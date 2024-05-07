В Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации. Он принёс присягу в присутствии министров, парламентариев, судей Конституционного суда (КС), других представителей власти, а также общественников.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – пообещал он.

Председатель КС Валерий Зорькин объявил о вступлении Путина в должность президента России. Затем глава государства выступил с речью:

«Уважаемые граждане России! Дамы и господа! Дорогие друзья!

В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество.

Ещё раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России.

Только что произнёс слова президентской присяги. В её тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего.

Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твёрдой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений.

Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьёзными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России.

Уверен, мы достойно пройдём через этот трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти.

Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей.

Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство.

Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру. Повторю: разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга.

Вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.

В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты, как уже не раз бывало в нашей истории. Но нам важно помнить и её уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны. При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперёд.

Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе, как высоко ценятся сегодня надёжность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Сделаю всё, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике – во всех сферах.

Мы должны обеспечить надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперёд, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, стране-цивилизации, объединённой русским языком и нашей многонациональной культурой.

Дорогие друзья!

Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну: результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплочённости, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей.

Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину, знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу, наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня.

Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным.

Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!»

Позже на Соборной площади состоялось представление Президентского полка президенту России, Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами РФ Владимиру Путину по случаю его вступления в должность. Глава государства поздравил полк с 88-й годовщиной со дня образования.

Затем в Благовещенском соборе Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в присутствии Владимира Путина отслужил благодарственный молебен. Поскольку сейчас идёт Светлая седмица, в начале богослужения пропели пасхальный тропарь. Духовенство помолилось о даровании главе государства «силы и премудрости» для управления Россией, в которой должны царить мир и благополучие. Затем пропели многолетие президенту.

Глава Русской православной церкви подарил Владимиру Путину икону и дал напутствие.

«Хочет того глава государства или нет, но с него берут пример, он становится действительно примером для молодёжи, для военнослужащих, для интеллигенции, для рабочих — да в общем-то для всех, кто серьёзно думает о самом себе и о своей роли в жизни страны. Вы являетесь таким добрым примером, помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением», – сказал он.

Владыка отметил, что россияне видят во вновь вступившем в должность президенте не только успешного политика, но и доброго, умного и верующего человека. Важно, чтобы сочетание доброты и строгости не мешало принимать судьбоносные решения.

Патриарх Кирилл пожелал Владимиру Путину душевного мира, который среди постоянной борьбы поможет обрести молитва – она даст духовные и физические силы. Глава РПЦ пообещал, что духовенство будет молиться, чтобы Бог помогал президенту добиваться успеха, возглавляя страну.

По материалам сайта Президента РФ, «Известий», НТВ, RT

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.

2. В своей инаугурационной речи Путин поблагодарил граждан за доверие и поддержку, заверил, что интересы и безопасность народа для него превыше всего.

3. Он подчеркнул решимость России отстаивать свой выбор, ценности, свободу и национальные интересы перед лицом серьезных испытаний.

4. Путин призвал к единству общества, опоре на традиционные семейные ценности и межнациональное согласие.

5. Он выразил готовность к диалогу с Западом, но на равных условиях и с уважением интересов друг друга.

6. Президент заявил о намерении продолжить курс на формирование многополярного миропорядка вместе с партнерами.

7. Путин пообещал обеспечить преемственность развития России, воспитать молодые поколения для укрепления ее могущества.

8. После инаугурации состоялись торжественные мероприятия, включая представление Президентского полка и благодарственный молебен в Кремле.

Вывод: Статья освещает официальную церемонию вступления Владимира Путина в должность президента России после переизбрания. В своей речи он наметил основные внешне- и внутриполитические приоритеты нового срока, призвал к единству перед лицом вызовов и подчеркнул важность традиционных ценностей.