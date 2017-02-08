ВП СССР: О перспективах глобальной цивилизации, о России и США…

В ряде случаев это касается и самих делателей политики < >, но в таких ситуациях расхлёбывание своевременно не выявленных и не понятых проблем достаётся не только им, но и подвластному государственности обществу .

1. Кто знает, — тот поймёт, а кто не знает или не смог понять — это его проблемы

Начнём обзор глобально-политической ситуации, сложившейся в начале 2017 г., и возможностей течения политики России и США с текста, написанного в конце 2015 г.: это раздел 1 настоящей записки.

В декабре 2015 г. в публичной политике имели место три события:



оглашение Послания Президента РФ Федеральному собранию 3 декабря ;



ежегодная пресс-конференция Президента РФ 17 декабря ;



демонстрация фильма В.Р. Соловьёва «Миропорядок» < > на канале «Россия 1» 20 декабря и его повторение на канале «Россия 24» 21 декабря.



В Послании Федеральному собранию сказано:

«Россия не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, в полной мере использовать сегодняшние благоприятные возможности, которых завтра может уже и не быть.

Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров».

Но о том, как стать сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных компетенциях, т.е. в результате осуществления какого именно по содержанию комплекса мер будет достигнут желаемый результат, — не сказано ничего. То же касается и объяснения сути возникающих проблем и логики < (алгоритмики) > действий власти — ничего, а практика обращения к власти по существу проблем, путей и методов их решения обычно натыкается на позицию «спасибо, мы — сами всё знаем и вполне компетентны».

Однако на пресс-конференции ответ на первый же вопрос о перспективах выхода России из кризиса в связи с аналогичным вопросом на конференции прошлого < 2014 > года и данным тогда ответом на него В.В. Путин начал анекдотом:

«Встречаются два приятеля, один другого спрашивает: «Как дела?» Тот говорит: «Как в полоску: чёрное — белое». — «Сейчас какая?» — «Сейчас чёрная». Проходит ещё полгода. «Ну как дела. Знаю, в полоску. Сейчас какая?» — «Сейчас чёрная». — «Нет, тогда же была чёрная». — «Нет, выясняется, что тогда была белая». Вот у нас примерно такая же ситуация».

В общем, ответ в стиле «оставь надежду на лучшую жизнь всяк живущий в России простолюдин» : власть и олигархия живут всегда в потребительском раю.

Если говорить о причинах экономических трудностей, с которыми сталкивается всё остальное общество < за исключением разнородных богатеев >, то это — непреклонная верность государственной власти во всех её ветвях либерально рыночной < социально->экономической модели.

Главный < внутрироссийский > генератор проблем — безответственность Центробанка России перед Россией . На протяжении всего времени существования Центробанк не справляется с единственной конституционной обязанностью — обеспечением устойчивости рубля , но успешно душит реальный сектор экономики (включая науку и систему образования) ростовщической удавкой и сдерживанием эмиссии рубля, что лишает реальный сектор оборотных средств и возможностей развития; кроме того ссудный процент является первичным генератором инфляции , а его Центробанк держит на уровне двузначных чисел < на протяжении уже двух десятилетий >.

Вопрос о ставке и политике Центробанка тоже встал на пресс-конференции, и В.В. Путин дал на него ответ.

«Елена Глушакова, РИА Новости.

Добрый день! Владимир Владимирович, Вы сказали, что пик кризиса мы прошли, тем не менее ситуация в экономике продолжает оставаться очень тревожной, и об этом говорят экономисты. В частности, Ваш соратник Алексей Леонидович Кудрин призывает к реформам, но он известный оптимист.

На этой неделе, например, очень тревожные мысли высказал и Ваш омбудсмен, Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. В частности, он сказал, что кредитная ставка Центрального банка чрезвычайно высока. Соответственно, наши предприниматели по понятным причинам не могут брать кредиты на Западе и не могут брать в России, потому что их стоимость слишком высока. Он говорит, что если ситуация продолжится, то мы станем Венесуэлой, где один курс национальной валюты на «чёрном рынке» и совершенно другой официальный курс валюты.

