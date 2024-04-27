Есть угол на Земле (1988)
Видовой фильм о красоте уральского края, созвучия природы с душой человека в самых повседневных делах.
Свердловское ТВ 1988
Автор сценария – Владимир Ярмошенко
Автор сценария и оператор – А. Алексеев
Режиссер – Георгий Негашев
#ЕстьУголНаЗемле #ДокументальныйФильм #осень
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Ну, Павел, ну Вы, блин, даёте.