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Вечер памяти Константина Душенова

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Вечер памяти автора канала «День» Константина Душенова.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Константин Душенов познакомился с Леонидом Решетниковым в 1981 году в Мурманске. Душенов произвел сильное впечатление своим широким кругозором и начитанностью.

2. Душенов прошел путь от военной карьеры к увлечению историей, философией и идеологией. Он принял православие и стал близок митрополиту Иоанну (Снычеву). Участвовал в написании книги "Самодержавие Духа".

3. После кончины митрополита Иоанна пути Душенова и Решетникова разошлись. Душенов создал газету "Русь Православная" и стал более радикальным в своих взглядах.

4. Душенов был арестован за фильм "Россия с ножом в спине" по статье о разжигании межнациональной розни. Его сын Иван пережил угрозы в адрес семьи.

5. Решетников и другие патриоты поддерживали Душенова в тюрьме, но расходились с ним в методах и взглядах в последние годы.

Вывод: Беседа показывает сложный и противоречивый путь Константина Душенова от военного к идеологу православного монархизма. Его аресту предшествовал раскол в патриотической среде. Несмотря на разногласия, соратники поддерживали его в трудный период, но не во всем разделяли его радикальные взгляды и методы.

 
Источник: https://rutube.ru/video/68cb50fc3567529d2454960cf431e921/
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