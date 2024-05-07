МИД РФ сообщил о готовности России атаковать активы Британии за пределами Украины в ответ на Британские атаки с территории Украины.



6 мая в МИД России был вызван Посол Великобритании в Москве Н.Кейси, которому был выражен решительный протест в связи с недавним заявлением мининдел Великобритании Д.Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.

Н.Кейси было жёстко указано на то, что враждебный выпад Д.Кэмерона прямо противоречит ранее звучавшим заверениям британской стороны при передаче киевскому режиму крылатых ракет большой дальности, что они ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России. Тем самым глава Форин Офиса дезавуировал эту позицию, признав де-факто свою страну стороной конфликта.

Послу заявлено, что российская сторона рассматривает слова Д.Кэмерона как свидетельство серьёзной эскалации и подтверждение возрастающей вовлечённости Лондона в военные действия на стороне Киева. Н.Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами.

Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона и незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офиса.

(с) МИД РФ

Чуть ранее в схоже стиле выступил Медведев

Хор безответственных

негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нем представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять своё ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России.

И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины.

В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа.

Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы.

И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Можно не переживать, без очередной инкарнации Карибского кризиса дело не обойдется.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. МИД РФ сообщил о готовности России нанести удары по британским активам за пределами Украины в ответ на возможные британские атаки с территории Украины.

2. Британскому послу в Москве был выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Великобритании о праве Украины наносить удары по России с использованием британского оружия.

3. Слова британского министра расцениваются как эскалация и подтверждение вовлеченности Лондона в конфликт на стороне Киева.

4. Послу заявлено, что ответом могут стать удары по британским военным объектам и технике как на Украине, так и за ее пределами.

5. Посла призвали опровергнуть "воинственные провокационные высказывания" главы МИД Великобритании.

6. Дмитрий Медведев заявил о подготовке к учениям по применению нестратегического ядерного оружия на фоне призывов Запада отправить войска на Украину.

Вывод:

Россия резко отреагировала на слова британского министра, расценив их как эскалацию конфликта и вовлечение Великобритании. Москва пригрозила ударами по британским активам и заявила о подготовке к ядерным учениям, подчеркивая серьезность своих намерений.