 относится к факторам, поименованным на схеме взаимосвязей частных процессов управления в жизни общества:



«Государственность как совокупность органов центральной, региональной и местной власти»,



«Бизнес-власть, как власть собственников капитала и топ-менеджеров»,



«Население государства как совокупность социальных групп, различаемых по определённым наборам характеристических признаков каждой из них (т.е. население — взаимовложенность социальных групп = суперсистем)»,



«Зарубежье» .



Вне рассмотрения в предшествующем тексте раздела 2 остались:



«Ноосфера», включающая в себя людской сегмент, представляющий собой совокупность эгрегоров, порождённых людьми,



и «Вседержительность Божия» — иерархически наивысшее всеобъемлющее управление, которое действует как непосредственно, так и опосредованно, в том числе и через ноосферу Земли.



Вседержительность Божия, ноосферное (эгрегориальное) управление — для тех, чьё миропонимание политической ситуации не выходит за пределы представленного в разделе 1, это — нечто якобы несуществующее либо заведомо непонятная «мистика» . Тем не менее «мистика» — часть реальности, и Бог не безучастен к тому, что происходит на Земле, и Он говорит с людьми — с человечеством в целом, с культурно своеобразными обществами и персонально с каждым — на языке их жизненных обстоятельств, которые адресованы тем или иным людям и несут определённый смысл.

В этом отношении катастрофа Ту-154 Министерства обороны России 25 декабря 2016 г., унёсшая жизни всех 92 человек, находившихся на борту, — не только печальное и трагическое событие, которое осталось в безвозвратном прошлом и в памяти живущих людей (прежде всего — родных и близких погибших). Кроме того, — вне зависимости от её конкретных возможных причин — в ней выразилась определённая алгоритмика ноосферного управления и Вседержительности. И в таком восприятии происшедшего катастрофа Ту-154 — предзнаменование-предостережение, передающее смысл: «Россия в её исторически сложившейся конфигурации социально-экономических институтов — к взлёту и полёту не способна».



Такое прочтение этой катастрофы основано на том, что погибший в ней Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова — один из символов нашей страны. Поэтому она — своего рода аналог железнодорожной катастрофы царского поезда в Борках 17/29 октября 1888 г., в которой Александр III (как считается) потерял здоровье, что повлекло его смерть в возрасте 49 лет в 1894 г., хотя он сам и члены царской семьи в той катастрофе уцелели .





На предзнаменования-предостережения надо адекватно реагировать, т.е. изменять характер управления течением событий. Это касается как предзнаменований-предостережений масштаба личностного, так и предзнаме­нований-предостереже­ний общественного и общечеловеческого мас­штаба.



В данном конкретном случае России следует отказаться от либерально-рыночной социально-экономи­ческой модели и воплотить в жизнь Концепцию общественной безопасности, которая в своём развитии предполагает жизнь людей и проведение политики государства при поддержке объективных закономерностей шести групп, представленных на рисунке выше. И вопрос в том, как это сделать безопасным для страны и человечества способом?

Внутренний Предиктор СССР,

22 — 23 декабря 2015 г.,

30 января — 6 февраля 2017 г.

< Ленинское определение революционной ситуации: «1. Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде своё господство. 2. Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетённых классов. 3. Значительное повышение в силу указанных причин активности масс, в “мирную” эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всеобщей обстановкой кризиса, так и самими “верхами”, к самостоятельным политическим выступлениям. К объективной присоединяется субъективная, именно: присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда в эпоху кризисов не упадёт, если его не уронят» (В.И. Ленин, ПСС, изд. 5, т. 26, с. 218, 219). >

Лидер НОД — «Национально-освободительного движения».

Председатель политической партии «Великое Отечество», которую не допустили до участия в выборах в Госдуму в 2016 г. на основании сфабрикованных предлогов, нарушив тем самым конституционное право приверженцев этой партии проголосовать за тех кандидатов в депутаты, которым они доверяют.

