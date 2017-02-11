ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США… (3)

Но аналитики, чьё поле зрения ограничено проблематикой финансово-экономической конкретики и конкретикой распределения тех или иных персон по должностям в государственном аппарате и в бизнесе, — не занимаются мониторингом и анализом происходящих изменений потенциала психодинамики обществ, не занимаются анализом процессов, в которых выражается ноосферная и Вседержительная компоненты социального управления. Вследствие этого их прогнозы оказываются недостоверными. Особенно это касается долгосрочных и стратегических по их значимости прогнозов: «Случай — мощное, мгновенное орудие Провидения» (по определению А.С. Пушкина), а также и ноосферы, которое делает все прогнозы и построенные на их основе планы на будущее — несбыточными, если в основе прогнозов и планов лежат неправедные по их сути вожделения.

Поэтому обратимся к рассмотрению изменений потенциала психодинамики российского общества.

Психодинамика общества, носителями которой является вся совокупность личностных психик людей и порождаемых ими эгрегоров, — это процесс, характеризуемый множеством параметров, к тому же общее количество параметров в этом множестве может меняться под воздействием процессов развития и деградации культуры и людей.

Тем не менее для того, чтобы понять, в каком направлении изменяется потенциал психодинамики общества России, и какие процессы будут осуществимы на его основе, достаточно рассмотреть только некоторые из характеристических параметров. Это:



Доверие людей к определённым идеям (идеологиям);

Доверие людей к определённым публичным персонам, являющимся носителями определённых идей (идеологий), т.е. знающим эти идеи-идеологии досконально;

Изменение миропонимания людей как в аспекте изменения тематического спектра, так и в аспекте понимания различных вопросов в составе выявленного тематического спектра.



Всё это можно выявить:



в ходе целенаправленно проводимых исследований общественного мнения на основе выделения репрезентативных групп и их опроса по специально разработанным вопросникам;



опосредованно — на основе просмотра всевозможных ток-шоу, публикаций и дискуссий в интернете, хотя в интернете при этом необходимо выявлять и особо анализировать публикации пропагандистов-наёмников и публикации роботов, выделяя исследование этой группы публикаций в особую тему.



Кроме того, умным политикам открыт ещё один источник информации для такого рода анализа потенциала психодинамики и его изменений. Это — письма граждан, направляемые на их имя или в возглавляемые ими органы государственной власти разного уровня и функциональной специализации .



Ещё один источник — информация, собираемая агентурными сетями спецслужб. Но в случае деградации спецслужб , они начинают собирать сплетни и вымыслы и фальсифицировать оценки населением положения дел и тенденций в ту или иную сторону, соответственно пониманию ими политической конъюнктуры, формируемой вышестоящими руководителями.



Но для выявления изменений потенциала психодинамики общества вполне достаточно ток-шоу, анекдотов и публикаций в интернете. Результаты можно свести в таблицу 3.













Тем, кто сомневается в состоятельности оценок, представленных в самой нижней правой ячейке таблицы, выделенных курсивом, — прямая дорога в интернет на разного рода политически-дискуссионные сайты (читать и классифицировать высказывания и оценки), и на Ютуб (считать лайки и дислайки, читать и классифицировать комментарии на страницах с выступлениями В.Ю. Катасонова, Е.А. Фёдорова, Н.В. Старикова, С.Э. Кургиняна, Н.К.Сванидзе, Л.Я. Гозмана, С.Ю. Глазьева, «Гоблина» (Д.Ю. Пучкова), М.Л. Хазина, вытащенного из забвения Г.М. Амнуэля, Я.И. Кедми (Казакова, в прошлом — руководитель спец-службы Израиля «Натив»), Е.Я. Сатановского, на страницах с записями политических ток-шоу В.Р. Соловьёва, с выступлениями выразителей КОБ).

Ну и одно из наиболее ярких событий-иллюстраций процесса изменения потенциала психодинамики общества — Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, возглавляемый академиком Р.И. Нигматулиным, 19 декабря 2013 г. провёл Всероссийскую научно-обществен­ную конференция «Глобальный социальный паразитизм (к 100-летию Федеральной Резервной Системы США)». Понятно, что на ней обсуждались вовсе не проблемы океанологии и не её достижения, к которым Федрезерв США не имеет никакого отношения.

В начале января 2017 г. некоторые СМИ России сообщили о следующем распоряжении президента РФ:

«Пр-32, п. 4.

Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение.

Срок — до 1 марта 2017 г.

Ответственный: Набиуллина Э.С.»