Вы такие опасения разделяете? Вы поддерживаете денежно-кредитную политику Банка России? Считаете ли Вы необходимым снижение процентной ставки?

Спасибо.

В. Путин: Бурные продолжительные аплодисменты Вашему вопросу.

Естественно, это всех волнует. И конечно, всем хочется, чтобы ставка рефинансирования Центрального банка была пониже, а на неё, как известно, ориентируются и коммерческие банки при выдаче кредитов участникам экономической деятельности. Это, кстати говоря, не единственный фактор ставки в коммерческом секторе, но существенный, это правда.

Борис Титов правильно всё делает, он борется за интересы предпринимательского сообщества, и очень важно, что такой человек и такие институты у нас есть. Почему я это создал то в своё время? Потому что я хочу слышать разные точки зрения, чтобы за текучкой сегодняшнего дня не пропустить какие-то важные и существенные элементы нашей экономической жизни в данном случае.

Для начала я прямо отвечу на Ваш вопрос. Я поддерживаю политику Центрального банка и Правительства по обеспечению макроэкономической стабильности. Первое.

Второе. При всём желании понизить ставку это нельзя делать административным путём, надо исходить из реалий нашей экономики, из её структуры. Конечно, я часто слышу: а вот там, где то за бугром, там другие ставки, они более низкие. Конечно, там более низкие ставки. Так они специально это делают. Но там проблемы другие, и структура экономики совсем другая. У нас угроза инфляции, а там проблемы, возможно, дефляции, когда производитель производит, а продать не может. Вот в этом проблема.

А у нас совсем другая проблема. И нам нужно, для того чтобы понизить ставку, не цыкать на Центральный банк, как это делали в советское время и в плановой экономике, а помогать Центральному банку и Правительству подавлять инфляцию и снижать девальвационные риски и ожидания. Когда мы сможем сделать и то, и другое, когда будем двигаться по этому пути, тогда естественным образом, рыночным, спокойно и будет снижаться ставка рефинансирования Центрального банка. (Текст выделен жирным нами при цитировании).

Там, где возможно поддержать реальный сектор экономики, Центральный банк и так это делает. Но нельзя его подталкивать к ещё большим шагам по этому направлению, потому что одна из ключевых — не единственная, но одна из ключевых — проблем борьбы с инфляцией может быть поставлена под вопрос: а что Центральный банк делает кроме того, что держит в работоспособном состоянии всю финансовую, банковскую систему страны?



А мы можем утверждать, что так оно сегодня и есть. Что делает ещё Центральный банк? Вместе с Правительством работает, например, по так называемым программам проектного финансирования, когда через Правительство проходят определённые проекты, и набор достаточно большой, счёт идёт на десятки миллиардов долларов, уже, по-моему, 250, потом 500 миллиардов, по разным программам.



И по этим программам банк предоставляет фондирование нашим коммерческим финансовым учреждениям для последующего финансирования этих конкретных программ. Это касается новых инвестпроектов, банк тоже принимает в них участие. Целый набор инструментов банк использует. Считаю, что этого пока достаточно».

< В этом ответе нет ничего по существу происходящего ни в сфере производства, ни в сфере финансового обращения и потребления. > Приведённый ответ В.В. Путина — < не более чем > публичное признание в лояльности либерально-рыночной < социально->экономической модели <, т.е. — политиканство, как элемент политического шоу>.

В этой же связи отметим, что в отношении губернатора Белгородской области Е. Савченко Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело, по которому ему как должностному лицу грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей . Этот факт заставляет ещё раз задуматься о практике избирательного применения закона в России: дело в том, что на Госсовете 18.09.2014 г. Е. Савченко выступил против политики Центробанка удушения ростовщичеством реального сектора. Поэтому дело ФАС против него можно интерпретировать только как элемент травли неугодного либералам руководителя одного из более или менее успешных регионов России, поскольку о каких-либо претензиях ФАС или иных служб к руководителям иных регионов, которые не выступали публично против политики Центробанка, СМИ не сообщали.

