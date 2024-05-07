Несколько месяцев назад до живущих в краткосрочном горизонте западных, украинских и отечественных либеральных «экспертов» начали доходить законы сохранения и логики. Модель мира перестала восприниматься сквозь призму компьютерной игры, в которой изменение нескольких цифр на сервере приводит к мгновенному созданию армий из сотен тысяч обученных, вооруженных и мотивированных бойцов. Начался торг, в первую очередь с самими собой. Забавно было наблюдать рассуждения о взаимном позиционном тупике на бУкраине и необходимости договариваться, заключать перемирие и фиксировать линию фронта, особенно от разных иноагентов.

Прошло несколько месяцев и тональность вновь сменилась, так как говорить про тупик стало сложно. Фронт не просто пришёл в движение, а начал плавно и степенно плавиться и трескаться, демонстрируя – другого плана с той стороны не было, а Россия не собирается менять выбранную стратегию, минимизируя потери и перемалывая как текущее, так и будущее сопротивление. Хотелось бы, чтобы все завершилось быстрее, но сроки определяются не столько успехами на фронте, сколько готовностью Запада принять победу России в войне за независимость, пока до этого далеко.

Если завершится на бУкраине, подожгут в другом месте, здесь как в анекдоте – будем копать от забора и до обеда. Полностью исключить повреждения и потери не выйдет, можно их лишь уменьшить. Для примера, текущий процент сбитых ракет и БПЛА около 95%, что оставляет высокие риски, но он всяко лучше «нормы» в 80%-85% (в разных источниках).

Оглядываясь на историю, очень многие стратегии ведения войны строятся на недооценке способности и готовности противника продолжать боевые действия. Практически все войны против России велись без понимания глубины её тыла и воли. Это не китайское – пересидеть, авось рассосётся, а постепенная и нарастающая мобилизация, методом набегающей волны, где каждая всё мощнее. Повышение идёт не до предела, а до минимально необходимого уровня для отражения удара. В истории были сюжеты, когда подобное не срабатывало – Первая мировая война (события февраля 1917 г.) и Крымская война. Россия оказывалась неспособна перейти к внутренней мобилизации, причины крылись в технологическом барьере (отставание на несколько поколений) и отсутствие лидера (проблемы управления и цели), много реже – пределе ресурсов (не наш вариант). Однако, чаще получалось запустить волны, даже если дело доходило до народной войны, и результат был. В настоящее время можно наблюдать достижение необходимого и достаточного уровня.

При необходимости у России есть потенциал для нескольких повышений уровня, но необходимости в этом нет. Учение с нестратегическим ядерным оружием – намек, что можем и запустить следующий вал, если будете провоцировать. Проблема Запада – к такому повышению ставок и ответственности за последствия там не готовы. В части лидерства, на удивление, даже лучше, чем можно было надеяться. Завтра инаугурация, но после всех испытаний 25 лет, а особенно событий последних 2 лет – смотрим спокойно, консервативно и уверенно.

Со стороны киевского режима принцип русской нарастающей мобилизации был искажен, усиление шло не волнами, а рывками, в логике мясных штурмов, как в прямом, так и переносном смысле, с выжигание ядра, основы общества. Разрушение стало необратимым. Не дожидаясь завершения военных действий, Россия запускает процессы восстановления, возрождения земель. Где уже можно, начинаются стройки, запускаются элементы мирной жизни – медицинская помощь, автобусы и др., в том числе силами военных.

Объявление в розыск по уголовным делам представителей киевского режима, начиная с переворота 2014 г., несёт множество последствий и сигналов: отказ от переговоров, признание нелегитимной власти в Киеве последние 10 лет, почва для нового воссоединения и др. В понимании грядущих изменений, ушлые ТНК и различные прохиндеи захотели забрать хоть что-то, начиная от небольших сумм, заканчивая оставшимися активами – управляемое банкротство. Когда все эти деятели придут с бумажками, очень кстати будет статус преступников подписантов с киевской стороны, а самим «законным покупателям» предъявить обвинения в пособничестве, как было в Нюрнбергском трибунале, и встречные претензии за понесенные убытки.

Необходимо повторить действие СССР, который в ответ на требования со стороны западных стран в 1920-е годы, выложил свои, состоящие из подсчитанного нанесенного ущерба от интервенции. Необходимо, запускать трибунал не только в отношении явных военных преступников, но и владельцев, руководителей компаний–пособников.

И, да, современный мир очень сложен и связан, разрушать в нём куда проще, чем создавать и защищать, открыв ящик Пандоры, через некоторое время можно с удивлением получить несимметричный ответ той же монетой…

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия постепенно наращивает свою мобилизацию в войне по мере необходимости, как "набегающая волна", где каждая последующая волна мощнее предыдущей.

2. У России есть потенциал для нескольких повышений уровня мобилизации, если это будет необходимо, но пока в этом нет необходимости.

3. Киевский режим использовал принцип мобилизации неправильно, применяя рывки и "мясные штурмы", что привело к разрушению основы общества.

4. Россия начинает процессы восстановления и возрождения освобожденных территорий, запуская элементы мирной жизни.

5. Объявление в розыск представителей киевского режима по уголовным делам означает отказ от переговоров, признание их нелегитимности и подготовку почвы для воссоединения.

6. Необходимо провести трибунал не только над военными преступниками, но и над владельцами и руководителями компаний-пособников.

Вывод: Статья описывает поэтапную, нарастающую мобилизацию России в войне, готовность применять более жесткие меры при необходимости, а также планы по восстановлению освобожденных территорий и привлечению к ответственности киевского режима и их пособников.