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История Судьи Дредда: Сталлоне, комиксы и приватизация правосудия

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Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-247

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Судья Дредд – культовый комикс журнала "2000 AD" с богатой историей и социальной сатирой на антиутопическое будущее.

2. Фильм 1995 года со Сталлоне сильно отличался от первоисточника и не имел большого успеха из-за цензуры и изменений сценария.

3. Фильм 2012 года гораздо ближе к оригинальному комиксу, имеет лучшую атмосферу и получил одобрение фанатов, но также не окупился в прокате.

4. Комикс Судья Дредд является проницательным предупреждением о том, к чему может привести современное общество с огромным разрывом между богатыми и бедными, преступностью и репрессивными методами правосудия.

Вывод:
Беседа посвящена разбору культового британского комикса и его экранизаций. Несмотря на коммерческие неудачи фильмов, произведение высоко ценится за свою социальную сатиру и предостережение об опасностях возможного антиутопического будущего. Комикс продолжает жить и развиваться, находя отклик у поклонников своей проницательностью и актуальностью затронутых проблем.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DFR5dOudols
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