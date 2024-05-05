Пришла Пасха, и многое из Писаний облеклось в плоть и кровь.

Так бывает: ты слышишь слова, слова, слова, но не понимаешь, о чем это. Или тебе кажется, что ты понимаешь.

Но потом приходит некий внутренний опыт, и то, что зналось по слуху уха, превращается в знание сердца.

Затем требуется память сердца, иначе придет «забвение», избавить от которого, вкупе с малодушием и окамененным нечувствием, просит Бога в своих молитвах Златоуст.

Итак, пришла Пасха, и что можно понять сердцем бьющимся, а не умом холодным?

Можно понять, почему Серафим Саровский всем приходившим к нему с некоторого времени говорил: «Христос воскресе, радость моя!»

То есть он вошел в некое состояние, в котором потребляются, сгорают немощи и скорби человеческие, и мог это состояние передавать от сердца своего к сердцу человека пришлого.

Пасха была для него (Серафима) длящейся и «вечнующей», а не раз в год празднуемой.

Раз она, Пасха, имеет в себе нечто от вечности, то понятно о какой радости говорит хозяин благоразумному рабу: «Вниди в радость Господа твоего» (См. Мф. 25:23).

Вечная жизнь ведь не есть лежание сонливое под райскими кустами, но некая «радость и мир в Духе Святом» (Рим. 14:17).

И что же это за радость, если не радость об Агнце, Который был мертв, но се жив во веки веков?

Радость Царства Божия есть подлинно радость Пасхальная, разве что умноженная в сотни крат.

И в эту именно радость частично вступали мученики и преподобные, и праведные люди, имевшие власть сказать во всякое время: «Христос воскресе, радость моя!»

Если и псы едят крохи под столами господ своих, то мы, на земле живущие и даже ползающие на брюхе, под столом собираем крохи Пасхальной радости.

Там, наверху –подлинная трапеза.

А у нас на земле – всего лишь крохи под столом.

Но по вкусу этих неподражаемых крох можем и мы теперь себе составить представление о вкусе вечных благ, поскольку радость и на небе, и на земле – об одном и Том же Воскресшем Господе.

Праздник небесный и земной отличаются силой переживаний и «баллом» волн благодати. Некто молился: «Ослаби мне волны благодати Твоей!»

У небожителей там «штормит» радостью.

А у нас здесь «море волнуется» в несколько неопасных баллов.

Да и волнуется по-разному: по мере веры сердец, по мере постных усилий и ограничений, по мере покаянных трудов, поднятых добровольно и вовремя.

Один на ночной службе зевает, другой спит, точно в гробе, на привычном ложе, а третий весь светится.

Невозможно, чтобы для всех трех радость была одинакова.

Да грешнику сильно радоваться и не пристало. Если много нового вина налить в ветхие мехи, то и вино прольется, и мехи пропадут.

Поэтому Пасхальной радости сопутствует чувство недостоинства. Пасха – не заработанный пир, а незаслуженный дар, «да никто же похвалится».

И необходимо Богу уравновешивать подаваемую благодать открытием немощей, сокрытых внутри человека. Иначе пропадет человек.

Если только немощи его тайные открывать ему, то умрет он от тоски, или даже убьет себя.

А если только благодать подавать ему, то станет он еще одним дьяволом.

Поэтому изобильные в благодати дни изобильно открывают также и внутри христианина многочисленные раны, которые не запрещают праздновать Пасху, но запрещают гордиться и величаться.

И на повестке дня вопрос о хранении благодати.

Поскольку написано немало книг о том, как готовиться, например, к Причастию, но не встречал я книг, объясняющих, как вести себя после Причастия.

Получить можно много (Бог не жаден), но распорядиться с полученным подарком удастся ли?

Итак, Пасха пришла и в свой черед уйдет, а жизнь продолжится. Надолго ли Пасха уйдет? На неделю только.

Каждое воскресенье – Пасхальный день.

Истинный поклонник Воскресшего Господа не тот, кто раз в год приходит на длинное и особое Богослужение, отягчая руки корзинами со снедью, а тот, кто всякую неделю в воскресный день чтит и славит Победителя смерти – Иисуса.

Протеирей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Пасха переводит библейские слова в личный внутренний опыт понимания.

2. Пасха – состояние радости, когда немощи и скорби сгорают.

3. Пасхальная радость – это вечная радость о Воскресшем Христе.

4. Праведники частично вступали в эту радость.

5. На земле мы собираем лишь крохи этой радости, небесная трапеза подлинная.

6. Радость земная отличается по силе переживаний, зависит от веры, труда и покаяния.

7. Грешнику не пристало сильно радоваться, иначе погибнет.

8. Благодать уравновешивается открытием человеку его немощей.

9. Нужно хранить благодать после получения даров.

10. Истинный поклонник Воскресшего чтит Его каждое воскресенье.

Вывод:

Пасха – это не просто однодневный праздник, а особое духовное состояние радости о Воскресении Христа. Полностью вкусить эту вечную радость могут лишь праведники на небесах. На земле же мы можем лишь отчасти прикоснуться к ней, собирая "крохи" благодати. Сила пасхальных переживаний зависит от нашей веры, труда и покаяния. Чрезмерная радость опасна для грешников, поэтому Бог уравновешивает благодать открытием человеку его немощей. Важно суметь сохранить полученный дар благодати. Истинные последователи Воскресшего должны помнить о Пасхе каждое воскресенье.