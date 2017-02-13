ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США… (4)

Как предполагали либералы, у которых (по их мнению) в глобальной и внутренней политике всех государств Запада, включая и США, «всё схвачено и проплачено» (их спонсорами), избирательной кампании Д. Трампа предстояло стать «деньгами, выброшенными на ветер».



Однако, пророчества либералов всего мира о неизбежной победе на выборах Хиллари Клинтон и поражении «маргинала» Дональда Трампа оказались несбыточными, а в поражении Х. Клинтон немедленно был обвинён В.В. Путин и «русские хакеры», благо в период кампании по выборам президента США 2016 г. многие россияне симпатизировали Д. Трампу и негативно относились к Хиллари Клинтон, которая, будучи госсекретарём США, в 2009 г. подарила министру иностранных дел С.В. Лаврову символическую кнопку с надписью «перегрузка» ; а сам В.В. Путин, в отличие от многих политиков Запада, не высказал ни одного дурного замечания в адрес Трампа, и ни одного поощрительного замечания в адрес Хиллари.

И хотя либералы пророчили победу Хиллари, однако и в 2015 г. были люди, которые говорили, что президентом США в 2016 г. будет избран Дональд Трамп. Поэтому вопрос в том, вследствие каких причин либералы ошиблись в прогнозах итогов выборов президента США и в проведении политики в период до вступления Д. Трампа в должность в 2017 г.?



Ответ на этот вопрос простой: Естественно, что прогнозы и планы либералов пошли прахом потому, что они систематически на протяжении всей истории либерализма игнорируют ноосферное управление и Вседержительность, как якобы не существующие в объективной реальности. Но этот ответ нуждается в пояснениях.

Под властью ноосферного управления и Вседержительности протекают процессы, охватывающие сроки жизни многих поколений. Поэтому без рассмотрения глобальной предыстории прихода Д. Трампа на пост президента США, в принципе невозможно понять феномен выборов президента США в 2016 г., то есть невозможно понять, что, почему и с какими перспективами произошло США в ходе избирательной кампании 2015 — 2016 гг.

Рассмотрение же предыстории вопроса следует начинать с Тегеранской конференции 28 ноября — 1 декабря 1943 г. В период её проведения президент США Франклин Делано Рузвельт проживал в посольстве СССР, где проживал и Председатель Совета Народных Комиссаров СССР Иосиф Виссарионович Сталин.



Официальные заседания проходили также в посольстве СССР, куда ежедневно приезжала делегация «Великобратании» во главе с Уинстоном Черчиллем. И.В. Сталин выезжал с территории посольства СССР 30 ноября в посольство Великобритании, чтобы поздравить У. Черчилля с днём рождения. Ф.Д. Рузвельт, насколько известно, с территории посольства СССР в период проведения конференции не выезжал вообще.

Официальная история сохранила тематику, обсуждавшуюся на конференции в ходе заседаний, и она хорошо известна. Но есть один вопрос, который никогда не обсуждался в связи с Тегеранской конференцией.



Спрашивается: а что происходило в советском посольстве, когда Черчилля не было, и ежедневные официальные заседания либо уже завершились или ещё не начинались? — Что: Сталин и Рузвельт проводили всё время исключительно в уединённых размышлениях и в общении с сотрудниками возглавляемых ими делегаций? либо было и их общение друг с другом вне официальной тематики конференции? — В то, что такого неформального общения не было, плохо верится, тем более, что историки пишут об интересах США на Тегеранской конференции следующее:

«Рузвельт был заинтересован во встрече со Сталиным больше всех. Ему было принципиально важно знать позицию СССР в войне с Японией . Рузвельт собирался "очаровать" Сталина, он был славен своим "обхаживанием". Американский президент рассматривал Тегеранскую конференцию как не как встречу трёх, а как встречу "двух с половиной". Черчилль был "половиной"» .

Но возможности участия СССР в войне с Японией — это в те времена было «ближайшей перспективой». А в США по предложению друга Ф.Д. Рузвельта Уильяма Джозефа Донована в 1942 г. было создано Управление стратегических служб , в обязанности сотрудников которого входило думать о более отдалённых перспективах. Но об этих раздумьях в официальной истории неизвестно ничего.

