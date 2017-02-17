ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США… (5)



Такой подъём бизнеса с уровня «среднего класса» на уровень большого бизнеса возможен только в том случае, если человеку свойственно относиться к деньгам не как к цели, а как к средству реализации целей более высокого порядка значимости.

Понятно, что если глава государства психологически — слуга денег, то будет одна политика, а если глава государства психологически — повелитель инвестиций в будущее, то будет другая политика и совершенно другие её результаты. Если соотноситься с иерархией обобщённых средств управления, то слуги денег, в большей или меньшей мере управляемы извне по принципу «где не пройдёт могучее войско — пройдёт осёл, навьюченный золотом».

И подавляющее большинство либеральных политиков, сформировавшись как политики на принципах оплаты кем-то их наёмного труда, — просто дешёвые проститутки-содер­жанки, даже при том, что их денежное содержание (доходы) многократно превосходят доходы большинства населения их стран.

Если говорить об источниках финансирования либерализма и либеральных политиков и либеральных «интеллектуалов» в социальных науках и СМИ, то это главным образом ростовщический капитал банков и спекулятивный капитал бирж, а не капитал реального сектора, который в условиях либерально-рыночной социально-экономической модели существует в ростовщической удавке, которую ростовщики-банкиры, когда им надо ослабляют (что позволяет успешно вести бизнес в реальном секторе, как это имеет место в развитых странах Запада), либо затягивают (как это имеет место в постсоветской России).

Д. Трамп — это большей частью капитал реального сектора экономики США, связанный с территорией США, её природными ресурсами, с населением США. Т.е. его существование и процветание как и процветание всего реального сектора обусловлено существованием и процветанием природы и населения самих США.



Если природа и население деградируют, то реальный сектор и все с ним связанные, включая и его капиталистов, тоже деградируют вплоть до исчезновения и структуры глобальной социально-экономической системы самих США.



Перекачать капиталы в космополитичный, не связанный с какой-либо территорией финансовый сектор, к тому же возомнивший о своей независимости от планетарных процессов (включая и ноосферное управление), в случае деградации и краха США — мало кому удастся, что подтверждается опытом кланов правящей «элиты» Российской империи, когда они оказались в эмиграции в результате победы Великой октябрьской социалистической революции.

Соответственно неприятие либералами Д. Трампа в качестве президента США это — не только конфликт идей (идеологий), убеждений, но и конфликт капитала реального сектора США и других стран мира и транснационального капитала ростовщического и спекулятивного секторов мировой экономики, а также это — и конфликт устремлённости всякого народа к полноте суверенитета, т.е. к свободе и справедливости, и притязаний глобальной мафии либералов на эксплуатацию всех народов Земли и безответственность перед ними. Именно последнее стоит за словами Д. Трампа в его инаугурационной речи:

«Слишком долго небольшая группа в столице нашей страны пожинала все плоды власти, а американцы за это платили. Вашингтон расцветал, но не делился богатствами с народом. Политики становились успешными, но рабочие места сокращались, а заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, но не граждан нашей страны.

Их победы не были вашими победами, их триумфы не были вашими триумфами. И пока они праздновали в столице, страдающим семьям по всей стране праздновать было нечего. Я говорю о людях по всей нашей стране. Все это начнет меняться прямо здесь и прямо сейчас, потому что этот момент — ваш момент. Этот миг принадлежит вам. Это — ваш день. США — это ваша страна.

На самом деле важно не какая партия контролирует правительство, а контролируется ли правительство народом. 20 января 2017 года запомнят как день, когда народ снова стал правителем этой страны» .

«Мировая закулиса» — хозяева и заправилы библейского порабощения человечества от имени Бога — в этом конфликте имеют интересы по обе стороны линии фронта:



с одной стороны — они заинтересованы в ликвидации либерально-рыночной социально-экономической модели, поскольку она является генератором глобального биосферно-социального (экологического) кризиса, угрожает им самим, а либеральная мафия в силу особенностей менталитета, нравственности и этики плохо управляема и необучаема,



а с другой стороны — они же заинтересованы в том, чтобы ни один народ не обрёл полноты суверенитета.



В таких условиях для них единственная потенциально (но не гарантированно) выигрышная стратегия — ДАВЛЕНИЕМ ИСКУССТВЕННО ПОРОЖДАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ («гибридная война») — столкнуть политику Д. Трампа с пути продвижения к справедливости и свободе для всех, на путь национал-социализма, поскольку национал-социализм в силу, действующих в нём жизненно несостоятельных догм не способен к обретению полноты суверенитета, требующей свободы от догм и добросовестного вникания в существо проблем, с которыми сталкивается общество, для того, чтобы проблемы были решены ко всеобщему благу, а не в интересах ложно понимаемого благополучия какой-то одной нации или диаспоры.



Но и в этом вопросе «мировая закулиса» не всевластна.



В своём выступлении 25 января 2017 г. перед сотрудниками Департамента национальной безопасности США (Department of Homeland Security) Д. Трамп высказал следующее:

«Когда речь заходит об общественной безопасности (выделено нами жирным при цитировании), для политики не остаётся места. Нет никаких республиканцев, никаких демократов, мы все становимся просто гражданами, добрыми гражданами. Мы хотим безопасности в обществе, и мы требуем безопасности в обществе для каждого. Мы хотим уважения, хотим иметь замечательные школы, мы хотим, чтобы было достоинство и равенство у каждого. И я буду президентом для каждого, я обещаю вам, для каждого» .

