Итак, в аккурат ко дню рождения великого фюрера германской нации и главного военного преступника всех времён и народов Адольфа Гитлера нижняя палата Конгресса США в своём историческом "компромиссном" решении одобрила щедрую помощь такому же нацистскому, только куда менее могучему и самодостаточному режиму Украины.

А тем временем русские войска расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке, заняли Первомайское, Новокалиново, Богдановку, Новомихайловку, а также Очеретино, которое имеет важное транспортно-логистическое значение. Бойцы 433-го полка 27-й дивизии группировки "Центр" подняли флаг Российской Федерации над зданием администрации поселка Очеретино в ДНР.

ВС России взяли здесь хороший темп и вплотную приблизились к Уманскому и Нетайлово. Противник бьёт тревогу, поскольку в Очеретино одна из бригад ВСУ без приказа, почти целиком оставила позиции. Об этом сообщили украинские СМИ.

Известный блогер-националист Тим Златкин заявил, что в "Очеретино очень тяжело". Тим признался, что российские силы "немедленно зашли в населённый пункт" после бегства украинских военных.

Ещё одно знаковое событие связано со знаменитой харьковской телевышкой, на которой ВСУ и ГУР разместили контрольное электронное оборудование американского производства, с помощью которого пытались отследить движение российской авиации и дронов. Как только это стало известно, объект был мгновенно и ювелирно уничтожен, как будто срезан ножом. Ранее такой точности попаданий не достигалось, и это характерный маркер резкого роста технического совершенства ВС РФ.

ВСУ на всех парусах мчится к катастрофе. "Украина в её нынешнем виде канет в прошлое, — пишет Politico. — Просто спросите любого украинского солдата, верит ли он по-прежнему, что Запад будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется"? Настроение у солдат ВСУ мрачное, сломленное потерями на поле боя. В городах за сотни километров от фронта молодёжь больше не выстраивается в очередь добровольцами, как в первые дни конфликта. Сегодня потенциальные новобранцы скрываются от призыва на фронт. Многие вообще бежали из страны. Из десятков интервью с политическими лидерами, офицерами и простыми гражданами в ходе поездок по стране за последний месяц вырисовывается мрачнейшая картина: Украина постепенно скатывается к катастрофе".

Когда корреспондент Politico спросил так называемого министра иностранных дел Дмитрия Кулебу считает ли он, что Запад бросил Украину, его вердикт оказался предельно ясен: "Да, считаю". "Складывается впечатление, что путинский расчёт, что он подавит украинское сопротивление и "пересидит" поддержку Запада, может окупиться".

Тем не менее, после практически полугода политических баталий администрации Байдена удалось продавить законопроект о выделении Украине 61 млрд долларов. Как и почему это произошло?

По официальной информации дело было так. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине на 60,8 млрд долл., а также документы о финансировании Израиля и союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, законодатели одобрили законопроект "Мир через применение силы в XXI веке", позволяющий, в частности, американскому президенту изъять замороженные в США российские активы и передать их Украине.

Понятно, что одобрение финансирования войны Палатой представителей вызвало оживлённую реакцию в мире. При этом по вопросу о том, как скоро документ, которому ещё только предстоит стать законом, окажет влияние на ход боевых действий, мнения разделились.

В Пентагоне заверили, что понадобится всего несколько дней, чтобы возобновить снабжение Украины оружием. Прежде всего в распоряжение ВСУ поступят боеприпасы для ПВО и артиллерии.

Палата представителей меньше чем за неделю приняла законопроект о выделении Украине финансирования после того, как спикер-республиканец Майк Джонсон представил текст соответствующего документа. Такая оперативность связана с тем, что единый запрос президента Джо Байдена на 95 млрд долл. господин Джонсон разделил на четыре отдельных законопроекта, также с первого раза 20 апреля одобренные законодателями. Таким образом, у членов Палаты представителей, которых в единой инициативе главы Белого дома смущали разные детали, появилась возможность выборочно поддержать отдельные части пакета. При этом общая сумма, выделяемая на помощь союзникам, не изменилась.

