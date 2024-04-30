«Спрут». Разбор сериала. Часть 1
Долгожданный разбор сериала «Спрут» от исследователя криминальных традиций зарубежных стран Григория Прядко. В первом выпуске видеоцикла Григорий рассказывает об истории создания, съёмочной группе и актёрах, исполнивших главные роли.
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. История создания сериала "Спрут" и роли его создателей (сценариста Николо Бадалукко, режиссера Дамиано Дамиани, продюсера Сера Силвио и др.)
2. Актерский состав фильма, в том числе роли итальянских и французских актеров (Микеле Плачидо, Барбара Де Росси, Анджело Инфанти, Франсуа Перье, Николь Жаме и др.)
3. Места съемок в основном сосредоточены в городах Трапани, Палермо и Риме.
4. Влияние реальных событий в Италии (судьба судьи Джованни Фальконе, связи с мафией и коррупцией) на создание сериала.
5. Невероятный успех сериала в Италии и за рубежом, включая СССР/Россию.
Вывод:
Лекция предоставляет исчерпывающий обзор создания культового итальянского сериала "Спрут", погружая слушателей в историю его производства, творческую команду, актерский состав и места съемок. Особое внимание уделяется связи сюжета с реальными событиями в Италии того времени, борьбой с мафией и коррупцией. Главным образом лекция подчеркивает невероятный резонанс, который вызвал сериал не только в Италии, но и за рубежом, в том числе в СССР/России, став культурным феноменом своей эпохи.
Для кого долгожданный ?
Ты прям как Роберт Уилсон Коди.))))))
Повню свои детские впечатления от просмотра этого сериала: сплошная безнадёга под тоскливую музыку Морриконе. А ещё после Спрута зачастую показывали “Человека, который смеётся” – это для меня ваще тлен. Этим фильмом пытать можно. Улыбка Гуимплена и дети, изуродованные компрачикосами. А ещё “Джейн Эйр” с сумашедшей женой ГГ.
А потом спрашивают, откуда у ваших детей столько психологических трамв.
Че то припоминаю другой травматологический фильм – Тени исчезают в полдень, компрачикосы отдыхают. Наши тоже могли и умели делать видео-горчицу, Фантомасы, Макены и Радж Капур на их фоне были некой психологической разгрузкой для детей, а взрослые только алкоголем преодолевали советское кино.