ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США… (2-1)

И, соответственно этой метафоре, встаёт вопрос о том, что осталось за пределами тематики раздела 1, и что систематически остаётся вне публичного обсуждения в политических дискуссиях, но при этом не позволяет руководству страны перейти от либерально-рыночной экономической модели к финансово-экономической системе, работающей на решение задач обеспечения безопасного развития страны?

При освещении этой тематики, прежде всего, необходимо указать на то, что революционная ситуация в России за период с 21 марта 2014 г. (со времени возвращения Крыма и Севастополя в состав России и введения государствами Запада разного рода санкций против нашей страны) по конец 2016 г. — не вызрела.



Если вспомнить, что происходило в «лихие» 1990 е, то в тот период революционная ситуация действительно вызревала и, продлись эпоха олигархического правления от имени зиц-президента Б.Н. Ельцина и далее, всё завершилось бы крахом экономики и государства, т.е. — революционной ситуацией, последствия которой страна — Русская многонациональная цивилизация в границах Российской Федерации — была бы обречена расхлёбывать на протяжении как минимум нескольких десятилетий, а в наиболее тяжёлом варианте — ушла безвозвратно в историческое небытиё.

Тем не менее, этого не произошло потому, что с начала президентства В.В. Путина, т.е. с 2000 г. до начала мирового финансово-экономического кризиса 2008 го и последующих годов — экономическое положение населения и государства улучшалось. Здесь важно обратить внимание на то обстоятельство, что:



формально юридически в финансово-экономической сфере жизни страны после 2000 г. в сопоставлении с «лихими» 1990 ми в общем-то ничего принципиально не изменилось — в стране по-прежнему действует криптоколониальная конституция 1993 г., в соответствии с которой Центробанк РФ ни за что перед Россией не отвечает и является полномочным представительством глобальной ростовщической мафии, узурпировавшей банковское дело в границах региональной цивилизации, именуемой Запад, и притязающей на безраздельную глобальную власть;



однако экономика России на протяжении всего этого времени функционирует не так, как она функционировала в «лихие» 1990 е, и это выражается в том, что хотя экономическое положение основной массы населения перестало ощутимо улучшаться после 2008 г. и имеют место периоды его некоторого ухудшения, весьма ощутимого для многих социальных (в том числе — профессиональных) групп, однако экономика не рухнула и функционирует, демонстрируя определённые достижения на ряде направлений .



Сочетание первого и второго обстоятельств обязывает сделать вывод о том, что в стране сформирована некая «опричная экономика», которая функционирует на принципах, не совместимых с либерально-рыночной экономической моделью. Какими могут быть принципы, обеспечивающие функционирование «опричниной экономики» в условиях господства де-юре финансово-экономического либерализма? — Не вдаваясь в финансовый мониторинг и детальную конкретику, можно указать на некоторые из них. Это:



Субсидирование из госбюджета процентных ставок по кредиту для ряда отраслей и хозяйствующих субъектов. Хотя в конечном итоге это — субсидирование ростовщического сектора, а не наращивание финансовой мощи реального сектора, но в условиях ростовщической тирании оно позволяет вести и расширять производство тем отраслям и хозяйствующим субъектам, которые бы давно уже рухнули в условиях чисто либерально-рыночной экономической модели, в которой такого рода субсидирование недопустимо.



Ликвидация коммерческих банков, которые ведут себя неправильно по отношению к задачам экономической политики «опричного государства».



Официально не декларируемая эмиссия рубля, которая может осуществляться через финансирование разного рода госпрограмм.



«Продажа» государством права «быть олигархом» (либо миллиардером рангом пониже) в обмен на соучастие «покупателя» права «быть олигархом» (миллиардером) в тех или иных программах развития, осуществляемых государством (в том числе и методом более или менее добровольного инвестирования частнопредпринимательского дохода, т.е. — личной собственности частных предпринимателей).



Трансформация на некотором уровне «вертикали власти» коррупционной дани, «поднимаемой наверх» чиновниками нижних уровней, в инвестиции в те или иные проекты, соответствующие задачам политики «опричного государства».



Подбор и продвижение на должности кадров по принципу их лояльности «опричному государству» в предположении, что лояльные ему кадры смогут привлечь профессионалов и организовать их работу в русле проектов «опричного государства».



