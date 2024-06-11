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Воспринять магнетизм святого. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции Парамахансы Йогананды:

1. Все люди постоянно обмениваются магнетическими вибрациями и энергией друг с другом через взаимодействия и общение.

2. Человек может получать как положительные, так и отрицательные вибрации от окружающих его людей в зависимости от их образа мыслей и поступков.

3. Люди со слабым умом должны избегать компаний с вредными привычками, чтобы не подвергаться негативному влиянию. Только духовно сильные люди могут общаться с такими людьми без вреда для себя.

4. Окружение и компании, в которых мы находимся, оказывают большое влияние на наши вибрации и развитие. Нужно выбирать окружение, соответствующее нашим духовным целям.

5. Великие святые и духовные учителя излучают особенно сильные положительные вибрации, которые можно воспринять даже на расстоянии через молитвы и медитацию.

6. Места, где жили великие духовные учителя, наполнены их вибрациями, что ускоряет духовное развитие паломников.

Вывод: Йогананда учит, что человек постоянно обменивается энергетическими вибрациями с окружающим миром. Для духовного развития важно сознательно выбирать позитивное окружение, общаться с духовными людьми и посещать святые места, наполненные божественными вибрациями.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EfHZW00FV1A
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