Михаил Алексеев. Ивушка неплакучая. Радиопостановка по одноименному роману (1972)
Михаил Алексеев. Ивушка неплакучая. Радиопостановка по одноименному роману
О судьбе простой русской женщины Фени Угрюмовой, которая через несколько месяцев после свадьбы провожает мужа на войну в Испанию. Вскоре муж погибает, Феня остается одна, растит сына, работает в колхозе и вместе с односельчанами стойко переносит тяжкие испытания, выпавшие на их долю во время Великой Отечественной войны.
Автор инсценировки Щербаков Валентин.
Режиссер Вурос Дмитрий.
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Исполнители: Леонтий Угрюмов – Денисов Александр; Аграфена – Каратаева Надежда; Феня – Стриженова Любовь; Филипп – Степанов Вячеслав; Федор Знобин – Телегин Борис; Маша – Дегтярева Тамара; Дядя Коля – Грибов Алексей; Пишка – Дуров Лев; Тишка – Сергеев Геннадий; Апрель – Цейц Сергей; Прокурор – Каневский Леонид
Год производства: 1972