Примечательно, что украинский законопроект набрал 311 голосов "за" благодаря единогласной поддержке демократического меньшинства (210 голосов) и 101 республиканца. Против документа высказались 112 членов Республиканской партии. По трём другим инициативам в Палате представителей наблюдался более уверенный двухпартийный консенсус. Впрочем, хотя украинский документ и вышел самым непопулярным из четырёх, за него всё равно проголосовали более 70% членов нижней палаты Конгресса.

До конца недели документ может оказаться на столе у Джо Байдена, который его тут же и подпишет.

Итак, что же произошло на самом деле? В мейнстримных СМИ, и западных и, увы, многих российских — всё подаётся через призму борьбы "правых консерваторов", набирающих всё больший вес в обеих палатах Конгресса, и ретроградных "всемирных банкиров", сумевших этот законопроект всё же "проломить". Такая дилемма полностью не соответствует реалиям, это выдуманная и навязанная и элитам, и обществу политическая модель, классическая "операция прикрытия".

Да, такая борьба действительно существует, консервативные традиционалисты планеты от России до Аргентины (здесь не имеется в виду действующий параноик-президент Хавьер Милей) и от Канады до Австралии набирают силу на фоне отступления, казалось бы, навсегда захвативших власть над миром либеральных вырожденцев. Случилось это, в первую очередь, благодаря Специальной военной операции, в рамках которой одна отдельно взятая и весьма консервативная Россия показала всему миру, что вполне в состоянии годами противостоять либерально-демократическому Западу. В России не зафиксировано падения производства, признаков обрушения государственности, здесь не отказала социалка, а уровень поддержки власти, наоборот, значительно вырос.

Именно поэтому консерваторы всего мира, считавшие себя ещё несколько лет назад разгромленными, под влиянием впечатляющих побед русского государственного консервативного направления, подняли головы и пошли в атаку. Приведу только несколько примеров: Техас и Флорида в США, бывшие гэдээровские земли в Германии, но главное — арабский мир и Юго-Восточная Азия, элиты которых всё в меньшей степени с каждым годом чувствуют свою политическую и, тем более, цивилизационную связь с Западом. Из всех, например, тридцати двух, если не ошибаюсь, арабских стран активную борьбу с Ираном сегодня поддерживает лишь одна Иордания, которой просто сделали ряд интересных предложений, от которых она не смогла отказаться, и на этом всё. Напомню, что ещё 30 лет назад во время известных двух войн в Персидском заливе, когда речь шла о совместных с Западом действиях против Ирака, — таких государств было ровно тридцать два.

Та же самая повестка с восходящим трендом на независимость от всех западных структур наблюдается и в Юго-Восточной Азии. Но нужно понимать, что без России, без определяющего фактора СВО в форме открытой полугибридной войны с западным миром, такие процессы могли бы начаться ещё очень и очень нескоро, если бы вообще начались. Все смотрят и ориентируются именно на исход данного противостояния, который при выгодном для нас завершении может привести к смене обще-идеологической парадигмы планеты и к целой серии национально-консервативных и народно-освободительных революций.

То есть да, идёт нарастание государственного консервативного дискурса в США, процессы объективно имеют место. Проблема ровно одна: ни разу консервативные республиканцы за последние 2,5 года не имели большинства ни в одной из палат американского Конгресса, и никогда, понимаете, никогда не могли всерьёз ветировать байденовский законопроект о помощи Украине.

Скажу больше. Ни разу за последние как минимум 40 лет консерваторы-республиканцы не имели большинства в самой Республиканской партии. И в последнее время не имели: власть внутри Республиканской партии США чётко делится на четыре фракции: это трамписты-консерваторы, которых, в лучшем случае — 20%, трамписты умеренные — этих ещё примерно столько же, антитрамписты-республиканцы — их тоже около 20%, и они не едины, есть, к примеру, полностью отбитые неоконы, типа отмороженного на всю голову Линдси Грэма, считающего, что необходимо делать масштабные инвестиции в умерщвление русских, и заканчивая так называемой партией чаепития, которая выступает за союз с умеренными демократами. Кстати, в феврале 2024 года Росфинмониторинг внёс Линдси Грэма в перечень "террористов и экстремистов".

