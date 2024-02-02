Не нужно разбазаривать русские земли
Разговор про границы в Восточной Европе в первую очередь интересен для нас в части претензий ряда стран на территории бУкраины и Молдавии. При рассмотрении этого вопроса нужно не забывать, что в рамках текущих трендов в 2028-2030 гг. ситуация настолько изменится, что Россия будет определять конфигурацию данного региона без учета мнения внешних сил и местных стран/ народов, ставя во главу угла целесообразность и собственную выгоду.
Согласие на захват территорий со стороны Польши, Румынии, Венгрии, Словакии, Болгарии не может рассматриваться всерьез. России нет нужды связывать себя излишними обещаниями, ведь договоры должны исполняться, а сознательно нарушая их из прихоти, мы перестаём быть собой, уподобляясь Западу. Ни одна из перечисленных стран не может ничего дать России в обмен на согласие признать новые границы. Эти государства очень плотно интегрированы в западный мир, перейти на нашу сторону в ближайшие годы они не смогут, а даже если бы смогли – пользы было бы немного.
В 1916 г. Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, обладая слабой армией и добавив этим большие проблемы России, что была вынуждена её прикрывать, увеличив этим протяженность фронта. Для нас много выгоднее, чтобы Венгрия и Словакия оставались частью ЕС, саботируя антирусские начинания и политику. Отблагодарить их можно будет уже после 2028 г., когда ЕС развалится и/или превратится в клуб воспоминаний об упущенных возможностях, подобно СНГ.
Это не означает, что не нужно вести переговоры, обсуждать возможные варианты решения, перспективы проведения референдумов и т.д., параллельно уничтожая любые оккупационные контингенты Польши в Галиции. Присоединение территорий нужно заслужить, показав силу и волю, а не получив в виде подарка. Как показывает история, подобное совсем не ценится, что хорошо видно на примере Украины, Польши, Литвы и т.д., уроки надо извлекать.
Слова первых лиц России об интересе западных соседей бУкраины к её землям нужно соотносить с текущей ситуацией. Суть сказанного – не согласие на аннексию, а демонстрация истинного отношения и «поддержки», намёк, что только Россия может гарантировать Малороссии сохранить хоть что-то.
В отношении Молдавии всё тоже понятно – культурно-языковые потуги румын нас не интересуют, стоит лишь убрать страх лишиться или уменьшить ценность поездок по ЕС с румынским паспортом, как баланс качнётся на восток. Формирование единого экономического пространства из Бессарабии и Одесской губернии, с открытием рынка всей России, да на фоне социально-экономических изменений в ЕС, позволит сделать правильный, северо-восточный выбор.
И, да, принимая во внимание нарастающие проблемы США / Запада по всем фронтам, для качественного и самоподдерживающегося поджога Молдавии просто нет ресурсов, будем надеяться, что просчитать это они смогут и не станут заниматься ерундой…
Андрей Школьников
Комментарий редакции
Основные тезисы данной статьи:
1. Россия к 2028-2030 годам будет определять конфигурацию Восточной Европы, исходя из собственных интересов.
2. Согласие на захват территорий Украины и Молдавии со стороны других стран Восточной Европы не имеет смысла для России.
3. Переговоры о границах нужно вести, но присоединение территорий должно быть заслужено перед Россией реальными действиями.
4. Только Россия может гарантировать сохранность Малороссии.
5. Экономическая интеграция Молдавии с Россией позволит ей сделать выбор в пользу России.
Вывод: Россия должна укреплять свои позиции в регионе, не соглашаясь на раздел территорий Украины и Молдавии с другими странами, но предлагая этим странам экономическую интеграцию и показывая свою силу.
Так то оно так ..Но что вот это :
“Неофициально: специалисты из ФРГ участвуют в возведении линии обороны ВСУ у Харькова
6.5K 08:04 – 2/Фев/24 Lehan
“В окрестностях Харькова и Купянска в инженерных работах по укреплению линии обороны участвуют гражданские специалисты из ФРГ. В основном это представители строительных фирм и операторы строительной техники”, – рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, часть строительных материалов также немецкие либо завезены с других европейских стран.
Марочко рассказал, кто помогает ВСУ возводить линию обороны у Харькова
Специалисты из Германии участвуют в возведении линии обороны украинских войск под Харьковом и Купянском в Харьковской области, заявил РИА Новости подполковник… РИА Новости, 02.02.2024..
п.с. вчера тоже украинские политики у Соловья говорили про это ..Наши эти бомбы ,которые пробивают бетон 500 и т.д.ждут ,когда построят ??или все же ,как писали еще два года серьезные люди -Харьков -это вотчина Германии и это линия перед остановкой сражения до 2030гг на перевооружение всех и вся..Это что -метод ухода ,спуск Кризиса мирового?? или наверху свой план.