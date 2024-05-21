«Донбасс сегодня – это форпост Русского мира»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В этом году Донецкая Народная Республика отметила знаковый юбилей – 11 мая исполнилось десять лет с той памятной даты, когда на Всенародном референдуме ее народ сделал свой исторический выбор, проголосовав за независимость от преступной Киевской хунты, которая пришла к власти зимой 2014 года в результате госпереворота.

Среди потока разножанровой литературы и медиа-продукции на военно-патриотическую тематику найдётся не так уж много книг, которые можно считать объективным источником для изучения и анализа этого сложного периода современной истории. Книга Елены Никитиной «Вопреки. ДНР: Хроники Русской Весны» принадлежит именно к такому роду литературы, где автор, как непосредственный свидетель и участник, максимально точно и правдиво описывает судьбоносные события, описывает как объективный Летописец своей эпохи. Не зря среди историков всех времён и народов особой любовью и популярностью пользуется этот жанр «летописи», или «хроники».

Елена Никитина в первые годы становления Донецкой Народной Республики исполняла обязанности Министра Информации, то есть не только отвечала за всю прессу и телевидение в Республике, но сама как журналист оказывалась в эпицентре самых горячих точек. Надо понимать, что весной 2014 года, когда восставший Донецк покинули все государственные телеканалы и украинские издания, именно на информационном фронте, в противостоянии с идеологической машиной Киевской хунты решался вопрос жизни и смерти Русского Донбасса. То есть должность Министра информации в ДНР, когда надо было с нуля создавать новые печатные органы и средства массовой информации, теле- и радио-вещание, чтобы противостоять информационным атакам и фэйкам – можно сравнить ни много ни мало со званием боевого генерала, о чём и пишет Елена Никитина в своём «предисловии-предостережении»:

«От правильных установок во многом зависит не просто верный результат, а шанс остаться в живых… Мой рассказ про то, что происходит в современном городе, когда на него обрушивается война. Какие у неё лица. Как ведут себя люди и нелюди. Что ты ощущаешь и как с этим справляешься».

Чтобы понять и ощутить атмосферу Русской весны на Донбассе в 2014-2015 годах необходимо процитировать воспоминания Елены Никитиной, которыми она поделилась на презентации своей книги 11 мая 2024 года в пресс-центре ВДНХ:

«Бюджета никакого не было – от слова совсем. И те первые бойцы информационного фронта, которые отважились вступить в ряды журналистов ДНР, чтобы противостоять потокам лжи и клеветы Киевских масс-медиа, о своей зарплате даже не спрашивали – все работали за идею. На Победу в смертельной схватке с неонацистким режимом».

К знаковой дате в Новейшей российской истории, а именно 10-летию образования Донецкой Народной Республики, когда на всенародном референдуме 11 мая 2014 года 89, 70 процентов населения Донбасса проголосовало за независимость Шахтёрского края от преступной Киевской хунты и неонацистов, которые захватили власть на майдане в феврале 2014 года, в Издательском Доме Академии им. Н. Жуковского увидела свет книга Елены Никитиной «Вопреки. ДНР: Хроники Русской Весны».

Это уже второе издание мемуаров Донецкой писательницы о тех тектонических событиях, которые изменили ход истории в ожесточённой схватке Западной и Русской цивилизаций на Донбассе в 2014 -2015 годах. В те жаркие и кровавые годы Елена Никитина, будучи министром информации в правительстве ДНР, она находилась в эпицентре всех информационных, политических, экономических и фронтовых баталий в тот первый, самый тяжёлый год становления молодой Республики.

Как писала Елена Никитина в своём предисловии к юбилейному изданию книги «ДНР. Хроники судеб» (Донецк, 2015), давая характеристику первому году независимости Республики:

«Этот год в Донецкой Народной Республике был спрессован событиями, которых бы хватило в мирное время на десяток лет… Очень хочется, чтобы все хорошенько запомнили этот год, чтобы не было ни у кого желания передёрнуть факты, исказить события, сказать: мы не знали… Знайте и помните!»

