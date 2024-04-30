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«Спрут». Разбор сериала. Часть 1

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Долгожданный разбор сериала «Спрут» от исследователя криминальных традиций зарубежных стран Григория Прядко. В первом выпуске видеоцикла Григорий рассказывает об истории создания, съёмочной группе и актёрах, исполнивших главные роли.
#цифроваяистория #егоряковлев #григорийпрядкоци #спрут #мафия

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. История создания сериала "Спрут" и роли его создателей (сценариста Николо Бадалукко, режиссера Дамиано Дамиани, продюсера Сера Силвио и др.)

2. Актерский состав фильма, в том числе роли итальянских и французских актеров (Микеле Плачидо, Барбара Де Росси, Анджело Инфанти, Франсуа Перье, Николь Жаме и др.)

3. Места съемок в основном сосредоточены в городах Трапани, Палермо и Риме.

4. Влияние реальных событий в Италии (судьба судьи Джованни Фальконе, связи с мафией и коррупцией) на создание сериала.

5. Невероятный успех сериала в Италии и за рубежом, включая СССР/Россию.

Вывод:
Лекция предоставляет исчерпывающий обзор создания культового итальянского сериала "Спрут", погружая слушателей в историю его производства, творческую команду, актерский состав и места съемок. Особое внимание уделяется связи сюжета с реальными событиями в Италии того времени, борьбой с мафией и коррупцией. Главным образом лекция подчеркивает невероятный резонанс, который вызвал сериал не только в Италии, но и за рубежом, в том числе в СССР/России, став культурным феноменом своей эпохи.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZTh4ZEtD2ZY
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 27644 25706
    жора шапов два часа назад

      Для кого долгожданный ?

    • 9152 7616
      Женечка час назад

        Повню свои детские впечатления от просмотра этого сериала: сплошная безнадёга под тоскливую музыку Морриконе. А ещё после Спрута зачастую показывали “Человека, который смеётся” – это для меня ваще тлен. Этим фильмом пытать можно. Улыбка Гуимплена и дети, изуродованные компрачикосами. А ещё “Джейн Эйр” с сумашедшей женой ГГ.
        А потом спрашивают, откуда у ваших детей столько психологических трамв.

        • 7382 5672
          ИгорьЖенечка 47 мин. назад

            Че то припоминаю другой травматологический фильм – Тени исчезают в полдень, компрачикосы отдыхают. Наши тоже могли и умели делать видео-горчицу, Фантомасы, Макены и Радж Капур на их фоне были некой психологической разгрузкой для детей, а взрослые только алкоголем преодолевали советское кино.

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