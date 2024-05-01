Беседа с Николаем Азаровым об экономических достижениях и неудачах Республики Беларусь, о лицемерии западных держав и союзе с Россией.

Ведущий: Максим Романычев

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. После распада СССР Запад под видом внедрения рынка и демократии на самом деле стремился разрушить промышленность и экономику постсоветских стран, лишив их экономического суверенитета.

2. Навязываемые Западом через МВФ и другие институты рецепты шоковой терапии, приватизации, свободного рынка показали свою разрушительную несостоятельность.

3. Беларусь под мудрым руководством Лукашенко выстояла против этого разрушительного западного диктата, сохранив свой промышленный и аграрный потенциал, социальные гарантии для народа.

4. Несмотря на санкции и демонизацию со стороны коллективного Запада, Лукашенко отстоял независимый суверенный путь развития Беларуси.

5. Союз с Россией – это естественный выбор Беларуси, историческое воссоединение братских народов и их промышленных комплексов, некогда объединенных в рамках СССР.

6. Украина, поддавшись либеральным иллюзиям после "оранжевой революции", утратила перспективы интеграции с Россией и Беларусью, что привело ее к кризису и межнациональному конфликту.

Вывод: Лекция представляет Беларусь под руководством Лукашенко как оплот сопротивления разрушительным либеральным реформам Запада и естественного союзника России в деле восстановления исторической преемственности с советской эпохой индустриализации и экономического суверенитета.