Об участии У. Черчилля в Тегеранской конференции сообщается следующее:

«В ноябре 1943 года он (Черчилль: наше пояснение при цитировании) приехал в Тегеран в штатской одежде, но, увидев Сталина в маршальской форме, потребовал срочно привезти из Лондона свой костюм офицера королевских военно-воздушных сил. И до конца конференции ходил только в нем. Переговоры были тяжелыми. Речь шла о сроках открытия Второго фронта, направлениях главных ударов и количестве вооруженных сил союзников, выделяемых для этого.



Дошло до того, что Сталин как-то сказал Ворошилову: “Чего мы здесь напрасно теряем время!”. И всё же договоренность была достигнута. На заключительном обеде (когда попутно отмечали его 69-летие), сидя между Сталиным и Рузвельтом, Черчилль подумал: “Справа от меня сидит великий сибирский медведь, слева — великий американский бизон, а я — маленький английский ослик, который один знает правильную дорогу ”. Во время конференции у него случился удар, начались пневмония и сердечные спазмы: слишком много было потрачено нервов и выкурено толстых сигар!»

Т.е. это была конференция прежде всего И.В. Сталина и Ф.Д. Рузвельта. При этом необходимо помнить, что у их отношений была тоже предыстория: США после вступления в должность президента Ф.Д. Рузвельта в марте 1933 г. установили дипломатические отношения с СССР (ноябрь 1933 г.) и деятельно участвовали в индустриализации СССР , что помогало им самим преодолеть шоковые последствия «великой депрессии», организованной хозяевами либералов в 1929 г. с целью перераспределения прав собственности и продолжения глобальной политики лишения США полноты суверенитета .

* * *

Мы не тешим себя иллюзиями: всё, что написано выше и будет сказано далее о ноосферном управлении Вседержительности, — с точки зрения людей, для которых слова «ноосфера» и «Вседержительность» — пустые, — представляет собой безосновательные вымыслы и домыслы. Никакой аргументацией, выраженной в каких-либо словах, их не переубедить.



Чтобы они задумались над проблематикой проявлений в жизни человечества и каждого из людей ноосферного и Вседержительного управления, им необходимо не только прочувствовать его в своём личностном жизнённом опыте, но и подумать — как о смысле собственной жизни, так и о потоке случайностей, имеющих в ней место, и о смысле этого потока. Если соотноситься с марксистским «через цепь случайностей пролагает дорогу закономерность», то это положение будет правильным, если уточнить, что эта закономерность — нравственно-этическая и носителем её являются ноосферное и Вседержительное управление.

И есть основания полагать, что Тегеранская конференция была и местом боевого столкновения эгрегоров большевизма и либерализма. О том, что в ходе Тегеранской конференции у У. Черчилля произошёл инсульт, началась пневмония, сердечные приступы, — было сказано в приведённой выше цитате о «маленьком английском ослике», который единственный знает, что и как надо делать, а тупые и сильные «медведь» с «бизоном» не желают ему подчиняться.



Но и для И.В. Сталина взаимодействие с эгрегором либерализма не прошло без последствий. 2 декабря 1943 г. он вылетел из Тегерана в Баку, откуда далее до Москвы ехал поездом. В поезде у И.В. Сталина поднялась температура и начался грипп в довольно тяжёлой форме. В Москву он вернулся больным, о чём официально не сообщалось, и на поправку пошёл только спустя 10 дней.

Если эти факты соотносить с тем, что большинство болезней носит психосоматический характер, и представляют собой сбои в обычной физиологии организма (инсульт, сердечные приступы), а нарушения биополевой физиологии организма открывает дорогу развитию инфекционных заболеваний (грипп, пневмония — в том числе), то болезни У. Черчилля и И.В. Сталина в период проведения Тегеранской конференции и непосредственно после неё — результат эгрегориальной войны эгрегоров либерализма и большевизма. Ф.Д. Рузвельт не пострадал в их боестолкновении, поскольку в алгоритмике обоих эгрегоров в тот период обладал статусом ценного союзника.

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В отличие от У. Черчилля, И.В. Сталин и Ф.Д. Рузвельт не были идиотами , и каждый из них, зная историю своей страны и историю страны партнёра, отдавал себе отчёт в том, что каждая из социально-экономических систем в сопоставлении с другой обладает как определёнными преимуществами, так и определёнными недостатками, в силу чего ни одна из них не может быть примером для подражания остальному человечеству.