И кроме названного выше — всё то, в чём выражается принцип «кто знает — тот поймёт» во всём разнообразии его действий на всех направлениях политики, а кто не знает или не сумел понять, — это его проблемы…



В итоге к настоящему времени вместо революционной ситуации, взращиваемой в России глобальной мафией либералов с целью расчленения страны и окончательного решения «Русского вопроса» в результате победы Запада в «гибридной войне», в России сложилось двоевластие мафии либерал-фашистов и её «болотной» массовки — с одной стороны, и с другой стороны — «опричного государства».



Понятно, что в условиях двоевластия беззаконие и отсебятина чиновников и бизнесменов, нераспорядительность, саботаж и вредительство со стороны чиновников обеих группировок и не определившихся — норма жизни, программирующая характер государственного управления и формирующая «лицо власти».

Отличие современности от эпохи, из которой пришёл термин «опричнина», в том, что Иван IV Грозный открыто провозгласил опричное правление, и власть опричнины не распространялась на всю территорию страны, а в настоящее время «опричнина» не провозглашена открыто, а сложилась и действует по умолчанию на всей территории страны, и в её деятельности нет места сколь-нибудь массовым (в сопоставлении с численностью населения России и её регионов) репрессий…

Естественен вопрос: А почему страна идёт путём построения «опричной экономики» и «опричного государства» вместо того, чтобы в прямой форме отказаться от либерально-рыночной социально-экономической модели, изменить конституцию и законодательство о финансовой и хозяйственной деятельности и тем самым начать жить качественно иначе?

На это есть две причины — внутренняя и глобально-политическая.



Внутренняя состоит в том, что из примерно 107 миллионов избирателей (т.е. активного населения), подавляющее большинство реально некомпетентно в политике и в экономике и, главное, — не желает думать об этой проблематике, в силу чего они при своём невежестве не могут сами приступить к работе ни в органах государственной власти, ни в директоратах предприятий, заменив собою тех, кто там уже работает на основе образования, заточенного под обслуживание либерально-рыночной социально-экономической модели, и успевших наработать кое-какие управленческие навыки.



Замена этих приверженцев и невольников либерализма новыми персонами, даже если те будут искренне убеждены в несостоятельности либерально-рыночной социально-экономической модели, не даст ничего, кроме падения качества управления относительно уже имеющегося уровня даже при том, что нынешнее качество управления оставляет желать много лучшего . А на наработку новыми «управленцами» определённого профессионализма после этого уйдёт не один год; а на построение самовоспроизводящейся в преемственности поколений общенародной государственности уйдёт много лет, если не несколько десятилетий.



Глобально-политическая причина. Она состоит в том, что:





«Глобальная политика» — это не пустые слова, а процесс управления глобализацией по определённой концепции глобализации, в который так или иначе структурно и бесструктурно вовлечены во всём мире десятки миллионов людей, которым подчинены колоссальные ресурсы.



Историческая реальность такова, что глобальная политика со второй половины находится под властью транснациональная мафии либерал-фашистов, которая практически полностью контролирует все государства, входящие в региональную цивилизацию, именуемую «Запад», но при этом она далеко не во всём послушна и подотчётна «мировой закулисе» вследствие того, что всякий либерал под воздействием свойственных ему слабоумия, некомпетентной амбициозности и безответственности, в совокупности делающих его истинным либералом, искренне убеждён в своём интеллектуальном превосходстве и фактологической осведомлённости над теми, кто высказывает по тому или иному вопросу мнение, противоречащее его собственному. По этой причине либералы необучаемы.



Сочетание двух последних обстоятельств (колоссальные разнородные ресурсы, подчинённые транснациональной глобальной мафии либерал-фашистов, и плохая управляемость этой мафии и её массовки со стороны «мировой закулисы») является реальной угрозой для будущего человечества.

Соответственно, в случае, если Россия открыто отказывается от либерально-рыночной социально-экономической модели, «национализирует» рубль, обратив кредитно-финансовую систему в государственную собственность и инструмент государственного макроэкономического управления, то это вызовет недовольство глобальной ростовщической мафии, которая предпримет свои меры противодействия.



В этом случае России в одиночку предстоит иметь дело со всем мировым либеральным фашизмом и подчинёнными ему социокультурными, экономическими и военными ресурсами. Причём предстоит иметь дело в условиях, худших, нежели те, что имели место в период Великой Отечественной войны, а потом — в период «холодной войны» 1946 — 1991 гг., когда СССР противостоял, тоже практически в одиночку , всей мировой системе капитализма во главе с блоком НАТО и США; поскольку, в отличие от СССР, нынешнее российское общество не имеет сплачивающих его идеалов, а равно целей политики государства, общих для подавляющего большинства тех, кто трудится в разных сферах.



