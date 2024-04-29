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Дыра в анонимности, или Телеграм-патриотизм Дурова. Андрей Масалович | Кибердед

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Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Побеседовали о безопасности популярного мессенджера Telegram, интервью Дурова Карлсону и об истории возникновения Вконтакте и Телеграм.

Ведущая эфира: Александра Троцкая.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. История создания ВКонтакте и Telegram Павлом Дуровым и его братом Николаем.
2. Идея сделать защищенный мессенджер после конфликта с властями из-за ВКонтакте в 2011 году.
3. Техническая реализация шифрования в Telegram – два уровня: сервер видит данные, клиенты обмениваются зашифрованными данными.
4. Проблемы с безопасностью данных на серверах Telegram, возможность деанонимизации пользователей спецслужбами.
5. Невозможность для Дурова обеспечить полную свободу коммуникации вне контроля спецслужб из-за давления со стороны разных стран.
6. Концепция настоящей свободы как возможности выбора для человека, а не полной вседозволенности.

Вывод:
Павел Дуров создал популярные и технологичные продукты ВКонтакте и Telegram, но столкнулся с невозможностью обеспечить абсолютную свободу коммуникации вне контроля спецслужб. Настоящая свобода – это не безграничная вседозволенность, а возможность выбора для человека в определенных рамках.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZuJtnitJ8g0
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