Если В.В. Путин заявил о поддержке политики Центробанка, то встаёт вопрос: что осталось в умолчаниях? — В умолчаниях остались следствия политики Центробанка — инфляция и двузначные значения ставки по кредитам в России и их неизбежные результаты.

Для того чтобы возникла инфляция необходимы следующие действия:



осуществлять эмиссию денежной массы более высокими темпами, чем растёт производство в реальном секторе, исчисляемое в неизменных ценах (ценах базового периода);



сократить производство ниже уровня прежнего платёжеспособного спроса, что повлечёт за собой больший или меньший избыток денежной массы в обращении и соответственно — рост цен;



стимулировать рост цен кредитованием под процент, что также ведёт к спаду производства по мере утраты обществом и предприятиями покупательной способности при ограничении эмиссии под предлогом борьбы с инфляцией.



Кредитование под процент в качестве генератора инфляции никогда не рассматривается в учебниках экономической теории .

В силу этого обстоятельства Эльвира Сахипзадовна и КО, начитавшись учебников и никчёмных классических трактатов по экономике и финансам, могут быть в неподдельном неведении о том, как они убивают реальный сектор экономики России, а слабоумие может не позволять им догадаться об этом самостоятельно.



Как бы там ни было (невежество, слабоумие, вредительство со знанием дела), но именно этим средством Центробанк РФ на протяжении всего времени своего существования разгоняет инфляцию.



А потом он начинает с нею же как бы бороться, ограничивая эмиссию (сдерживая рост денежной массы), что лишает реальный сектор оборотных средств при выросших ценах и влечёт за собой падение производства в реальном секторе (вплоть до структурного распада народного хозяйства), а это вызывает вторичную волную инфляции.

В таком финансовом климате реальный сектор развиваться не способен, как следствие такой политики Центробанка — будет обострение кризиса, а не выход из него.

Предположим, что мы решили осуществить в реальном секторе некие проекты продолжительностью 2, 5 и 10 лет. Допустим, что инфляция на протяжении всего времени осуществления проекта до начала его коммерческой эксплуатации будет на уровне q=7 %, а ставка по кредиту p=15 %.



Мы осуществляем проект на основе исключительно кредитных ресурсов, и каждый год платим проценты по обслуживанию ранее сделанных долгов. Ежегодный объём инвестиций при условии нулевой инфляции и беспроцентного кредитования равен 1. Финансовые характеристики осуществления проектов представлены в таблицах 1 и 2 ниже.









Т.е. если в таких финансовых условия фирма, например ОАК «Ильюшин», решит построить аэробус нового поколения, и то же самое решит сделать «Эйрбас», то даже в том случае, если новый «Ил» будет превосходить по всем конструктивным, технологическим и эксплуатационным параметрам конкурента, — он будет обладать непомерной себестоимостью, вследствие < отнесения на себестоимость издержек по обслуживанию кредита >, станет никому не нужным и непродаваемым, а группа «Ильюшин» обанкротится.

Как в таких условиях реальный сектор может развиваться на инновационной основе, как инфляции упадёт сама собой и как ставка Центробанка понизится сама собой «рыночным образом», — от Эльвиры Сахипзадовны и КО хотелось бы получить внятные разъяснения, основанные на < метрологически и управленчески состоятельных > математических моделях < >. Но таких разъяснений объективно быть не может. Ну а дальнейшее обострение внутреннего экономического кризиса России (зарубежные санкции и цена на нефть — это только дополнительный фактор, стимулирующий внутренний кризис, но не его причина) влечёт за собой то, что В.И. Ленин называл «революционной ситуацией» < >.

И сложившаяся постсоветская государственность, судя по всему, ничего не собирается делать для её профилактирования и разрядки. В частности об этом говорит следующее обстоятельство: уже многолетние выступления депутата Евгения Фёдорова на тему необходимости подчинения Центробанка государству, не находят должной поддержки в Думе и Совете Федерации, что выражается в неизменности ныне действующей криптоколониальной конституции — законодательной основы осуществления ростовщической тирании в отношении России и сопутствующего ей законодательства РФ о Центробанке, хозяйственной и финансовой деятельности.