Это распоряжение значимо тем, что оно создаёт документированные юридические основания для того, чтобы в будущем заняться Центробанком в случае, если руководство Центробанка не найдёт возможным снизить ставку до уровня, позволяющего развиваться науке, системе образования, реальному сектору, а населению страны — нормально жить.



В этом случае обоснование решения Центробанка не снижать ставку вообще либо снизить её чуть-чуть, так чтобы сохранился ныне действующий режим удушения реального сектора и страны в целом ростовщической удавкой, — может быть передано на экспертизу представителям тех школ экономической науки, которые доказательно покажут его несостоятельность и вредные для страны последствия.



А такие научные школы есть, но в условиях тирании либерал-фашизма, они отстранены от оказания консалтинговых услуг органам государственной власти. На основании такого рода экспертизы могут быть сделаны «оргвыводы», с далеко идущими последствиями — вплоть до реальных сроков по ст. 275 УК РФ.

Т.е. потенциал психодинамики Российского общества изменяется в направлении отказа от либерально-рыночной социально-экономической модели и замены её неким «новым социализмом» , т.е. построением РСФСР-2, которая должна быть свободна от пороков как СССР-1, так и от пороков либерально-рыночной социально-экономической модели постсоветской России.

Попытки же проводить преобразования, не обеспеченные потенциалом психодинамики общества, заканчиваются плачевно:



как минимум убийством преобразователей-одиночек (примером тому судьбы президента США Дж. Ф. Кеннеди, императоров Павла I и Александра II),



а как максимум — откатом социально-экономической системы в прошлое, хотя некоторые элементы новизны, внесённой преобразователями сохраняются, а память о преобразованиях неистребимо сохраняется в эгрегорах общества и в ноосфере Земли (примером тому возврат Египта после смерти Эхнатона к прежним верованиям; становление императорской власти Наполеона в постреволюционной Франции и реставрация Бурбонов после падения империи Наполеона; неработоспособность Конституции СССР 1936 г., «культ личности Сталина» и де-факто близкий к императорскому характер его власти для многих людей);



недееспособность ООН, если соотноситься с её учредительными документами 1945 г., — имеет ту же причину: неподкреплённость потенциалом психодинамики.



Ныне претенденты на то, чтобы начать социально-экономические преобразования в России без предварительного создания потенциала психодинамики общества — всевозможные «православные активисты», убеждённые в том, что РПЦ — вдохновляющая и направляющая сила для всех «истинно русских», желающих спасти свои души, следуя заповеди апостола Павла «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам…» (Ефессянам, гл. 6, 5 — 7), а кто с этим утверждением не согласен — те не русские и не могут быть полноправными верноподданными России.



Внутренний Предиктор СССР,

22 — 23 декабря 2015 г.,

30 января — 6 февраля 2017 г.

http://www.sakva.ru/Nick/yak.html . Полный перевод на русский: http://www.sakva.ru/Nick/NSC_20_1R.html . Опубликованный английский текст: http://www.sakva.ru/Nick/NSC_20_1.html .

Мнения типа: ноосфера — фикция, придуманная Вернадским и Тейяром де-Шарденом, — её живьём никто не видел.

Мнения типа: Бога нет либо «пути Господни неисповедимы».

Главное управленческое назначение всех подразделений по работе с обращениями граждан на всех уровнях «вертикали власти» — выявлять в общем потоке бытовых жалоб и склочничества:

уникальные обращения граждан по судьбоносным вопросам, информация по которым по каким-то иным причинам не проходит по официальным каналам, что необходимо для выработки политики, связанной с этими вопросами и соответствующими «вызовами времени»;



факты несовпадения информации официальных докладов нижестоящих должностных лиц и подразделений о положении дел, с оценками положения дел гражданами;



статистику обеспокоенности граждан теми или иными проблемами.

Но об этом и о том, как эффективно организовать такого рода работу, не сказано ни в одном учебнике по теории государства и права или по организации государственного управления. Это является одним из выражений того, что государственная власть в России носит авторитарный характер, вследствие чего ей нет дела до того, как её деятельность оценивают граждане, и какие проблемы граждан беспокоят.

Вследствие отсутствия адекватного научно-методологического обеспечения их деятельности или неспособности принятых по блату сотрудников его освоить по причине биологического вырождения или отсутствия навыка самодисциплины (личностной культуры самообладания).

См. Дж. К. Гэлбрейт. Экономические теории и цели общества. — М.: Прогресс. 1976. (J.K. Galbraith. «Economics and the Public Purpose». 1973. — Гл. XXI).