Именно этой архивной страницей открывается настоящее, уже второе издание книги мемуаров «Вопреки». Кажется, будто эти строки написаны Еленой Никитиной не в 2015 году, а сегодня: «Как понять, что важно будет, например, через 10 лет, а что не очень, из того, что происходит сегодня на земле Донбасса? Слёзы от ужаса из-за разорвавшегося рядом снаряда, выпущенного по мирным кварталам… Очередь из шахтёров, металлургов, инженеров к палатке, где записывают в ополчение… Смельчак-троллейбус, одиноко движущийся по улицам опустевшего города, в котором кажется, что даже стены оглохли от канонады…»

Второе издание книги Елены Никитиной «Вопреки» богато иллюстрировано уникальными фотографиями тех событий – фоторепортажи корреспондентов, которые запечатлели для потомков первые народные волнения на Донбассе в марте-апреле 2014 года, народное море восставших в горячем мае, когда после «Одесской Хатыни» люди вышли на улицы, чтобы сказать «Нет фашизму!»; первые обстрелы мирных городов и формирование первых батальонов ополченцев из вчерашних шахтёров, металлургов, инженеров и учителей, баррикады на улицах Славянска и Донецка, героические бои ополченцев за Иловайск и Дебальцево, кадры преступлений бандеровцев на Донбассе, мужественные лица народных командиров… Эти фотографии говорят, порой, больше всяких слов, как образы-метафоры эпохи.

Как редактор Издательского Дома Академии им. Н. Жуковского, где о событиях в Донбассе вышла целая серия книг, я присутствовал 13 декабря 2022 года на презентации первого издания книги мемуаров Елены Никитиной – в Посольстве ДНР в Москве. Тогда сразу после выступления автора книги, а также знаковых личностей Русской весны на Донбассе была организована прямая видеосвязь с Донецком – с главой ДНР Денисом Пушилиным. Тогда мне удалось задать вопрос главе Республике как человеку, который с первых дней Русской весны стоял во главе движения сопротивления, а также у истоков формирования народной армии Донбасса:

– Вы не жалеете, что в жарком 2014 году в Иловайском и Дебальцевском котлах не добили ВСУ – Воинствующих Сатанистов Украины? И уже тогда не поставили точку в этом конфликте?

Мой вопрос заставил Дениса Пушилина на мгновение задуматься, и после некоторой паузы он произнёс:

– Понимаете, мы были психологически не готовы…

Почему не готовы? Как пробуждался от долгого сна Русский Донбасс? Как вчерашние яростные пацифисты записывались в ряды добровольцев и шли защищать свою Родную Землю от озверевших орд неонацистов, которые съехались со всего мира, чтобы устроить на Донбассе сафари на русских… Обо всём этом и повествует книга Елены Никитиной. Только, в отличие от первого издания, книга богато иллюстрирована фотографиями, на которых запечатлены судьбоносные события Русской Весны в ДНР в тектонические 2014-2015 годы.

Министр информации – звучит как-то прозаично и даже отдаёт бюрократизмом, как один из безликой армии чиновников. А ведь современные войны начинаются и заканчиваются в информационном пространстве. Поэтому Министр информации сегодня – это не кабинетный чиновник, а скорее боевой генерал, который командует армией журналистов и телевизионщиков, отвечает за моральный дух солдат на фронте и простого народа в городах и сёлах. Поэтому на страницах книги читатель встретит как народных героев этой необъявленной и неизвестной в те памятные годы войны, так и жаркие идеологические и даже философские споры людей из разных уголков тогда ещё единой страны.

В книге много, даже слишком много потрясающих, шокирующих сознание простого обывателя страниц, написанных от лица непосредственного участника тех трагических событий. Стиль автора и лаконичен, как информационная заметка в газете, и в тоже время наполнен яркими образами, как в художественной литературе высокой пробы.

Но больше всего впечатляет, с какой любовью автор рассказывает о своих героях, о Донбассе и даже о своих врагах, что исторически свойственно именно русской душе: «Я пишу о Донбассе как о живом существе. Не у меня одной к нему такое уважительное и трепетное отношение. Местный патриотизм тут имеет цепкие жилистые корни, основанные на привязанности к своей малой родине, помноженной на любовь к огромной стране, со всех уголков которой когда-то съезжались рисковые деды-прадеды возводить шахты и заводы бурно развивающегося, богатого недрами края. Разве купится такой народ на мишуру? Его намозоленной мудрости всегда хватит, чтобы отделить зерна от плевел. То, что на Украине голову поднимал нацизм, мы видели, но не могли предположить, что дорвавшиеся в результате переворота до власти и дальше обеспечат ему зелёный свет».

О книге можно говорить много: историки, политологи, военные и литературоведы – каждый найдёт в этой Летописи эпохальных событий на Донбассе в 2014-2015 годах пищу для ума и сердца. Но самые важные слова и лучшую характеристику книги Елены Никитиной «Вопреки» дали непосредственные участники Русской весны в Донбассе.

