Андрей Ваджра: работа в Совете безопасности Украины /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ
Экс-сотрудник Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Ваджра откровенно про работу в разведке, расцвет украинства после краха СССР, цинизм в высших эшелонах власти, заявление Леонида Кучмы о том, что Россия и Украина больше не братья, жадность Виктора Януковича, гоноры протестующих на Майдане, американских кураторов, ломку Владимира Зеленского и обвинения России.
ТАЙМ-КОДЫ:
00:00 Анонс
01:35 Про учебу
02:30 Про «Приказано выжить»
03:40 Про работу в разведке
05:50 Про президентов Украины и отсутствие целей
07:53 Про расцвет украинства после краха СССР
10:55 Про украинскую мову
12:13 Про рост ненависти
16:40 Про Дмитрия Донцова
17:41 Про высшие эшелоны власти
19:19 Про заявление Леонида Кучмы о том, что Россия и Украина больше не братья
21:05 Про Майдан 2004 года
24:19 Про Майдан 2013 года
26:53 Про Леонида Кучму
29:06 Про поражение Виктора Януковича на выборах 2004 года
30:12 Про трепет президентов Украины перед США и отправку на пенсию Кучмы
31:38 Про жадность Виктора Януковича
32:55 Про ставку России на Виктора Януковича и встречу с послом РФ
34:54 Про хронологию событий Майдана 2013
37:12 Про главу администрации президента Сергея Лёвочкина
41:23 Про роль олигархов
42:03 Про кураторов из США
43:05 Про финансирование участников Майдана и очереди к банкоматам
44:35 Про Владимира Зеленского
48:57 Про арест Игоря Коломойского
50:34 Про ломку Владимира Зеленского
54:34 Про церковный раскол
57:04 Про обвинения в предательстве
01:00:34 Про события 24.02.22
01:02:00 Про проект «Украина»
01:03:33 Про обвинения России
01:05:10 Про Украину, которой больше нет, и слезы
01:08:32 Про настроения в российской власти
01:10:48 Про национальность
01:14:26 Стих
01:15:06 P.S.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Украинский национализм и ненависть ко всему русскому активно культивировались на Украине с момента обретения независимости. Это было идеологическим стержнем "украинства".
2. Государственные структуры Украины были полностью коррумпированы и служили лишь частным интересам правящей элиты, а не национальным интересам.
3. Американцы играли ключевую роль в организации Майдана 2014 года и последующей смене власти на Украине.
4. Зеленский, выросший на советском культурном наследии, полностью трансформировался после прихода к власти под влиянием национализма и западных кукловодов.
5. Проект "Украина" изначально был обречен на распад из-за системной коррупции, деиндустриализации и депопуляции.
6. Нынешний конфликт ускорил процессы, которые в любом случае привели бы к развалу Украины, просто растянув их во времени.
Вывод: По мнению собеседника, независимая Украина изначально была нежизнеспособным проектом из-за глубоко укоренившейся коррупции, экономического упадка и насаждаемого национализма. Текущий конфликт лишь ускорил ее неизбежный крах, который в любом случае произошел бы рано или поздно. Ключевую роль в разжигании конфликта сыграли США и западные страны.