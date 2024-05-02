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Две мысли по поводу 2 мая 2014 года

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Первая.

В первую годовщину в русскоязычных сегментах основных соцсетей началась массовая акция: поминали жертв, грозили отомстить, вспоминали тех россиян, которые год назад сильно обрадовался произошедшему.

Ситуация очень удивила украинцев. Вроде, чего вообще такое вспомнили? С чего вдруг? Ну, было и было – проехали.

Еще больше украинцев удивило, что акция была стихийной. Официальные лица Российской Федерации ситуацию не вспомнили, официальные СМИ упомянули вскользь, молодежные организации и госучреждения не распространяли шаблонированные посты. Украинцы с удовольствием поверили в свои собственные россказни о рабской сущности русских, отсутствие национальных чувств, и произошедшее стало сюрпризом – русские не забыли, русские не дали забыть своим политическим элитам, которые тогда предпочли бы обратное.

Поэтому после 2 мая 2015 на Украине начали придумывать альтернативную историю 02.05.2014, где были виноваты все, кроме украинских националистов, хотя целый год не видели необходимости хоть как-то оправдываться.

О том, как было на самом деле – нужно читать у Евгения Норина. На данный момент это наиболее связный и достоверный рассказ о том страшном дне.


Вторая.

Восторг, с которым украинское общество и новая украинская власть приняли новость о сожжении людей в Доме Профсоюзов, дал достаточно информации о государстве и народе его населяющем.

Константин Крылов тогда написал, что это и было настоящее рождение украинцев – только в таком восторженном единении и появляются нации.

Думаю, он преувеличил. Вряд ли прям рождения, но момент перерождения – точно. Как маньяк, впервые убивший человека, понимает, что вот оно – его Дело жизни, то ради чего он появился на свет. 2 мая 2014 года украинцы почувствовали запах горелой человечины и решили, что так выглядит работа их мечты.

Этой информации оказалось достаточно для русских, чтобы не забыть о произошедшем.

Этой информации оказалось достаточно для лучших друзей Украины из Брюсселя и Вашингтона, чтобы понять – украинцам можно доверить большую войну, возьмутся с удовольствием, будут убивать своих и чужих. Работа соответствует национальному характеру.


Просто зайдите в комментарии к очередному видео о том, как ТЦК ловит очередного ухилянта и с побоями грузит в бусик. Там царит точно такой же восторг, как и 2 мая 2014 года, аккаунты с украинскими флажками будут оргазмировать: давай! молодцы! так ему! под Авдеевку его!

10 лет прошло, а радость украинская не утихает – человечки продолжают гореть.

@istrkalkglk

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В годовщину событий 2 мая 2014 года в русскоязычных соцсетях была массовая акция памяти жертв, чего украинцы не ожидали, так как сами не придавали этому большого значения.

2. Реакция украинского общества и власти на события в Одессе 2 мая 2014 года показала их истинную сущность – восторг и одобрение убийства людей.

3. Эта реакция убедила русских в необходимости не забывать произошедшее, а Запад – в том, что украинцы готовы к большой войне и убийствам.

4. Спустя 10 лет украинцы продолжают испытывать радость от гибели людей, что видно в их комментариях в соцсетях.

Вывод:

Автор считает, что реакция украинцев на события 2 мая 2014 года в Одессе показала их истинную жестокую сущность, восторг от убийства людей и готовность к большей войне. Это стало переломным моментом в отношении к ним со стороны русских и Запада.

Однако важно понимать, что не все население Украины однородно. Тот факт, что в Одессе украинские националисты убивали своих же соотечественников-одесситов, говорит о наличии в Украине значительного числа адекватных людей. Именно их освобождение от террора националистического меньшинства является одной из целей специальной военной операции, начатой в 2022 году. Часть регионов Украины уже присоединилась к России, остальные пока находятся в заложниках у людоедского националистического режима.

Источник: https://t.me/istrkalkglk/5166
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 329 271
    Славарий сегодня в 14:57

      Трудно не согласиться с выводом редакции.

      1
      1
    • 12349 9557
      chu четыре часа назад

        Шел 2017 год.
        В Белоруссию были приглашены полубеженцы из Украины на льготных условиях за счет предприятий по указу Лукашенко.
        Эти полубеженцы выставили меня на всеобщий позор что я москаль. Сказали, что если бы я был на украине, то меня бы закопали живьем.
        Шел 2022 год.
        Я признался что наш близкий воюет на Украине на стороне России. Мне посоветовали этого не говорить. За это могут отправить на тот свет прямо здесь. Признаваться в этом влух было нельзя.
        Шел 2024 год.
        Оказывается автор прав.

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