Поэтому, есть основания полагать, что в неформальной обстановке советского посольства в период Тегеранской конференции И.В. Сталин и Ф.Д. Рузвельт, если и не выработали совместно, то прочувствовали ноосферную возможность выработки и реализации некой долговременной программы взаимопомощи обеих «сверхдержав» на период после завершения второй мировой войны, осуществление которой должно было привести к построению социально-экономической системы, общей для обоих государств, свободной от пороков их прежних социально-экономических систем, обладающих достоинствами каждой из них, и кроме того — обладающей достоинствами, которыми не обладала ни одна из них в прошлом.



Это не предполагало победы одной стороны над другой, а предполагало развитие каждой из них в общем для них направлении при взаимной поддержке друг друга.

И если анализировать учредительные документы ООН, принципиальное решение о создании которой было принято на Ялтинской конференции 4 — 11 февраля 1945 г., то ООН создавалась не для того, чтобы начать «холодную войну», в ходе которой её трибуна служила бы для взаимных упреков и обличений, а для того, чтобы выявлять и — при взаимной добросовестной поддержке — разрешать проблемы всех народов Земли.

То есть создание ООН на конференции в Сан-Франциско 25 — 26 апреля 1945 г. в том виде, как она была создана изначально, не предполагало «холодной войны», по завершении второй мировой войны ХХ века, а лежало в русле ноосферной алгоритмики объединения человечества на общих для всех, принципах свободы и справедливости, проистекающих из Вседержительности.

Но убийство Ф.Д. Рузвельта (12 апреля 1945 г.), старт «холодной войны» (5 марта 1946 г.), государственный переворот в СССР, начатый в 1953 г. убийством И.В. Сталина, а потом Л.П. Берии, заблокировали на несколько десятилетий реализацию этой ноосферной алгоритмики, дав при этом обнажиться всей мерзости фашиствующего либерализма в глобальных масштабах.

Но после того как за прошедшие после 1945 годы фашиствующий либерализм явил свою мерзостную суть в глобальных масштабах во всех регионах планеты, и она стала понятна достаточно широкому кругу людей в разных странах, в его дальнейшем существовании на Земле с его принципом «разделяй и властвуй» — нет никакой ни поучительной, ни управленчески-функциональной надобности.

В таком видении предыстории победы Д. Трампа поражение либералов на президентских выборах в США в 2016 г. — не некая непонятно как возникшая случайность , не успех «русских хакеров», якобы мобилизованных «коварным Путиным», а результат ноосферного и Вседержительного управления и только начало ухода либерализма в исторические небытиё, а либералов — под компетенцию психиатрии.

Ухудшение здоровья Х. Клинтон до такой степени, что некоторые аналитики высказывали сомнения о том, доживёт ли она до дня выборов, некоторые другие случайности тактического характера, имевшие место в ходе избирательной кампании — выражения ноосферного управления. Падение квалификации сотрудников и их исполнительской дисциплины в аппарате Обамы — тоже отчасти проявления ноосферного управления в отношении них , а отчасти — выражение ими лояльности к внутриамериканским политическим силам, которые желают вывести страну из под более чем уже столетней власти либерально-фашиствующей глобальной мафии.

Соответственно перед 45-м президентом США открыты две возможности:



обрушить США как оплот и средоточие военно-экономической мощи мирового либерализма-фашизма, возможно с расчленением США на несколько «сувенирных государств» ;



войти в ноосферную алгоритмику преображения глобальной цивилизации, воплотив в жизнь главную тайну Тегеранской конференции.



Выбор за ним. Во втором случае, ему обеспечена поддержка ноосферного управления и Вседержительности, но для этого ему надо быть всегда безукоризненно честным перед своею совестью. Тогда два его президентских срока будут успешны, а политика, которой он положит начало — будет устойчиво продолжена чередой преемников.

Внутренний Предиктор СССР,

22 — 23 декабря 2015 г.,

30 января — 6 февраля 2017 г.



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В этой связи напомним, что в аналитической записке из серии «О текущем моменте» № 11 (83) 2008 г. «Бюрократическая безнадёга в России и глобальный проект “Обама”» раздел 2 был назван «“Обама” — глобальный проект обмана”, что вызвало неудовольствие некоторых либерально-прозападно мыслящих читателей, но было впоследствии подтверждено политической практикой администрации Б.Х. Обамы на протяжении обоих сроков его правления.

С.В. Лавров тогда не произнёс, всем известного «мема» «дебилы, б…», появившегося в августе 2015 г., но всё же надпись на этой кнопке — показатель непрофессионализма персонала госдепа времён правления Обамы и Хиллари Клинтон: язык партнёров надо знать, не только для того, чтобы эффективно сотрудничать, но и для того, чтобы не попадать в такие идиотские ситуации. На этой же кнопке запечатлено высокомерие либералов США: 1) обе надписи выполнены латиницей, что было бы уместно, если бы в России, как и в США, тоже писали латиницей, т.е. «дикари — должны пользоваться письменностью цивилизованных», 2) слова «reset» и «перегрузка» в английском и русском языках несут разный смысл.