Надо понимать, что ряд конгрессменов и стоящих за ними региональных и общелоббистских групп отвергают определение трампизма как чисто популистского явления, схожего с феноменом Жириновского в России, а рассматривают его как вариант новой формы фашизма, причём одни называют его явно фашистским, а другие — авторитарным и нелиберальным. Третьи более умеренно определяют его как облегчённую специфическую версию фашизма в США.

К чему я рассказываю так подробно? Реально Трампа сегодня поддерживают около 40% конгрессменов и примерно столько же сенаторов от Республиканской партии США. Это чуть больше трети всех законодателей. Из них на жёстко-консервативных, направленных строго против мировых финансовых элит и спонсоров войны позициях находится менее половины, остальные же представляют из себя так называемое болото, вечно пузырящееся и колеблющееся. Таким образом, у противников байденовского законопроекта о выделении 61 млрд долл. Украине под конец было примерно 15-17% твёрдых голосов всех законодателей. А соросовские СМИ сумели полгода раздувать истерику по поводу того, что именно благодаря позиции Трампа, немыслимо давящего, разумеется, по прямому поручению Путина, на американских законодателей, Конгресс парализован, он не может помогать незалежной Украине, вынуждая её к немыслимым человеческим потерям и "капитуляции перед тоталитарным путинским гулагом". Ясно, что всё это полная чушь, такого не было никогда. Если бы Белый дом реально захотел, то он бы ещё полгода назад проломил этот законопроект через обе палаты Конгресса, но именно Белый дом (снова открываю вам страшную тайну) сдерживал этот закон, и у него были к тому веские основания. В целом, они остаются и сейчас, проблема просто в том, что администрация Байдена больше не может ничего сдерживать.

В чём же была истинная проблема? У Пентагона просто-напросто не было оружия в той номенклатуре, позициях и, главное, количествах, которые запрашивали Зеленский и Залужный, а потом и сменивший последнего Сырский. Всё, что они могли, было поставлено за 2022—2023 годы, после чего буквально были "выскреблены" и "выметены" все амбары, сусеки и прочие эллинги бывших стран Варшавского договора, Азии, Африки, Латинской Америки.

Всё, что могли, вплоть до танков Т-34/85 из "героической" Албании — загнали в Нэньку. И к осени 2023 года стало ясно, что по большому счёту, передавать более нечего, ничего из оставшегося для передачи не повлияет на способность нацистского режима к обороне. 20-30 новых танков в месяц, произведённых более 50 лет назад, к тому же, лишённых боезапаса, никакой погоды не сделают, русским станет только лишь веселее. Но ведь и этих 20-30 порой не было.

Чем могут помочь три передаваемые в месяц арткомплекса М-777, обычно именуемые в России "Тремя топорами" и имеющие сопровождающий их расход снарядов на пару недель? При этом всё, что только могли, находили, изыскивали, воровали — немедленно доставляли в расположение соединений ВСУ и наёмников. Кроме дронов и электроники — это всё сегодня очень дешёвое — ничем помочь Киеву так и не смогли, хотя, я бы не сказал, что БПЛА — это так мало. Это крайне существенно, все данный фактор прекрасно понимают.

Но артстволы выбили, танки сожгли, авиация отсутствует как класс, снарядов — примерно в соотношении 1:5 с российскими (сейчас уже примерно 1:8). Солдаты, офицеры противника гибнут как мухи, кадровые военные давно уничтожены. Чем вы всё это сможете скомпенсировать, политическими меморандумами? Они давно никому не интересны.