Поэтому вопрос в том,



кто будет собирать плоды вызревшей революционной ситуации и в какой форме:





устранение В.В. Путина тем или иным «недемократическим путём», приход Д.А. Медведева на должность исполняющего обязанности президента до выборов, после чего цены на нефть сами собой подрастут, ставка Центробанка упадёт «рыночным» путём, и начнётся некоторое экономическое оживление, чтобы на втором этапе Д.А. Медведева избрать на должность главы государства «демократически правильно» с целью последующей сдачи России ТНК в соответствии с их интересами;



устранение В.В. Путина тем или иным «недемократическим путём», последующий хаос и расчленение России на некоторое множество «сувенирных государств» в соответствии с интересами ТНК;



РПЦ с монархическим или диктаторским имперско-государственническим проектом;



или кто-то ещё — известным ему образом.





либо кто и как упреждающе разрядит почти вызревшую революционную ситуацию, тем самым лишив политического и экономического гешефта кураторов её раздувания и их хозяев.



Но пока революционную ситуацию целенаправленно нагнетают и взращивают потенциал недовольства в обществе.

Альтернативой такого рода катастрофам может быть только воплощение в жизнь идеи упомянутого в начале < раздела 1 > фильма «Миропорядок»: Россия должна быть справедливой. Но справедливость всегда в своём историко-политическом выражении конкретна, однако что конкретно справедливо ныне и как осуществить справедливость, — в фильме не сказано… < Не обсуждается эта тема и в ток-шоу, и в публичной политике. >

У либералов тоже есть свои понятия о справедливости <, но они близки к понятиям Остапа Бендера, вследствие чего не совпадают с нормальным человеческим >.

Внутренний Предиктор СССР

22 — 23 декабря 2015 г.

В угловых скобках дополнения, уточнения и пояснения, сделанные в 2017 г.

< Анекдот времён перестройки. Приходит Горбачёв к Рыжкову (премьер-министр СССР): Что-то я не понимаю, что у нас происходит с экономикой… — Михаил Сергеевич, садитесь, я Вам сейчас всё объясню… — Объяснить-то я и сам могу… Но я не понимаю… >

Один из исторически недавних примеров такого рода — политика императора Николая II, приведшая к краху имперской государственности, к гражданской войне и длительному периоду осмысления и разрешения кризиса цивилизационного развития России <и человечества в целом>. В этом периоде, который ещё не завершился, мы и живём.

<Ныне, 30.01.2017 г., фильм «Миропорядок» представлен на Ютубе по ссылке: https :// www . youtube . com / watch ? v = ZNhYzYUo 42 g . После преамбулы фильм начинается с утверждения В.Р. Соловьёва, обращённого к В.В. Путину: «Владимир Владимирович, война будет…» и ответа В.В. Путина: «Вы имеете ввиду глобальную войну?..» Завершается фильм этими же словами В.Р. Соловьёва, но уже в форме вопроса, и ответом на него В.В. Путина: «Вы имеете ввиду глобальную войну?.. — Надеюсь, что нет. Во всяком случае, в современных международных условиях это было бы планетарной катастрофой, и хочется надеяться, что не найдётся на планете Земля сегодня человек, сумасшедший, который решится на использование ядерного оружия. Но как фактор сдерживания, Россия, как одна из ведущих ядерных держав, будет это оружие совершенствовать, и ядерная триада лежит в основе нашей политики безопасности. Но мы никогда не размахивали и никогда не будем размахивать этой ядерной дубиной. Но в нашей военной доктрине военной доктрине ей отводится надлежащее место и надлежащая роль» — Спасибо, Владимир Владимирович»>.

Оста́вь наде́жду, вся́к сюда́ входя́щий (итал. Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate) — заключительная фраза текста над вратами ада в «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Ст. 75, ч. 2 конституции РФ: «Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти».

«Устойчивость рубля» вдобавок ко всему — термин юридически не определённый, а в экономической науке — дискуссионный, т.е. не понимаемый однозначно всеми.