Словосочетание «либерально-фашистская» появилось не для того, чтобы усилить эмоциональное воздействие на читателя, а отражает суть либерализма как разновидности фашизма. Если под фашизмом понимать режим, препятствующий становлению культуры человечности, в которой каждый ребёнок достигает необратимо человечного типа строя психики к началу юности, то:

Фашизм диктаторского типа препятствует этому, насадив в обществе те или иные догмы и карая всех, кто в них сомневается. В результате, даже в том случае, если догмы при становлении режима соответствовали потребностям общественного развития, то с течением времени они перестают соответствовать «вызовам нового времени», чем препятствуют личностному и общественному развитию.



Либерализм, провозглашая нормой жизни общества беспредельное разнообразие личностей, в котором не может быть никаких ограничений, кроме ограничений, защищающих это «беспредельное разнообразие», открывает широчайшие ворота для личностной деградации, в которую массово втягиваются подрастающие поколения, чем также препятствует общественному развитию и становлению культуры человечности.

Поэтому либерализм всегда и везде — разновидность фашизма. А фашизм диктаторского типа всегда вырастает из неспособности либерализма обеспечить потребности общественного развития.

Е.А. Фёдорова и Н.В. Старикова здесь мы не упомянули потому, что они в своих выступлениях прямо говорят, что Россия в 1991 г. утратила суверенитет и де-факто, и де-юре (конституция криптоколониальная), поэтому задача нашего времени и обозримой перспективы — восстановление полноты суверенитета страны, поскольку без этого никакие преобразования в интересах народа и развития страны невозможны.

В частности, угроза голода вследствие прекращения поставок продовольствия из-за рубежа ликвидирована; компоненты вооружённых сил стратегического и оперативно-тактического назначения модернизированы и, как показала операция в Сирии, и многие компоненты тактического уровня вооружённых сил находятся на мировом уровне, а по некоторым показателям задают этот самый «мировой уровень».

М.Б. Ходорковский, М.Д. Прохоров и некоторые другие либо не поняли этого, либо не пожелали участвовать в этом в силу известных им причин.

Лех Валенса — лидера польского антисоветского профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990 — 1995 гг., электрик по профессии, — в одном из интервью признал, что одна из причин ухудшения экономического положения в Польше после ликвидации в ней социализма состояла в том, что профессионалов-управленцев социалистической эпохи изгнали из органов власти и директоратов, а им на смену пришли люди, не обладавшие необходимыми знаниями и навыками.

Если считать от речи Черчилля в Фултоне 05.03.1946 г.

Если не считать Кубу и Вьетнам.

«Гибридная война» — война, ведущаяся средствами всех шести приоритетов обобщённого оружия / управления.

См. работу ВП СССР «Разгерметизация», раздел 1.7.

То программа распознавания образов примет за массовый запуск межконтинентальных ракет свет солнца, отражённый от облаков над территорией СССР; то командир подводной лодки США, ведя разведку в зоне учений Российского флота, влезет в сектор торпедных стрельб и автоматика его лодки даст команду на ответный торпедный залп, которую он не успеет отменить, в результате чего погиб «Курск». Или произойдёт ещё что-то, чего не смогли предусмотреть заказчики военно-компьютерных программ или программисты.

