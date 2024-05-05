Пришла Пасха, и многое из Писаний облеклось в плоть и кровь
Пришла Пасха, и многое из Писаний облеклось в плоть и кровь.
Так бывает: ты слышишь слова, слова, слова, но не понимаешь, о чем это. Или тебе кажется, что ты понимаешь.
Но потом приходит некий внутренний опыт, и то, что зналось по слуху уха, превращается в знание сердца.
Затем требуется память сердца, иначе придет «забвение», избавить от которого, вкупе с малодушием и окамененным нечувствием, просит Бога в своих молитвах Златоуст.
Итак, пришла Пасха, и что можно понять сердцем бьющимся, а не умом холодным?
Можно понять, почему Серафим Саровский всем приходившим к нему с некоторого времени говорил: «Христос воскресе, радость моя!»
То есть он вошел в некое состояние, в котором потребляются, сгорают немощи и скорби человеческие, и мог это состояние передавать от сердца своего к сердцу человека пришлого.
Пасха была для него (Серафима) длящейся и «вечнующей», а не раз в год празднуемой.
Раз она, Пасха, имеет в себе нечто от вечности, то понятно о какой радости говорит хозяин благоразумному рабу: «Вниди в радость Господа твоего» (См. Мф. 25:23).
Вечная жизнь ведь не есть лежание сонливое под райскими кустами, но некая «радость и мир в Духе Святом» (Рим. 14:17).
И что же это за радость, если не радость об Агнце, Который был мертв, но се жив во веки веков?
Радость Царства Божия есть подлинно радость Пасхальная, разве что умноженная в сотни крат.
И в эту именно радость частично вступали мученики и преподобные, и праведные люди, имевшие власть сказать во всякое время: «Христос воскресе, радость моя!»
Если и псы едят крохи под столами господ своих, то мы, на земле живущие и даже ползающие на брюхе, под столом собираем крохи Пасхальной радости.
Там, наверху –подлинная трапеза.
А у нас на земле – всего лишь крохи под столом.
Но по вкусу этих неподражаемых крох можем и мы теперь себе составить представление о вкусе вечных благ, поскольку радость и на небе, и на земле – об одном и Том же Воскресшем Господе.
Праздник небесный и земной отличаются силой переживаний и «баллом» волн благодати. Некто молился: «Ослаби мне волны благодати Твоей!»
У небожителей там «штормит» радостью.
А у нас здесь «море волнуется» в несколько неопасных баллов.
Да и волнуется по-разному: по мере веры сердец, по мере постных усилий и ограничений, по мере покаянных трудов, поднятых добровольно и вовремя.
Один на ночной службе зевает, другой спит, точно в гробе, на привычном ложе, а третий весь светится.
Невозможно, чтобы для всех трех радость была одинакова.
Да грешнику сильно радоваться и не пристало. Если много нового вина налить в ветхие мехи, то и вино прольется, и мехи пропадут.
Поэтому Пасхальной радости сопутствует чувство недостоинства. Пасха – не заработанный пир, а незаслуженный дар, «да никто же похвалится».
И необходимо Богу уравновешивать подаваемую благодать открытием немощей, сокрытых внутри человека. Иначе пропадет человек.
Если только немощи его тайные открывать ему, то умрет он от тоски, или даже убьет себя.
А если только благодать подавать ему, то станет он еще одним дьяволом.
Поэтому изобильные в благодати дни изобильно открывают также и внутри христианина многочисленные раны, которые не запрещают праздновать Пасху, но запрещают гордиться и величаться.
И на повестке дня вопрос о хранении благодати.
Поскольку написано немало книг о том, как готовиться, например, к Причастию, но не встречал я книг, объясняющих, как вести себя после Причастия.
Получить можно много (Бог не жаден), но распорядиться с полученным подарком удастся ли?
Итак, Пасха пришла и в свой черед уйдет, а жизнь продолжится. Надолго ли Пасха уйдет? На неделю только.
Каждое воскресенье – Пасхальный день.
Истинный поклонник Воскресшего Господа не тот, кто раз в год приходит на длинное и особое Богослужение, отягчая руки корзинами со снедью, а тот, кто всякую неделю в воскресный день чтит и славит Победителя смерти – Иисуса.
Протеирей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Пасха переводит библейские слова в личный внутренний опыт понимания.
2. Пасха – состояние радости, когда немощи и скорби сгорают.
3. Пасхальная радость – это вечная радость о Воскресшем Христе.
4. Праведники частично вступали в эту радость.
5. На земле мы собираем лишь крохи этой радости, небесная трапеза подлинная.
6. Радость земная отличается по силе переживаний, зависит от веры, труда и покаяния.
7. Грешнику не пристало сильно радоваться, иначе погибнет.
8. Благодать уравновешивается открытием человеку его немощей.
9. Нужно хранить благодать после получения даров.
10. Истинный поклонник Воскресшего чтит Его каждое воскресенье.
Вывод:
Пасха – это не просто однодневный праздник, а особое духовное состояние радости о Воскресении Христа. Полностью вкусить эту вечную радость могут лишь праведники на небесах. На земле же мы можем лишь отчасти прикоснуться к ней, собирая "крохи" благодати. Сила пасхальных переживаний зависит от нашей веры, труда и покаяния. Чрезмерная радость опасна для грешников, поэтому Бог уравновешивает благодать открытием человеку его немощей. Важно суметь сохранить полученный дар благодати. Истинные последователи Воскресшего должны помнить о Пасхе каждое воскресенье.
