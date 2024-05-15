«Умираю, но скоро

Наше солнце взойдёт…»

Шёл парнишке в ту пору

Восемнадцатый год…

Из песни «За фабричной заставой»

«Никакого примирения с большевиками не может быть! После того, что эти сволочи натворили в России - о каком примирении может идти речь? Должен быть суд, с безусловным осуждением большевицких преступлений и геноцида элиты русского народа»! Это я вычитал в комментариях к статье трехлетней давности о новом памятнике «Примирение» в Севастополе. Спорили уже в начале строительства комплекса много, до ругани. Протестовали даже депутаты. Но памятник доведен до совершенства и украшает Крым. Это место знаковое, ибо именно здесь завершилась легендарная операция по прорыву обороны Перекопа. В ноябре 1920 года именно здесь Красная Армия одержала решающую Победу, Народ победил!

«После того, что эти сволочи натворили в России» - пишет россиянка, требуя суда над большевиками, почти через сто лет после первого события на всей планете, всколыхнувшего все народы, давшего человечеству надежду на справедливое устройство мира.

Какое «светило» вручную накатили нам контрреволюционеры, захватившие Кремль в 1991 году? Смотрим на материальные «лучики», факты. Первым памятником деятелю белого движения в России стал памятник генералу Сергею Маркову. Его создали в 2003 году в городе Сальске (Ростовская область). Петр Врангель, лидер «Белого Крыма», получил сначала памятную доску в Калининградской области, потом — памятник в Керчи (в 2016 году). Михаил Дроздовский, лидер известных головорезов-дроздовцев, удостоился памятной доски в Ростове-на-Дону. Памятник Александру Колчаку существует в Иркутске с 2004 года. Памятник Корнилову есть в Краснодаре, был открыт в 2013 году. У Антона Деникина, Главкома Вооруженных Сил юга России, «в активе» памятные доски и Мемориал белым воинам в Донском монастыре. И, насколько известно, в станице Еланской (Ростовская область) закатили памятник Петру Краснову. Не перебор? Этот атаман в период Великой Отечественной войны был на стороне нацистов!

Монумент, фрагмент которого на фото, - один из элементов огромного культурного кластера, который начинается от Артбухты и до улицы Катерной в Севастополе. Памятник посвящен 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России. Сам монумент представляет собой женскую фигуру, олицетворяющую Россию и воинов Красной и Белой армий, которых разделила гражданская война. Высота монумента - 25 метров. Сам памятник обошёлся городу в 80 млн. рублей, а благоустройство вокруг ещё в 10 млн. рублей.

По социальным сетям видно, что этот монумент далеко не всем пришёлся по душе. Большинство комментариев резко негативные. Даже архитекторы, которые вне политики, высказывались на предмет эстетики. Но позже они согласились, теперь уже и не найдёшь несогласных. Разработал проект А.Н. Ковальчук, руководитель Союза художников. Приведу лишь два предложения из его интервью о современном искусстве, по которым умные поймут «всеобщее одобрение»: «Меценаты поддерживают только искусство, популярное на Западе». «Мы является тем Союзом, которому государство доверяет».

Тут вопросов нет. Включайте телевизор и увидите, что такое «государство». Даже на четвёртом десятке лет после антигосударственного переворота в Москве по сию пору нет юридической оценки этому, страшнейшему из преступлений XX века. Самое страшное, не в том, что захватчики самовоспроизводятся физически, плодятся. Страшно то, что на фоне законов и разговоров о «традиционных ценностях» из народа вытравляется самое дорогое, оплаченное большой кровью.

Результаты налицо! Читаю статейку «Возвращение мемориальной доски в Туле, как продолжение гражданской войны столетней давности в России»: «Ряд источников сообщил, что на здании бывшего Реального училища г. Тулы (ныне Арбитражный суд), расположенном в начале Красноармейского проспекта, восстановили мемориальную доску о том, что в здании находился военсовет тульского укрепленного района, являвшейся высшей гражданской и военной властью в Тульской губернии во время борьбы с Деникиным. Данная табличка была убрана во время ремонта в 2019 году.

Увы, этот поспешный шаг возврата таблички, вносит смуту в общество. Деникин и представители белого движения вновь выставляются врагами собственной страны, при том, что на самом деле, это были люди, искренне любящие Россию, защищающие ее традиционные ценности. Это не шаг примирения общества, до сих пор разделенного на красных и белых, напротив, восстановление таблички вносит нервозность и раскол. Доска была восстановлена по инициативе тульских коммунистов, которые неоднократно обращались с претензиями по этому поводу. Данный факт можно рассматривать, как очередной ползучий реванш в холодной гражданской войне одной стороны.

Из восстановленной таблички же следует, что Деникин является якобы врагом России. Идет принижение и унижение белого движения, хотя это были такие же патриоты страны, которые лишь видели ее будущее несколько иным. Какое оно было бы то будущее, лучше или хуже – судить не будем, история не имеет сослагательного наклонения. Так почему, сторонники большевиков позволяют себе однозначно судить о том, что если бы в Гражданскую победили бы белые, то не было бы развития страны, люди были бы необразованными и т.п.»? Фамилию этого грамотея-подлеца пока не знаем, подписано «Канал «ПАНТОГРАФ». И не вчера, а 9 июля 2021 года. Но всё свежо. С одной стороны – СВО, потери, как бы их ни замалчивали, а с другой – ползучая интервенция токсичных смыслов. Именно сейчас, когда идёт Третья Мировая, в которой Победа достигается не «железом», а смыслами, имеющими твёрдую основу, ясными человечеству, способными поразить противника ПРАВДОЙ.