http://www.politonline.ru/comments/22887 059.html . Там же: «Клинтон, уже прославилась заявлениями "у сотрудников КГБ нет души" (комментируя слова Буша "я посмотрел в глаза Путина и увидел там душу"), клявшаяся "Мы любой ценой не допустим воссоединения СССР" и заявлявшая о необходимости жесточайшим образом "наказать Россию". "Клинтон, которая радовалась уничтожению Бин Ладена и весьма довольна гибелью Каддафи, которая выделяла миллионы оппозиционным блогерам, поддерживая "оранжевые революции" в СНГ", по мнению высокопоставленного республиканца, "будет наращивать конфронтацию". "Она будет, как у вас говорят, "мочить" Путина, будет активно противодействовать России как изнутри, через работу с оппозицией, так и создавать для [вашей страны] ситуацию окружения горячими точками, внешнеполитическими проблемами", — считает он. "Более того, она бы дала смертельное оружие Украине, настаивала бы на вводе "миротворческого" контингента НАТО, замораживала бы активы без суда и следствия (такая возможность после 9/11 имеется) российского бизнеса, то есть вошла бы в клинч [с Россией и Путиным]", — уверен американский политик. "В [вашем] Черном море будут плавать корабли НАТО с "Иджис", ВВС США в НАТО был бы отдан приказ пугать [ваши] бомбардировщики на патрулировании, да и в Европе она бы устроила что-то подобное противостоянию Варшавского договора и НАТО", — добавляет он. "И тут вам не Бенгази, когда отдав посла на растерзание, Клинтон "заболела", отказалась отчитываться, тут придется играть в открытую — и она вполне может привести ситуацию к прямому боестолкновению, на Украине ли, в международных водах или "нейтральном небе" между США и Россией", — прогнозирует политик», названный в цитируемом публикации «высокопоставленным представителем Республиканской партии США», но которого не назвали по имени. И он не один-единственный из числа политических деятелей Запада, кто высказал такого рода опасения в период избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Такие сведения публиковались. Но выборы президента США — не прямые. Система избрания президента в США построена так, что главу государства избирает коллегия выборщиков, в которой голоса могут распределяться не в соответствии с пропорцией голосов, отданных за того или иного кандидата в президенты, вследствие конкретики распределения избирателей по штатам и избирательным округам. Поэтому президентом может стать кандидат, набравший меньше голосов избирателей, нежели его конкурент.

Для сведения: Украина возникла в границах СССР как технологический комплекс, которым было удобно управлять из одного места — из Киева, а не как мононациональная республика, обладающая этно-культурным своеобразием. Поэтому Советской Украине были переданы сначала прилегавшие земли, населённые большей частью великороссами, а потом были переданы Западная Украина и Крым, в котором к моменту его передачи Украине большинство населения тоже были великороссы. Соответственно Советская Украина изначально была многонациональной. Севастополь был присвоен уже постсоветской Украиной как «бесхозное имущество», поскольку в СССР он никогда не входил в состав Советской Украины, а был городом Союзного подчинения.

Выступая в программе «Персона Грата» «Радио России» 18.12.2013 г. В.А. Васильев, произнёс фразу: «Дешёвый труд — это такое конкурентное преимущество». Но при этом «зряплата» самого В.А. Васильева весьма далека от этого принципа: В.А. Васильев — Зам. председателя Госдумы, руководитель фракции партии «Единая Россия», кандидат юридических наук. Уже в 2017 г. «спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко возмущена тем фактом, что сельские учителя в Ивановской области получают всего семь тысяч рублей в месяц. Об этом сенатор заявила в ходе встречи с педагогами, которые пожаловались на то, что в 2017 году зарплаты учителей в регионе сократились с 20 тысяч рублей до 7 — 14 тысяч. Матвиенко потребовала от министра образования и науки Ольги Васильевой урегулировать ситуацию. Глава Совета Федерации отметила, что за такую зарплату никто не согласится работать в образовательных учреждениях. Руководство Ивановской области позднее объяснило, что мизерную зарплату в январе педагоги получили из-за того, что в первом месяце года количество рабочих дней меньше, чем в другие месяцы» («Матвиенко пришла в ярость, узнав о мизерной зарплате учителей в Ивановской области»: https://riafan.ru/604544-matvienko-prish la-v-yarost-uznav-razmery-zarplat-uchite lei-v-ivanovskoi-oblasti ). Спрашивается: а какую пенсию насчитает пенсионный фонд учителям с 40-летним стажем и зарплатой в 7 000 рублей? — порядка 6 000 рублей? А тем временем «депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей < Валентинович > Васильев предложил поднять зарплату народным избранникам в 1,5 раза. Депутат считает несправедливым тот факт, что он в свои 60 лет получает зарплату в размере 140 тысяч рублей. Андрей Васильев является депутатом петербургского ЗакСа уже 6 лет. По его словам, за последние 5 лет парламент увеличил зарплату «всем — учителям, врачам, библиотекарям, работникам культуры». При этом у депутатов зарплата не индексировалась. «Мы живем в обществе. Оно должно развиваться. Не должно быть изгоев. Депутат — это не изгой», — заявил представитель «Единой России» в интервью порталу Mr7.ru» ( http://paehali.ru/blog/43460744255/Peter burgskiy-deputat-pozhalovalsya-na-svoyu-z arplatu.-V-ego-voz ). — Так выражается антинародность и политическая шизофрения партии «Единая Россия»…