Шолом Православные!!!
С Песихалисом Вас))))
Умора…На какие сайты не Зайди даже,Экзотически-Эзотерические
И типа “оккультные” Одна и Таже Возня Ввиде Обсуждений о Хлебобулочных изделиях в глазури и разрисованных куриных яйцах.
Вас на этих “праздниках” как Косяки Сельди в Сезон Ловли Определить Можно.
Но, вы не Сельдь)))))))
Хуже! Сознательно Обманывающие себя
БиоРоботы))))))))
И Заметьте у Каждого из _ЗАГОНОВ_
Есть, Программные Речевки Определяющие Свою “принадлежность”
https://youtu.be/_jc7CVYZr9c?si=K-v6FFAHYUTcVqpt
Если И.Христа назначили “Богом” на Втором Вселенском Соборе простым голосованием, и если т.н. “христиане” говорят , что “Господь Бог наш Иисус Христос” , – то он бессмертен.
Бог же бессмертен, кто спорит ? А так же Всезнающий, Всеслышащий, Всевидящий и пр. “Все..”
Тогда демонстрация “распятия и воскрешения” ЗАЧЕМ ?
П.С. Гомерический хохот..
Схождение благодатного огня уже разоблачили, и понимание этого тоже придёт.
:-) Хранитель Гроба Господнего разболтал. А гроб бессмертному ЗАЧЕМ ?
Шулера..
В самую точку.
Знаешь Сл(а)варий Есть,Такая История из Дзен Буддизма Об Учителе бывшем (фокуснике). Именно из Дзен! Ибо Подход у Этих Ребят Уникален в Практиках Помощи Людям Понять и Открыть Себя.
“прикол” в чём!)))
…Пришел к нему чел “типа познавать” и сразу с условиями .Если, не покажешь Чудо, не стану тебе, учеником!))
Ну, Он типа,что хочешь?
А, чел в ему, звёздное небо через потолок своей хибары покажи ? Тот сделал вид что,”шаманит” свет потушил и лишь свечу в углу зажёг.
И о “чудо” всё звёздное небо с созвездиями явилось)))
Чел, на радостях к ногам припал в ученики просится !
А ,Учитель ему Реального Пинка под Зад ,иди типа на …
(в дзен Буддизме и дубиной реально по бошке можно , схлопотать)Не хуже Суфиев)))
Тот ,понять не может ,за что?
Чудо,есть и вера тоже, нарисовалась а его на Х..)))
Славарий тебя понял.
Зачем ,к Букве Придрался?
Ладно Проехали….
Смысл в чем !!!
У Таких Учителей на Все Случаи Жизни для Наивного Стада Есть, “фокусы” как в данном случае Рыбья чешуя на потолке.)))
Не Затем Пришел Поэтому Был Послан!)))
Сможешь Понять …
Дело Твое))))
Так, и Некий “благодатный огонь”
Который, “зажигается” ВТИХАРЯ ОТ СТАДА!!!
ДЛЯ ЧЕГО?
Сам Сам Баба Свои Чудеса или Фокусы при Всех Показывал! Как Его Только,не Снимали и под каким , ракурсом в чем, Только не Обвиняли но, Факт ПРИ ВСЕХ!
В Любом Случае Молодец!
Сами Решайте Что Это?)))
А, с Благодатным Огнем Вообще ВИЛЫ!
НЕТ, Чтобы Прилюдно Чудо Явить!
А, тут?!!!Бог Втихаря спичкой чиркает!))))
Ну Вот Как Вас После Этого Зомбированным Стадом не Назвать!!!!
Есть, Такое Направление для Желающих Видеть по Другому Как ,Христианский Мистицизм! Он Пусть Немного но, По Другому Поможет Вам Думать!
Ибо Если,Вы Все Время Будете Размышлять над “СЮЖЕТАМИ” в Писаниях Дальше Вам Навязанного Воспитания Средой не Выйдете!!!!
А есть и вот такое мнение.
Это очень наш праздник. Не случайно в Европе традиционно шире отмечают Рождество, а у нас – именно Пасху. Рождение без воскрешения не отличает Бога от человек.
Но чудо возрождения даёт главное – надежду. Верховный не зря недавно вспомнил знаменитую фразу фельдмаршала Миниха: “Россия – это такая страна, которая напрямую управляется Богом, потому что, если это не так, непонятно, как она вообще существует”.
Буквально за 100 лет мы пережили три национальные катастрофы, из пепла которых возрождались более сильными, чем были. Мы – нация, у которой чудо это системная опция.
Но чудо рукотворное. Люди жертвовали собой, чтобы их дети жили в лучшем будущем. Праздник Воскресения Христова – это и жертва ради других, это и победа, это и возрождение.
В общем – понятно одно: легче нам пока не будет. И, наверное, не очень комфортно. Но мы всегда победим и восстанем, что бы ни случилось. Это и не русское только, а для всех, кто влился в – как принято говорить – проект. Вот вышел из него – и всё: ты больше не нация Гагарина и Жукова, а попрошайка в предбаннике ЕС.
Сегодня звучат самые главные слова: “Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен!”
Пасха – это праздник победы. Именно поэтому он очень наш.
Христос воскресе!
https://t.me/OdincovSKY
А нельзя ли без героизма. А то таджики этого не понимают.
Славарий тебя понял. Потом Славарий принял. Потом Славарий обиделся и всех в черный список.
Господи Да Дай Же,Им В Конце Концов “Святого Пинка”!!!!!
Ибо Дебилы Они Несусветные))))))