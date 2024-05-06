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Михаил Алексеев. Драчуны. Радиоспектакль

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Михаил Алексеев. Драчуны. Радиоспектакль

Радиоспектакль по роману "Драчуны", повести "Карюха", роману "Вишневый омут". Звучит вступительное слово автора о своем творчестве.
Автор инсценировки Синицын Виктор.
Режиссер Сергачев Виктор.
Состоит из 3-х частей

#Радио-детям

В ролях: Миша – Рязанова Наталья; Ефросинья, мать Миши – Гуляева Нина; Дед Михаил – Сергачев Виктор; Ваня Жуков – Королева Елена; Вера, мать Вани – Минина Ксения; Янька Рубцов – Лобанов Михаил; Самонька – Захарова Бронислава; Настя – Глебова Елена; Ленька – Смидович Петр; Иван Павлович Наумов – Пеньков Николай; Дядя Павел – Петров Виктор; Матрена, его жена – Болдырева Светлана; Варламов, бывший матрос – Невинный Вячеслав; Миша Тверсков – Гнилова Людмила

Год производства: 1986 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B85g5va0-1k
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