Т.е. потенциал предательства в России наших дней многослоен, а либералы — это только самый верхний и уже не самый опасный (вследствие утраты ими авторитета, прежде всего — морального) слой «пятой колонны». И кроме того, в этом случае систему государственного управления (включая и управление экономикой) новой постлиберальной России пришлось бы строить в наиболее тяжёлом случае в условиях более или менее интенсивной войны с Западом и более или менее интенсивной внутренней гражданской войны, терроризма, организованных «пятой колонной».

Поэтому утверждение-вопрос В.Р. Соловьёва В.В. Путину в фильме «Миропорядок»: «Владимир Владимирович, война будет (… / ?)», — это не беспочвенные опасения, и не придуманная страшилка, а реакция на вполне реальную, но не осознаваемую многими опасность дальнейшей эскалации «гибридной войны» против России, ведущейся мировым фашиствующим либерализмом, начиная с убийства президента США Ф.Д. Рузвельта в 1945 г. Однако эту угрозу глобальной войны либерализма против цивилизации России с целью её окончательного уничтожения подавляющее большинство населения страны не осознают.

Характерные для либерализма слабоумие, самоуверенная амбициозность и безответственность — сами собой — на основе психодинамики общества способны действительно привести к очередной мировой войне, алгоритмически-аналогично тому, как в прошлом психодинамика европейских обществ привела к первой мировой войне ХХ века, которой — в том виде, как она свершилась, — до 1 августа 1914 г. не желал никто ни в одной из стран — её будущих участниц . Тем не менее та война началась и стала кошмаром, которого никто из её участников, включая «поджигателей войны», не хотел до её начала.

С той поры в жизни толпо-«элитарной» цивилизации, именуемой «Запад», ничего не изменилось за исключением следующего:



Поражающая мощь вооружений, их дальнодействие и их быстродействие многократно выросли, а подконтрольность воле политиков — снизилась, поскольку ряд вопросов переданы из компетенции людей в компетенцию автоматики, программы управления которой не всегда адекватны возникающим в жизни ситуациям .



Что касается алгоритмики эгрегоров (потенциала психодинамики обществ), то она осталась прежней, если не стала хуже вследствие биологической, нравственно-этической и интеллектуальной деградации обществ государств Запада в ХХ веке.



Одна из иллюстраций реальности угрозы разжигания войны либерал-фашистами: в период кампании по выборам президента США в 2016 г., «бывший «ястреб», отец «рейганомики» Пол Крейг Робертс заявил: победа Хиллари Клинтон на предстоящих выборах президента США будет означать войну с Россией. «Всё говорит о том, что конфликт между странами «будет неизбежным и, скорее всего, ядерным», — считает он» . Это — мнение человека, который прожил жизнь в политике США. И то обстоятельство, что за Хиллари Клинтон проголосовало больше американцев, чем за Дональда Трампа , — один из показателей того, что массовка либерально-фашистской мафии в США многочисленна и опасна как для самих США, так и для остального мира.

И один из реальных актов «гибридной войны» Запада против России — достигнутая ещё при Ющенко договорённость США и Украины, во-первых, о денонсации Украиной договора о базировании Черноморского флота России его береговых частей в Севастополе и Крыму, и во-вторых, о предоставлении Украиной Севастополя и Крыма для базирования военно-морским силам США и их сухопутным подразделениям. На основе этой договорённости ещё в ноябре 2013 г.



Средиземноморское командование ВМС США проводило тендер на тему ремонта школы в Севастополе (детишки «цивилизаторов» где-то должны учиться по американским стандартам, а не вместе с «дикарями») и госпиталя в Симферополе (цивилизаторы тоже болеют и их надо лечить, опять же по американским стандартам). И для реализации этого проекта и последующего «вступления» Украины в НАТО администрация Обамы и организовала на Украине в 2014 г. государственный переворот.

Всё это имело место задолго до референдума в Крыму и так называемой агрессии России против Украины, в результате чего «жертва неспровоцированной агрессии» утратила часть своих территорий вопреки всем нормам так называемого «международного права» . Этот сговор США с продажной «элитой» постсоветской Украины, как и продвижение НАТО на восток вопреки договорённостями с руководством СССР времён перестройки — реальная «гибридная война» Запада против России.