В Костроме подобных «табличек» полно. Предреволюционных, где заседали большевики, а особенно – времен Отечественной войны. Военные училища, госпитали… В то же время, никто никогда не сносил мемориальные доски на зданиях социального назначения, построенных до революции капиталистами-меценатами. В том числе – «ночлежки» для ещё тех бомжей. Фашисты сюда не дошли, так дойдут зачищатели наших смыслов?

… Динамика чёткой идеологической работы внутренних врагов достигла апогея буквально на днях. И кто разворошил кубло контрреволюционеров? Студенты РГГУ! Втихаря Высшей Политической Школе этого заведения вкатили имя Ильина!

Даже мне, бывшему колхознику, технарю и работяге с мозолями, пришлось окунуться в работы этого «великого». Делился уже удивительными «открытиями» и вот ещё: «Современное человѣчество не уясняетъ себѣ значеніе того, что происходитъ въ совѣтской Россіи: оно не понимаетъ ни возникновенія большевизма, ни его сущности, ни его намѣреній, ни его опасности. Задача русской эмиграціи состоитъ прежде всего въ томъ, чтобы уяснить себѣ міровое значеніе русскихъ событій и затѣмъ — разъяснить его всѣмъ народамъ.

Коммунистическій большевизмъ, какъ движеніе, давно уже вышелъ за предѣлы Россіи. Цѣли его съ самаго начала были міровыя; и нынѣ его движеніе разливается по всему свѣту. Русская большевицкая революція не есть какой-то «опытъ» или «экспериментъ», предпринятый для осчастливленія «будущихъ поколѣній». Это есть борьба за міровую власть, которая уже началась; — борьба за общечеловѣческое духовно-религіозное разложеніе и хозяйственно-политическое порабощеніе. Эта борьба уже развернулась и человѣчество разрѣзано ея фронтомъ больше и глубже, чѣмъ оно было раздѣлено фронтомъ великой войны. Между обѣими борющимися силами нѣтъ промежутковъ и пустоты, нѣтъ нейтральныхъ силъ или безразличныхъ величинъ. Коммунистическая организація есть волевой центръ, который не признаетъ ни уступокъ, ни примиренія, ни сотрудничества: для него существуютъ только враги и порабощенные». Это работа «ЯДЪ БОЛЬШЕВИЗМА», опубликованная в 1931 году. Читайте, там нет и сорока страниц. И это в первую пятилетку СССР, которая началась 1 октября 1928 года, за четыре года и три месяца выполнена! Ну ни ядом ли исходил «великий» ненавистник нашей Родины?

Памятник в Севастополе по смыслу основан на легенде о двух братьях-близнецах, один из которых оказался в «красных», а другой – в «белых». Есть и великий памятник культуры Руси Великой, куда более древний – «Слово о полку Игореве». В основе «Слова» лежат реальные события, которые произошли в 1185 году. При этом автор обращается и к предшествующей эпохе: он упоминает времена первых междоусобиц. Приведу цитату из книги Владимир Жикаренцева «Возвратить разум на нашу землю»: «Рекоста бо брать брату: «Се мое, а то мое же» — брат пошел на брата, стали братья спорить, кому и что принадлежит, стараясь каждый захапать побольше себе, себе одному. Да-а-а, интересная особа эта Богиня Раздора Обида, сумела разрушить даже кровное братство, одолев самого Велеса, то есть Силу Жизни. Теперь вспомним, что «синее море» в былинах и сказках означает «разум» — целостный ум. Тогда весь вышеприведенный отрывок из «Слова о полку Игореве» доносит до нас следующую мысль: Наступили времена, когда Богиня Раздора Обида заполнила сердце и ум русского человека, лишив его Силы и Разума. Достаток и благополучие ушли. У князей опустились руки, братья ссорились друг с другом и старались урвать себе побольше. Разум покинул даже знать, видение жизни исказилось, стали князья ничтожное почитать как большую ценность, стали измену и смуту сеять вокруг, оковы на себя наложили, а их лукавые замыслы обращались против них же. Русь терпит от поганых поражение за поражением».

Кстати, если Русы Велеса подзабыли, то чеченцы по сию пору спрашивают друг друга: Каков твой Велес? Не дословно, но это значит, на кого человек ориентируется, НРАВСТВЕННОСТЬ какова.

…Сразу после Дня Победы смотрел ролик двух умных мужчин из НАШИХ. Я такой факт не помню, но говорили, что было, когда на Красную площадь 9 мая выходила кавалерия. И даже тачанка. Шутили, что нынче нельзя ни в коем случае! Вдруг кони понесут и тачанка пулеметом развернётся к трибуне. Кто-то обделается, а кого даже инфаркт хватит. Но я уверен, что ветеранам, единицы из которых ещё остались, такой казус жизнь бы продлил ещё на долгие годы.

Уверен и в том, что стоит в центре России запеть:

За фабричной заставой,

Где закаты в дыму,

Жил парнишка кудрявый,

Лет семнадцать ему.

О весенних рассветах

Тот парнишка мечтал.

Мало видел он света,

Добрых слов не слыхал. Рядом с девушкой верной

Был он тих и несмел,

Ей любви своей первой

Объяснить не умел.

И она не успела

Даже слова сказать, —

За рабочее дело

Он ушёл воевать. Но, порубанный саблей,

Он на землю упал,

Кровь ей отдал до капли,

На прощанье сказал:

«Умираю, но скоро

Наше солнце взойдёт…»

Шёл парнишке в ту пору

Восемнадцатый год.

Подхватят в республиках СССР. Это общая история, не забыли ещё и общий язык – Русский. А что могут спеть паразиты, которые отняли у нас всё, да ещё и в душу лезут, пытаются переформатировать тем же Ильиным?

Эдуард Наипов,

Кострома