Разговор про границы в Восточной Европе в первую очередь интересен для нас в части претензий ряда стран на территории бУкраины и Молдавии. При рассмотрении этого вопроса нужно не забывать, что в рамках текущих трендов в 2028-2030 гг. ситуация настолько изменится, что Россия будет определять конфигурацию данного региона без учета мнения внешних сил и местных стран/ народов, ставя во главу угла целесообразность и собственную выгоду.

Согласие на захват территорий со стороны Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, Болгарии не может рассматриваться всерьез. России нет нужды связывать себя излишними обещаниями, ведь договоры должны исполняться, а сознательно нарушая их из прихоти, мы перестаём быть собой, уподобляясь Западу. Ни одна из перечисленных стран не может ничего дать России в обмен на согласие признать новые границы. Эти государства очень плотно интегрированы в западный мир, перейти на нашу сторону в ближайшие годы они не смогут, а даже если бы смогли – пользы было бы немного.

В 1916 г. Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, обладая слабой армией и добавив этим большие проблемы России, что была вынуждена её прикрывать, увеличив этим протяженность фронта. Для нас много выгоднее, чтобы Венгрия и Словакия оставались частью ЕС, саботируя антирусские начинания и политику. Отблагодарить их можно будет уже после 2028 г., когда ЕС развалится и/или превратится в клуб воспоминаний об упущенных возможностях, подобно СНГ.

Это не означает, что не нужно вести переговоры, обсуждать возможные варианты решения, перспективы проведения референдумов и т.д., параллельно уничтожая любые оккупационные контингенты Польши в Галиции. Присоединение территорий нужно заслужить, показав силу и волю, а не получив в виде подарка. Как показывает история, подобное совсем не ценится, что хорошо видно на примере Украины, Польши, Литвы и т.д., уроки надо извлекать.

Слова первых лиц России об интересе западных соседей бУкраины к её землям нужно соотносить с текущей ситуацией. Суть сказанного – не согласие на аннексию, а демонстрация истинного отношения и «поддержки», намёк, что только Россия может гарантировать Малороссии сохранить хоть что-то.

В отношении Молдавии всё тоже понятно – культурно-языковые потуги румын нас не интересуют, стоит лишь убрать страх лишиться или уменьшить ценность поездок по ЕС с румынским паспортом, как баланс качнётся на восток. Формирование единого экономического пространства из Бессарабии и Одесской губернии, с открытием рынка всей России, да на фоне социально-экономических изменений в ЕС, позволит сделать правильный, северо-восточный выбор.

И, да, принимая во внимание нарастающие проблемы США / Запада по всем фронтам, для качественного и самоподдерживающегося поджога Молдавии просто нет ресурсов, будем надеяться, что просчитать это они смогут и не станут заниматься ерундой…

Андрей Школьников

Источник

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:

1. Россия к 2028-2030 годам будет определять конфигурацию Восточной Европы, исходя из собственных интересов.

2. Согласие на захват территорий Украины и Молдавии со стороны других стран Восточной Европы не имеет смысла для России.

3. Переговоры о границах нужно вести, но присоединение территорий должно быть заслужено перед Россией реальными действиями.

4. Только Россия может гарантировать сохранность Малороссии.

5. Экономическая интеграция Молдавии с Россией позволит ей сделать выбор в пользу России.

Вывод: Россия должна укреплять свои позиции в регионе, не соглашаясь на раздел территорий Украины и Молдавии с другими странами, но предлагая этим странам экономическую интеграцию и показывая свою силу.