Клим Жуков. Иван Ильин белый философ фашист, или почему Врангель, Гитлер и Муссолини одно и тоже.

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Иван Ильин был идеологом белого движения и сотрудничал с антисоветскими организациями, такими как "Лига Обера" и Российский зарубежный съезд.

2. В 1933 году Ильин опубликовал статью "Национал-социализм – новый дух", где оправдывал и восхвалял национал-социалистическое движение Гитлера.

3. Ильин работал в Русском научном институте, который готовил кадры для борьбы против СССР и участвовал в подготовке к нападению Германии на СССР.

4. В статьях и трудах военных лет Ильин выдвигал ложные прогнозы о неизбежном поражении СССР, оправдывал нацистскую агрессию и распространял фашистскую пропаганду.

5. Даже после начала Второй мировой войны и преступлений нацистов, Ильин продолжал жить в Германии до 1938 года, не осуждая режим.

6. В работе "Сталин и Гитлер" Ильин представлял немецкую оккупацию как "порядок" и "освобождение" от большевизма.

7. Философия Ильина представляет собой "социал-фашизм", более опасную форму фашизма, не ограниченную национальными рамками.

8. Ильин выступал против всеобщих и прямых выборов, считая, что только "лучшие люди" должны избирать власть.

9. Он оправдывал фашизм как реакцию на большевизм и считал, что коммунизм страшнее нацизма.

10. После разгрома Третьего рейха Ильин перешел к критике нацизма, но продолжал поддерживать идеи социал-фашизма.

11. Лектор призывает бороться против продвижения Ильина как нравственного авторитета из-за его пособничества нацистам и причастности к человеческим жертвам Второй мировой войны.

В целом, лекция является жесткой критикой философии и деятельности Ивана Ильина, указывая на факты его пособничества фашизму и нацизму.