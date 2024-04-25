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Дроны на полях Великой Отечественной/ Алексей Исаев

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На прошедшем фестивале «Неизвестная Вторая мировая» Алексей Исаев рассказал о применении дронов на полях Великой Отечественной войны странами-участницами этого военного конфликта.
#цифроваяистория #егоряковлев #великаяотечественнаявойна #алексейисаевци #фестивальци

«Цифровая история» в Минске: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2858277/

Экскурсии "Цифровой истории": https://vk.com/egortrip

Комментарий редакции

Основные темы лекции:

1. Разработка и использование дронов (беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых танков и др.) в СССР и Германии во время Великой Отечественной войны.

2. Советские проекты радиоуправляемых бомбардировщиков ТБ-3, электротанкеток Казанцева и их применение. 

3. Немецкие разработки радиоуправляемых танкеток "Голиаф", "Борг", а также концепции "Мистель" (связка бомбардировщика с истребителем) и управляемых ракет "Фрицы".

4. Проблемы и ограничения ранних дронов (связанные с управлением, дальностью, точностью и т.д.) и попытки их решения.

5. Оценка эффективности применения дронов обеими сторонами на различных этапах войны.

Вывод:
Лекция показывает, что идея использования беспилотных и радиоуправляемых систем для военных целей возникла задолго до современных высокотехнологичных дронов. Несмотря на многочисленные технические ограничения того времени, СССР и Германия активно разрабатывали и применяли ранние версии дронов, пытаясь получить преимущество в войне. Хотя зачастую эффективность их использования была невысокой, опыт их боевого применения позволил выявить проблемы и заложил основу для дальнейшего развития управляемого оружия в послевоенные годы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lofqQ-uJAXQ
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