И как показывает история плана ядерной войны США против СССР «Дропшот» , Запад сам определяет условия, в которых он находит целесообразным начать боевые действия на шестом приоритете обобщённых средств управления / оружия и чьими руками: например, в прошлом Запад провёл русско-японскую войну против России руками Японии, а с марта 2014 г. до конца президентства Обамы изучал вопрос об организации войны между Украиной и Россией. А террористическая активность периферии Запада на территории России не прекращается с начала 1990 х гг.

Всё это — показатели того, что либерально-фашистская глобальная мафия, в силу особенностей нравственности и менталитета либералов, и в наши дни способна к переводу «гибридной войны» в традиционную военно-силовую, если посчитает, что обстоятельства гарантируют победу в ней Западу, что должно открыть возможности к окончательному решению «Русского вопроса».

И с этой же угрозой для всего мира, несомой в себе мафией либералов и их массовкой, был связан и вопрос В.В. Путина в его выступлении на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2015 г.: «Вы хоть понимаете теперь, что натворили?» — на который от либеральных политиков Запада не было получено внятного ответа.



Но этот же вопрос был и вопросом о будущем мира — человечества, и на него политики Запад тоже не дали никакого ответа, кроме нескончаемой демагогии на тему миссии Запада распространить на весь мир «демократию» и «права человека» в либеральном понимании этих терминов и бредней о России как об угрозе мировой цивилизации.

В условиях такой глобальной политики прямой отказ России от либерально-рыночной социально-экономической модели требует:



либо существенного военного, научного и производственно-технологического усиления нашей страны, осуществлённого «тихой сапой» в условиях де-юре либерального социально-экономического устройства,



либо существенного ослабления либерально-фашистской глобальной мафии, контролирующей глобальную политику всех государств Запада,



либо того и другого — т.е усиления нашей страны в условиях двоевластия в ней глобального либерал-фа­шиз­ма и локального «опричного государства» и существенного ослабления возможностей транснациональной либерально-фашистской мафии фашиствующих либералов контролировать глобальную политику.



Причём «усиление страны» в реальности — это не только определённость целей развития, признаваемых в таковом качестве трудоспособной и политически активной частью нашего общества, но и определённость путей и средств достижения такого рода целей. В сфере политики определённость целей, путей с средств их достижения — это государственная идеология, которая ныне запрещена ст. 13, ч. 2 действующей криптоколониальной конституции…

Внутренний Предиктор СССР,

22 — 23 декабря 2015 г.,

30 января — 6 февраля 2017 г.

< Ленинское определение революционной ситуации: «1. Невозможность для господствующих классов сохранить в неизменном виде своё господство. 2. Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетённых классов. 3. Значительное повышение в силу указанных причин активности масс, в “мирную” эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всеобщей обстановкой кризиса, так и самими “верхами”, к самостоятельным политическим выступлениям. К объективной присоединяется субъективная, именно: присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или надломить) старое правительство, которое никогда в эпоху кризисов не упадёт, если его не уронят» (В.И. Ленин, ПСС, изд. 5, т. 26, с. 218, 219). >

Лидер НОД — «Национально-освободительного движения».

Председатель политической партии «Великое Отечество», которую не допустили до участия в выборах в Госдуму в 2016 г. на основании сфабрикованных предлогов, нарушив тем самым конституционное право приверженцев этой партии проголосовать за тех кандидатов в депутаты, которым они доверяют.

Словосочетание «либерально-фашистская» появилось не для того, чтобы усилить эмоциональное воздействие на читателя, а отражает суть либерализма как разновидности фашизма. Если под фашизмом понимать режим, препятствующий становлению культуры человечности, в которой каждый ребёнок достигает необратимо человечного типа строя психики к началу юности, то:

Фашизм диктаторского типа препятствует этому, насадив в обществе те или иные догмы и карая всех, кто в них сомневается. В результате, даже в том случае, если догмы при становлении режима соответствовали потребностям общественного развития, то с течением времени они перестают соответствовать «вызовам нового времени», чем препятствуют личностному и общественному развитию.



Либерализм, провозглашая нормой жизни общества беспредельное разнообразие личностей, в котором не может быть никаких ограничений, кроме ограничений, защищающих это «беспредельное разнообразие», открывает широчайшие ворота для личностной деградации, в которую массово втягиваются подрастающие поколения, чем также препятствует общественному развитию и становлению культуры человечности.

Поэтому либерализм всегда и везде — разновидность фашизма. А фашизм диктаторского типа всегда вырастает из неспособности либерализма обеспечить потребности общественного развития.