Монархистов среди белых было меньшинство, большинство были сторонниками февральской революции и грезили о проведении «Учредительного собрания» в случае их победы в гражданской войне, не подозревая о том, что алгоритмика развития революционной ситуации такова, что победителю пришлось бы установить военную диктатуру самовластной хунты, под властью которой страна должна была бы жить порядка 10 лет, необходимых для становления некой более или менее стабильной социально-экономической системы, а только после этого можно было бы думать о том, чтобы от правления хунты перейти к какой-либо форме осуществления буржуазной демократии — одновременно и формы осуществления диктатуры буржуазии в отношении простонародья, и формы осуществления некой демократии в пределах сословия не мелкой буржуазии.

Из их числа Максимилиан Волошин, высказавший свою позицию в стихотворении «Гражданская война» ( http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/voloshi n61.html ): И там и здесь между рядами / Звучит один и тот же глас: / «Кто не за нас — тот против нас. / Нет безразличных: правда с нами». // А я стою один меж них / В ревущем пламени и дыме / И всеми силами своими / Молюсь за тех и за других. (Две завершающие строфы названного стихотворения, написанного 21.11.1919 г.).

В том числе и тем, что его законные права были попраны самым наглым образом теми или иными представителями власти, а вся властная корпорация встала на защиту его притеснителей, обвиняя его в клевете на власть и «бунте».

Как сообщает Википедия, в Российской империи исправник — с 1775 г. глава полиции в уезде. Подчинялся непосредственно губернатору. До 1862 года избирался дворянством уезда на срок в 3 года, в 1862 году должность стала назначаемой губернатором и утверждаемой МВД.

В сюжете повести «авторские права» на эти слова Шухарта, которыми завершается повесть, принадлежат Артуру Барбриджу — сыну другого сталкера по кличке «Стервятник». Артура сталкер Шухарт (центральный персонаж повести) умышленно принёс в жертву, пустив впереди себя, чтобы Артур погиб, разрядив собой «мясорубку», и тем самым открыл бы Шухарту безопасный доступ к таинственному шару — «исполнителю желаний».

Причин две: 1) нравственная неприемлемость для «элитариев» и 2) массовая интеллектуальная неспособность «элитариев», утомлённых служебной и бытовой суетой, читать толстые книги, соотносить прочитанное с жизнью и осваивать их смысл.

Концептуальная партия «Единение».

Типичный вопрос с их стороны: «КОБ существует больше 20 лет, а где результат?»

Оно объединено на рис. 1 с «Природной средой» в один блок, чтобы не рисовать для каждого государства дубликат схемы, представленной на этом рисунке для одного государства.

Издревле известна отговорка «пути Господни неисповедимы…»

Возможные причины: неисправность самолёта, перегрузка и неправильная центровка при взлёте, недобросовестное техническое обслуживание, внезапная поломка, теракт, ошибка пилотирования, неоднородности атмосферы, изменившие аэродинамические силы и моменты, что сделало самолёт неуправляемым.