Полагать, что устойчивость рубля — это его стабильный обменный курс по отношению к ведущим мировым валютам, — ошибочно, поскольку регулирование обменного курса — это бесструктурное управление экспортно-импортным обменом:



курс растёт — условия экспорта ухудшаются, условия импорта улучшаются;



курс снижается — условия экспорта улучшаются, условия импорта ухудшаются.



Единственно неоспоримые показатели — покупательная способность минимальной зарплаты по отношению к потребительской и инвестиционной корзинам определённого состава.

Соответственно интегральным показателем устойчивости платёжной единицы является нулевая (в пределах ошибки сбора экономической статистики) либо отрицательная инфляция. < А единственная правильная финансово-экономическая политика — сталинская политика планомерного снижения цен по мере роста экономической мощи страны. >

Это можно показать путём построения и анализа модели денежного обращения на основе правил Кирхгофа. См. работу: Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. «Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории». — Москва, Берлин: Директ-Медиа. 2015 г. Ссылка для скачивания оригинал-макет и заказа типографски изданного экземпляра: http://www.directmedia.ru/book_364343_ek onomika_innovatsionnogo_razvitiya/ . < Ещё одна ссылка для скачивания PDF-файла формата А4 для распечатки на принтере: http://www.kpe.ru/files/pdf/2015/Ekonomi ka_innovatsionnogo_razvitia_Velichko_Efi mov_Zaznobin.pdf >.

«Мы должны отказаться от явно непропорциональных, если не сказать дискриминационных отношений между кредитными финансовыми организациями и реальным сектором нашей экономики, сделать кредитные ресурсы доступными для бизнеса.



О каком экономическом развитии может идти речь в обрабатывающих отраслях, в сельском хозяйстве — главных локомотивах будущего экономического роста, если половина полученной ими прибыли уходит на оплату процентных платежей, а вторая половина — на возврат кредитов. То есть весь инвестиционный ресурс, прибыль этих отраслей уходит кредитным организациям.



Утверждение о том, что у нас дорогие деньги, потому что высокая инфляция, не соответствует элементарной экономической логике, всё с точностью наоборот. Рост инфляции генерируют кредитные учреждения высокой процентной ставкой. (Выделено жирным нами при цитировании). Если в ближайшее время учётная ставка Центрального банка станет примерно такой же, как у западных финансовых регуляторов, то инфляция снизится до 2-3 процентов в год, а экономика начнёт набирать обороты — при условии, конечно, заслона перетоку денег в спекулятивный оборот» ( http://www.kremlin.ru/events/president/n ews/46636 ).

См. например, д.э.н. А. Киреев. «Экономика. Economics», общий курс для 10 — 11 классов. — Учебник издаётся «Вита-Пресс» (с 2007 г. по 2013 г. осуществлено 6 изданий); учебник представлен как «победитель национального конкурса “Книга года” в номинации “Учебник XXI века”».



Его текст начинается с многозначительной преамбулы: «Ничто включённое в эту книгу не должно интерпретироваться как представляющее взгляды МВФ, его Совета Директоров, правительств-членов или любого другого подразделения.



Материалы, содержащиеся в книге, отражают только взгляды автора» (повторённой и на английском языке) — но, чем «взгляды автора» отличаются от взглядов хозяев МВФ, в котором А. Киреев получает зарплату (вряд ли малую) на протяжении многих лет? — из текста учебника не понять, не говоря уж о том, что представленные в нём либерально-рыночные бредни ничего общего не имеют с финансово-экономической реальностью как России, так и развитых капиталистических государств, и абсолютно бесполезны для восстановления экономического суверенитета государства и экономического обеспечения политики развития России.



И как он может работать в МВФ, если его взгляды не совпадают со взглядами руководства МВФ, т.е. противоречат им в каких-то аспектах? — если бы не совпадали, то А. Киреева давно бы уже уволили из МВФ за «профнепригодность» < либо подставили подобно тому, как подставили директора распорядителя МВФ Д. Стросс-Кана, ложно обвинив его в изнасиловании горничной в отеле. > Тем не менее — при попустительстве ФСБ на протяжении уже многих лет этим учебником калечат миропонимание школьников.