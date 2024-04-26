Иностранные агенты на марше, или Экономическое оружие врага
Лаборатория «ТОЧКА СБОРКИ»
Иностранное влияние через экономические механизмы.
Несовершенство законодательства об иноагентах.
Государственная монополия на внешнюю торговлю.
Реформа Косыгина-Либермана: «Цеховики» и «барыги» – подпольные миллионеры в СССР.
Иностранные и отечественные доноры революционного движения в Российской Империи в начале ХХ века.
Национальный и антинациональный капиталы в современной России.
Гость программы: Валентин Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Фёдоровича Шарапова.
Ведущий: Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Обсуждение темы иноагентов, их роли и влияния на страны, в частности ситуация с протестами против закона об иноагентах в Грузии.
2. Исторический экскурс в деятельность большевиков в начале XX века и источники их финансирования от российских предпринимателей и иностранных доноров.
3. Анализ мотивов российских капиталистов финансировать революционеров, стремившихся свергнуть существующий строй.
4. Связь между внешней торговлей, бизнесом и проникновением иностранного влияния в страну.
5. Современное положение российских олигархов, их офшорные активы как потенциальный рычаг влияния извне.
6. Необходимость контроля и регулирования деятельности российского бизнеса для противодействия иностранному влиянию.
7. Роль идей, смыслов и веры в формировании вектора развития страны и направлении устремлений олигархов на созидание.
Вывод: беседа затронула глубокие исторические корни проблемы иностранного влияния через финансовые рычаги и бизнес-структуры. Были высказаны опасения по поводу современного положения российских олигархов и необходимости ужесточения контроля их деятельности. В то же время, отмечалась важность идейной составляющей и смыслов для определения верного пути развития страны.