Переходим к главному. Запад не может официально признать отсутствие необходимых систем вооружений и снарядов: тем самым светлоликие небожители признают свою ничтожность. Как это так, вы десятилетиями кричали, что у вас лучшая в мире оборонка и технологии, что вы военно-политические гегемоны планеты, готовились легко победить Россию, Китай, Иран, а теперь выясняется, что одна крошечная Северная Корея производит в полтора раза больше снарядов и ракет в год, чем все те, которые вы в состоянии предоставить Украине! Занавес падает, золотой миллиард знакомится с такими фактами, которые, как правило, узнают исключительно неподалёку от городка Армагеддон.

Одновременно киевское руководство, которое за 33 года растащило, распилило, продало в страны Азии и Африки, короче, уничтожило в интересах собственных олигархов и Запада свой собственный суверенный, доставшийся в наследство от СССР и на 1991 год считающийся одним из лучших в мире авиапром, а также машиностроение, сложную металлообработку, загубившее и растранжирившее оборонную промышленность, которая после развала СССР составляла не менее 40% общесоветской, сегодня по много раз в день обзванивает всех, от Байдена до вождей племён в Лесото, выпрашивая военное оборудование и деньги.

Это очевидная проблема, которую нужно каким-то образом решать. К правительству США копится всё больше вопросов от западных союзников, невозможно оставить её просто в "подвешенном состоянии", Зеленский ноет на весь мир и беспрерывно жалуется.

И придумали такую "чучу": а давайте всем расскажем байку о том, что у нас консерваторы во главе со злодеем Трампом борются с Америкой и её союзниками, постоянно саботируя в Конгрессе одобрение законопроектов о помощи суверенной демократической Украине. С одной стороны, мы сразу всем показываем, что оружия у нас столько угодно, но поскольку государство полностью и непреложно демократическое, а республиканцы заартачились, и вообще, ведут себя как сволочи, мы почти ничего не можем сделать.

С другой, мы показываем всему цивилизованному Западу, какие подонки Трамп и консервативные республиканцы, и почему Трампа ни при каких обстоятельствах нельзя поддерживать на предстоящих в ноябре выборах.

С ходу убиваем двух, даже трёх зайцев: показываем всем гражданам и союзникам, что у нас как была, так и остаётся величайшая оборонная и околовоенная экономика; далее демонстрируем незыблемость и гуманистические принципы собственной лучшей и справедливейшей в мире демократической системы; и при этом одновременно дискредитируем Трампа и антилиберальных политиков, всех противников правящих транснациональных банкиров.

Гениально! И 99% так называемых экспертов покупаются на эту туфту и бездумно повторяют тупые мантры ведущих-олигофренок с канала CNN. Блестящая спецоперация уровня "маккартизма" или даже т.н. освобождения негров. Никто даже не пытается вникнуть в реальную подоплёку данной истории.

Таким образом, договорившись с республиканцами, удалось не "принять", как думает подавляющая часть населения планеты, а, ровно наоборот, больше полугода "откладывать" данный законопроект. Немного восстановив мощь устаревших линий крупнейших оборонных концернов, они попытаются нарастить выпуск тех же артиллерийских снарядов и начать поставки в зону боевых действий. Но, должен подчеркнуть, причина принятия долгожданного закона не только в этом, есть и другие основания политического характера: над Штатами уже начинали смеяться в голос.

Илл. Жан Виктор Адам. Обстановка в римском сенате при Калигуле. (XIX в.)

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Конгресс США одобрил выделение помощи Украине в размере $61 млрд после долгих задержек.

2. Автор утверждает, что задержка была намеренной и объясняется отсутствием у Запада необходимых вооружений для поставок Украине.

3. Ситуация была представлена как борьба "консерваторов" против помощи Украине, чтобы скрыть реальную причину – нехватку оружия у Запада.

4. Россия представлена как пример возрождения консервативных сил, способных противостоять либеральному Западу.

5. Одобрение помощи позволит Западу восстановить некоторые оборонные мощности и начать поставки Украине, а также дискредитировать Трампа и его сторонников.

Вывод: Автор критикует официальную риторику вокруг задержки помощи Украине, обвиняя Запад в создании ложной картины для сокрытия реальных проблем с обеспечением Украины вооружениями. Он представляет Россию как силу, способствующую возрождению консервативных сил по всему миру.