Для тех, в чьём миропонимании нет места «мистике» ноосферного и Вседержительного управления, приведённые слова — пустая декларация о благонамеренности, каких либералы огласили множество за более чем столетие режима их тирании. Но членораздельная речь главным своим предназначением имеет управление течением матрично-эгрегориальных процессов . И в контексте алгоритмики ноосферного управления произнесение Д. Трампом слов «когда речь заходит об общественной безопасности, для политики не остаётся места. Нет никаких республиканцев, никаких демократов, мы все становимся просто гражданами, добрыми гражданами» — объективно является включением его психики в эгрегор Концепции общественной безопасности. Это утверждение нуждается в пояснениях.

«Политика» в переводе с греческого — множество интересов. Интересы всегда порождение субъективизма, не всегда нравственно и этически здравого, а в толпо-«элитарных» обществах — большей частью нравственно-порочного субъективизма.



Поэтому, когда речь заходит об общественной безопасности, то действительно не может быть места субъективным интересам, по умолчанию — неправедным интересам. Кто с этим согласен, — становятся «добрыми гражданами». Последнее означает, что Добро — объективно отлично от Зла, а граждане — носители объективно доброй воли, а не субъективно-эгоистично понимаемой «доброй» воли, которая по факту может оказаться и весьма Злой.

Если же говорить о сути такого явления, которое именуется термином «общественная безопасность», то суть его в том, что образ жизни общества устойчиво основывается на объективных закономерностях всех шести групп, которые были представлены в конце раздела 2 настоящей записки. Эти объективные закономерности, хотя и проявляются специфически в зависимости от природных условий региона проживания и исторического прошлого всякого народа, — едины для всех людей, для всего человечества.

В силу этого обстоятельства следование им в политике (вну­т­ренней, глобальной и внешней) исключает конфликт интересов с теми политическими субъектами, которые в своей политике тоже следуют им. Это обстоятельство открывает возможности не просто к взаимовыгодному сотрудничеству разных стран, а к сотрудничеству качественно иного рода — благодетельному для всех, включая и тех, кто на первых этапах остаётся вне системы сотрудничества, а только потом — по достижении некоторого уровня развития — вольётся в эту систему.



В этой связи приведём фотографию придорожного плаката (фото выше). И желание, чтобы Россия и США действовали в этом направлении, — желание не только некоторой части общества России и США, но и народов других стран .

Величие мира — глобальной цивилизации — только в свободе и справедливости, что может быть следствием жизни в согласии с объективными закономерностями всех шести групп. Появление этого плаката — тоже проявление ноосферного управления, в данном случае это — уведомление о возможности, которой грех не воспользоваться и не реализовать. Эта возможность позволяет не России в одиночку, и не США в одиночку сбросить иго либерал-фашистов, а освободить от него всё человечество.

6. Выводы

В общем, настала эпоха, в которой быть просто «эффективным менеджером» в сложившемся понимании этого термина — значит быть несостоятельным управленцем и, соответственно, — быть реальной угрозой для окружающих и потомков.



Один из примеров такого рода «эффективного менеджера» — У. Черчилль: голодный геноцид в Бенгалии (провинция Индии, умерло порядка 3 — 4 млн. человек, за который никто не ответил) в 1942 — 1943 гг., организованный колониальной администрацией (по сути оккупационной властью), и соучастие в старте «холодной войны» — яркие показатели его эффективности в злодействе.

Для того чтобы быть добродетельно дееспособным управленцем, организуя и поддерживая управление каким-либо частным процессом, необходимо учитывать ноосферное управление и Вседержительность.

Средство постижения Вседержительности — безукоризненная честность перед своею совестью.

Вопрос о ноосфере — вне образовательных стандартов, и вне «книжного знания» — его надо самому прочувствовать и понять на основе собственных чувств. Слова, могут быть только указателем к этому.

Согласно воззрениям В.И. Вернадского, ноосфера Земли — порождение биологического вида «Человек разумный». Альтернативная точка зрения восходит к языческим временам, и согласно ей Земля — наша планета, наша Матушка, — живое разумное существо, она изначально носительница ноосферы, которая существовала (в ином виде) и в те времена, когда цивилизации людей не было.

Биологический вид «Человек разумный» в ноосфере — носитель индивидуального разума, т.е. в нём реализуется принцип: «один организм — один разум» (но может быть и иначе: много индивидуально безумных организмов сообща в информационном обмене друг с другом несут один разум; но и множество организмов носителей индивидуального разума также порождают их коллективный разум).

При таком взгляде в ноосфере есть сегмент, связанный с видом «Человек разумный», и в нём есть эгрегориальные системы и эгрегоры, порождаемые носителями разных типов строя психики — животного, зомби, демонического, опущенных в противоестественность и человечного типа строя психики.



И есть эгрегоры и эгрегориальные системы, порождаемые и воспроизводимые культурно своеобразными обществами и социальными группами в их составе.



Эгрегориальная система носителей человечного типа строя психики — вне зависимости от национальной принадлежности — это соборность, и она — наивысший уровень в человеческом сегменте ноосферы. И для того, чтобы быть эффективным управленцем в наши дни и в будущем — необходимо чувствовать соборность и Вседержительность и осознанно-осмысленно волевым порядком действовать в русле соборности.

Внутренний Предиктор СССР,

22 — 23 декабря 2015 г.,

30 января — 6 февраля 2017 г.

* Приведено по публикации на сайте газеты «Таймс» в русской версии «Инаугурационная речь Дональда Трампа с переводом на русский язык: Время пустой болтовни закончилось»: http://ftimes.ru/trends/strany-trends/89 633-inauguracionnaya-rech-donalda-trampa-s-p erevodom-na-russkij-yazyk-vremya-pustoj-b oltovni-zakonchilos.html .

«Чего ждать от Трампа в его президентство, начиная с 2017 года?»: http://changen ews.ru/35393-.html .

См. работу ВП СССР «Язык наш: как объективная данность и как культура речи» (2004, 2010 гг.).