Комментарий редакции

Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Основные тезисы из лекции Парамахансы Йогананды:

1. Все люди постоянно обмениваются магнетическими вибрациями и энергией друг с другом через взаимодействия и общение.

2. Человек может получать как положительные, так и отрицательные вибрации от окружающих его людей в зависимости от их образа мыслей и поступков.

3. Люди со слабым умом должны избегать компаний с вредными привычками, чтобы не подвергаться негативному влиянию. Только духовно сильные люди могут общаться с такими людьми без вреда для себя.

4. Окружение и компании, в которых мы находимся, оказывают большое влияние на наши вибрации и развитие. Нужно выбирать окружение, соответствующее нашим духовным целям.

5. Великие святые и духовные учителя излучают особенно сильные положительные вибрации, которые можно воспринять даже на расстоянии через молитвы и медитацию.

6. Места, где жили великие духовные учителя, наполнены их вибрациями, что ускоряет духовное развитие паломников.

Вывод: Йогананда учит, что человек постоянно обменивается энергетическими вибрациями с окружающим миром. Для духовного развития важно сознательно выбирать позитивное окружение, общаться с духовными людьми и посещать святые места, наполненные божественными вибрациями.