Е.А. Фёдорова и Н.В. Старикова здесь мы не упомянули потому, что они в своих выступлениях прямо говорят, что Россия в 1991 г. утратила суверенитет и де-факто, и де-юре (конституция криптоколониальная), поэтому задача нашего времени и обозримой перспективы — восстановление полноты суверенитета страны, поскольку без этого никакие преобразования в интересах народа и развития страны невозможны.

В частности, угроза голода вследствие прекращения поставок продовольствия из-за рубежа ликвидирована; компоненты вооружённых сил стратегического и оперативно-тактического назначения модернизированы и, как показала операция в Сирии, и многие компоненты тактического уровня вооружённых сил находятся на мировом уровне, а по некоторым показателям задают этот самый «мировой уровень».

М.Б. Ходорковский, М.Д. Прохоров и некоторые другие либо не поняли этого, либо не пожелали участвовать в этом в силу известных им причин.

Лех Валенса — лидера польского антисоветского профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990 — 1995 гг., электрик по профессии, — в одном из интервью признал, что одна из причин ухудшения экономического положения в Польше после ликвидации в ней социализма состояла в том, что профессионалов-управленцев социалистической эпохи изгнали из органов власти и директоратов, а им на смену пришли люди, не обладавшие необходимыми знаниями и навыками.

Если считать от речи Черчилля в Фултоне 05.03.1946 г.

Если не считать Кубу и Вьетнам.

«Гибридная война» — война, ведущаяся средствами всех шести приоритетов обобщённого оружия / управления.

См. работу ВП СССР «Разгерметизация», раздел 1.7.

То программа распознавания образов примет за массовый запуск межконтинентальных ракет свет солнца, отражённый от облаков над территорией СССР; то командир подводной лодки США, ведя разведку в зоне учений Российского флота, влезет в сектор торпедных стрельб и автоматика его лодки даст команду на ответный торпедный залп, которую он не успеет отменить, в результате чего погиб «Курск». Или произойдёт ещё что-то, чего не смогли предусмотреть заказчики военно-компьютерных программ или программисты.

http://www.politonline.ru/comments/22887 059.html . Там же: «Клинтон, уже прославилась заявлениями "у сотрудников КГБ нет души" (комментируя слова Буша "я посмотрел в глаза Путина и увидел там душу"), клявшаяся "Мы любой ценой не допустим воссоединения СССР" и заявлявшая о необходимости жесточайшим образом "наказать Россию". "Клинтон, которая радовалась уничтожению Бин Ладена и весьма довольна гибелью Каддафи, которая выделяла миллионы оппозиционным блогерам, поддерживая "оранжевые революции" в СНГ", по мнению высокопоставленного республиканца, "будет наращивать конфронтацию". "Она будет, как у вас говорят, "мочить" Путина, будет активно противодействовать России как изнутри, через работу с оппозицией, так и создавать для [вашей страны] ситуацию окружения горячими точками, внешнеполитическими проблемами", — считает он. "Более того, она бы дала смертельное оружие Украине, настаивала бы на вводе "миротворческого" контингента НАТО, замораживала бы активы без суда и следствия (такая возможность после 9/11 имеется) российского бизнеса, то есть вошла бы в клинч [с Россией и Путиным]", — уверен американский политик. "В [вашем] Черном море будут плавать корабли НАТО с "Иджис", ВВС США в НАТО был бы отдан приказ пугать [ваши] бомбардировщики на патрулировании, да и в Европе она бы устроила что-то подобное противостоянию Варшавского договора и НАТО", — добавляет он. "И тут вам не Бенгази, когда отдав посла на растерзание, Клинтон "заболела", отказалась отчитываться, тут придется играть в открытую — и она вполне может привести ситуацию к прямому боестолкновению, на Украине ли, в международных водах или "нейтральном небе" между США и Россией", — прогнозирует политик», названный в цитируемом публикации «высокопоставленным представителем Республиканской партии США», но которого не назвали по имени. И он не один-единственный из числа политических деятелей Запада, кто высказал такого рода опасения в период избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Такие сведения публиковались. Но выборы президента США — не прямые. Система избрания президента в США построена так, что главу государства избирает коллегия выборщиков, в которой голоса могут распределяться не в соответствии с пропорцией голосов, отданных за того или иного кандидата в президенты, вследствие конкретики распределения избирателей по штатам и избирательным округам. Поэтому президентом может стать кандидат, набравший меньше голосов избирателей, нежели его конкурент.