Экс-сотрудник Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Ваджра откровенно про работу в разведке, расцвет украинства после краха СССР, цинизм в высших эшелонах власти, заявление Леонида Кучмы о том, что Россия и Украина больше не братья, жадность Виктора Януковича, гоноры протестующих на Майдане, американских кураторов, ломку Владимира Зеленского и обвинения России.

ТАЙМ-КОДЫ:

00:00 Анонс

01:35 Про учебу

02:30 Про «Приказано выжить»

03:40 Про работу в разведке

05:50 Про президентов Украины и отсутствие целей

07:53 Про расцвет украинства после краха СССР

10:55 Про украинскую мову

12:13 Про рост ненависти

16:40 Про Дмитрия Донцова

17:41 Про высшие эшелоны власти

19:19 Про заявление Леонида Кучмы о том, что Россия и Украина больше не братья

21:05 Про Майдан 2004 года

24:19 Про Майдан 2013 года

26:53 Про Леонида Кучму

29:06 Про поражение Виктора Януковича на выборах 2004 года

30:12 Про трепет президентов Украины перед США и отправку на пенсию Кучмы

31:38 Про жадность Виктора Януковича

32:55 Про ставку России на Виктора Януковича и встречу с послом РФ

34:54 Про хронологию событий Майдана 2013

37:12 Про главу администрации президента Сергея Лёвочкина

41:23 Про роль олигархов

42:03 Про кураторов из США

43:05 Про финансирование участников Майдана и очереди к банкоматам

44:35 Про Владимира Зеленского

48:57 Про арест Игоря Коломойского

50:34 Про ломку Владимира Зеленского

54:34 Про церковный раскол

57:04 Про обвинения в предательстве

01:00:34 Про события 24.02.22

01:02:00 Про проект «Украина»

01:03:33 Про обвинения России

01:05:10 Про Украину, которой больше нет, и слезы

01:08:32 Про настроения в российской власти

01:10:48 Про национальность

01:14:26 Стих

01:15:06 P.S.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Украинский национализм и ненависть ко всему русскому активно культивировались на Украине с момента обретения независимости. Это было идеологическим стержнем "украинства".

2. Государственные структуры Украины были полностью коррумпированы и служили лишь частным интересам правящей элиты, а не национальным интересам.

3. Американцы играли ключевую роль в организации Майдана 2014 года и последующей смене власти на Украине.

4. Зеленский, выросший на советском культурном наследии, полностью трансформировался после прихода к власти под влиянием национализма и западных кукловодов.

5. Проект "Украина" изначально был обречен на распад из-за системной коррупции, деиндустриализации и депопуляции.

6. Нынешний конфликт ускорил процессы, которые в любом случае привели бы к развалу Украины, просто растянув их во времени.

Вывод: По мнению собеседника, независимая Украина изначально была нежизнеспособным проектом из-за глубоко укоренившейся коррупции, экономического упадка и насаждаемого национализма. Текущий конфликт лишь ускорил ее неизбежный крах, который в любом случае произошел бы рано или поздно. Ключевую роль в разжигании конфликта сыграли США и западные страны.