Так Александр Бородай, первый руководитель ДНР, об этой книге написал: «Я не люблю читать мемуары о событиях "Русской весны" на Донбассе. Слишком для меня эта тема близка. Слишком сильно я в курсе всех тайных рычагов и причин происходящего. И мне всё время кажется, что даже весьма честный автор транслирует читателю мифы, байки и конспирологические выдумки. А это – крайне раздражает. Книга Елены Никитиной "Вопреки" – является счастливым исключение из правила. Это очень честное, в хорошем смысле простое и искреннее описание происходивших с героиней мемуаров событий. Интерес вызывает и то, что книга является именно женским взглядом на события и людей, в них участвовавших. А женский взгляд часто точнее мужского, особенно, когда дело касается отдельных деталей».

Легендарный основатель и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, который сегодня часто в качестве военного эксперта выступает и цитируется на центральных российских телеканалах, о книге Елены Никитиной написал:

«Как человек, более вовлечённый в военною стихию, я видел мир через свою призму, но специализированный взгляд всегда заужен – автор этой книги даёт возможность читателю посмотреть на произошедшее и происходящее с более широкого ракурса. Это не взгляд постороннего наблюдателя – это взгляд участника событий, ранее многих сделавшего свой выбор. Но этот взгляд ценен в первую очередь тем, что он не является оправдательной подтасовкой под позицию автора – он раскрывает нам причинно-следственные связи событий, участником которых автор оказался. В современном делопроизводстве такая формулировка не употребляется, но применительно к этой книге хочется сказать: "написанному верить"».

Вот эта не многословная и лаконичная характеристика легендарного полевого командира «написанному верить» – это самая, пожалуй, высокая и самая лучшая оценка книги Елены Никитиной «Вопреки», что делает её обязательной для прочтения каждому аналитику, кто хочет узнать правду о Русской весне на Донбассе в первые годы становления Республики.

На презентации второго издания книги Елены Никитиной «Вопреки», что состоялась 11 мая в пресс-центре 75 павильона ВДНХ, уже лично присутствовал Глава ДНР Денис Пушилин, который также поделился с присутствующими своими воспоминаниями о тех событиях Русской весны на Донбассе, подчеркнув особое значение мемуаров донецкой писательницы.

«В 2014 жители Донбасса сделали не вероятное. Сколько раз всё висело на волоске, сколько раз находилось, казалось, за гранью возможного и, действительно, вопреки всему – получилось. Каким образом? На этот вопрос дают ответ воспоминания первого министра информации ДНР Елены Никитиной. Такие книги-свидетельства очень нужны в наше время фейков и искажений происходящего со стороны противника. А тут – правда без прикрас от лица участника, волею судьбы оказавшегося в эпицентре решающих событий. Данная книга даёт не только познавательное историческое и эмоциональное погружение в то переломное время, но и поможет найти ответы на вопросы, которые и сейчас не дают покоя пытливому уму многих читателей, предпочитающих самим разобраться в причинах тех тектонических изменений, которые начались с земли Донбасса».

К этой исчерпывающей характеристике мемуаров Елены Никитиной можно, пожалуй, добавить слова одного из гостей презентации – седовласого полковника, чью грудь украшали боевые ордена и медали: «Считаю, что эта книга как первоисточник новейшей истории России должна быть в обязательном порядке в каждой библиотеке».

Остаётся только добавить, что книга написана высокохудожественным языком, с яркими и свежими метафорами и образами. Поэтому читается на одном дыхании.

Владимир Карагодин – культуролог, редактор Издательского Дома Академии им. Н. Жуковского

Специально для «Столетия»

Владимир Карагодин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Книга Елены Никитиной "Вопреки. ДНР: Хроники Русской Весны" является объективным источником для изучения событий в Донбассе в 2014-2015 годах, так как автор была непосредственным свидетелем и участником тех событий.

2. Министр информации ДНР Елена Никитина находилась в эпицентре информационных, политических, экономических и фронтовых баталий в первый год существования Республики.

3. Книга детально описывает атмосферу Русской весны, пробуждение Русского Донбасса, формирование ополчения из обычных жителей региона.

4. Книга богато иллюстрирована уникальными фотографиями, запечатлевшими ключевые моменты тех событий.

5. Книга получила высокую оценку от непосредственных участников событий, таких как Александр Бородай и Александр Ходаковский.

6. Денис Пушилин, глава ДНР, отметил важность свидетельств Елены Никитиной для понимания причин произошедших перемен.

Вывод: Книга Елены Никитиной "Вопреки" является ценным историческим источником, представляющим объективный взгляд очевидца на события Русской весны в Донбассе в 2014-2015 годах. Она получила высокую оценку участников тех событий и расценивается как обязательное чтение для понимания причин произошедших изменений.