По состоянию на время проведения Тегеранской конференции Япония придерживалась нейтралитета в войне «Евросоюза № 1» против СССР, а СССР придерживался нейтралитета в войне Японии против США и Великобритании на Тихоокеанском театре боевых действий.

«Что достаточно знать о Тегеранской конференции»: http://russian7.ru/post/7-zagadok-tegera nskoj-konferencii/ .

После убийства Рузвельта УСС была ликвидирована 20 сентября 1945 г. президентом Г.С. Трумэном то ли вследствие того, что он не знал, как пользоваться этим инструментом, то ли потому, что новая беспредельно либерально-буржуазная власть после госпереворота зачищала систему госуправления от наследия Ф.Д. Рузвельта. Потом в 1947 г. в период президентства Г.С. Трумэна было создано ныне действующее ЦРУ, которое (судя по всему, чтобы «замазать» вопрос о наследии Ф.Д. Рузвельта) историки и политологии объявили преемником УСС, на основе которого ЦРУ якобы было создано спустя два года после ликвидации УСС.

Создании промышленных предприятий, постановки проектно-конструкторских и технологических инженерных школ ряда определяющих отраслей экономики.

Людские потери США от великой депрессии до сих пор засекречены.

Первым шагом к этому было создание Федеральной резервной системы в 1913 г., в результате чего государственность США оказалась в ростовщической удавке.

Особе пояснение для почитателей У. Черчилля. Идиотизм У. Черчилля носил либеральный и эгоистичный характер. Один из примеров множества его проявлений показан в приведённой выше цитате: умный и уважающий себя человек не будет требовать срочно доставить ему мундир за несколько тысяч километров только потому, что его партнёр по переговорам одет в маршальский мундир. Это действие противоречит Русской мудрости «по одёжке встречают — по уму провожают». Кроме того, У. Черчилль сам пишет: «я — маленький английский ослик, который один знает правильную дорогу». То, что подчёркнуто нами в этой цитате, — типичная для либерализма самооценка либерала, всегда убеждённого в своей правоте без того, чтобы вникнуть в суть мнений своих оппонентов и причины, по которым они пришли к своим мнениям (последнее — необходимая основа для того, чтобы войти в тандемный режим деятельности, позволяющий выработать общее мнение, свободное от пороков двух первых исходных, противоречащих друг другу мнений). Ну и главный показатель дебилизма У. Черчилля — его знаменитая фултонская речь 5 марта 1946 г., от которой отсчитывается эпоха «холодной войны» двух систем. У. Черчилль — один из зачинателей «холодной войны», из-за которой человечество уже потеряло 70 лет во вредоносной конфронтации региональных цивилизаций вместо того, чтобы за эти 70 лет успешно решить социокультурные и экономические проблемы всех народов Земли, не создавая при этом новых проблем.



И человечеству предстоит ещё аккуратно работать на протяжении нескольких десятилетий для того, чтобы компенсировать потери времени и ресурсов на «холодную войну», а также и ущерб, нанесённый ею всем народам. Соучаствовать в направлении ресурсов множества государств на бесполезную их растрату в «холодной войне» — мог только идиот, идиот либеральный, хотя и высокоинтеллектуальный, если оставаться на позициях либерального миропонимания. Так, что У. Черчилль и А. Гитлер — два «сапога пара», которым ноосферная алгоритмика и Вседержительность не позволили объединиться вместе. Они не смогли срастись в сиамских близнецов по причине того, что А. Гитлер был нацистом, а У. Черчиль — был зомби либерального иудейского интернацизма, развивавшего проект глобализации под вывеской Британской империи, а в остальном — в отношении других народов их воззрения идентичны.

Завершился в 1993 г. юридическим оформлением ликвидации социализма и Советской власти и установления либеральной тирании в ныне действующей криптоколониальной конституции России.

Ещё раз: «Случай — мощное мгновенное орудие Провидения» — определение А.С. Пушкина.

Нет людей, чья психика не связана с какими-либо эгрегорами, а все эгрегоры входят в состав ноосферы Земли.

В Калифорнии сепаратисты уже начали суетиться на эту тему.