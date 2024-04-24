У края бездны



Сколько людей вы ожидаете увидеть в кинозале в 10 утра в воскресенье? А если добавить к этому тот факт, что фильм – бескомпромиссная, двухчасовая документальная лента за авторством военного хроникера? На премьерном показе "У края бездны" Максима Фадеева и Сергея Белоуса зал был не просто "заполнен". Люди сидели в проходе, на ступеньках. Несколько лет работы над терабайтами снятого на поле боя материала дали свои плоды – перед нами самый честный военный фильм, живой памятник павшим героям и настоящий образец для любого документалиста на годы вперед.

Войну в Донбассе Фадеев снимает с самого ее начала, с 2014-го – первая его картина была о событиях в Славянске. "Когда началась вся эта движуха на майдане, я уже три месяца как был в Таиланде, снимал документалистику про дайвинг, скалолазание и вообще путешествия. Оставил все и 29 апреля приехал в Донбасс. Начал снимать события в Славянске. Вел стримы по 10 часов в сутки. А затем, 11 мая, была разбита вышка сотовой связи и стримы на этом прекратилось. Но я снимал видео, из которого потом и родился мой первый фильм "Славянск. Хроника войны", рассказывал режиссер в интервью КП в 2021 году.

Впервые с творчеством Максима Фадеева я познакомился в 2022 году — посчастливилось увидеть его теперь уже легендарных "Призраков" на большом экране. Мне как-то сразу стало понятно, что режиссёр Фадеев действительно выдающийся, и мы живём в одно время с настоящим классиком документального кино. "Призраки" были очень камерной и душевной, человеческой лентой, при этом исполненной на недостижимо высоком техническом уровне — ничего подобного я в жанре военной документалистики до этого не видел. Фильм не был похож на привычную зрителю "фронтовую хронику" — здесь есть и чётко обозначенный сквозной герой, и драматургия жизни и смерти. Кадры боев на экране перетекали в солдатский быт, снег сменялся залитой солнцем "зеленкой", конфликту в Донбассе на момент событий фильма шел уже восьмой год.

Новая картина Максима Фадеева, конечно, сильно отличается от его же "Призраков" – масштаб событий теперь совсем другой, и для него уже не подойдет камерный киноязык предыдущей ленты режиссера. Можно сказать, что "У края бездны" стал в разы более хаотичным, да. Но ведь и само поле боя изменилось до неузнаваемости, и для жестокой войны в плотной городской застройке необходим иной режиссерский подход. Несмотря на близость картины именно к "фронтовому репортажу", знакомые (и знаковые) приемы Фадеева на месте – это и "сквозные" для повествования герои, и флешбэки, и маниакальное внимание к деталям, тем более поразительное, если знать, как именно снимался фильм. Максим был с "Сомалийцами" на всем их пути, пройдя с батальоном 4 недели штурма городских кварталов – картина буквально рождалась в горниле боев за Мариуполь.

"У края бездны" рассказывает о боевом пути бойцов батальона "Сомали", прорывающихся от окраин Мариуполя к центру пылающего города. Перед зрителем разворачивается картина настоящего Армагеддона — погибшие, раненные, военные и гражданские. "Мы теперь дети войны?" — спрашивает в камеру девочка, играя на самодельной "гитаре" из сушилки для одежды. На фоне проезжает танк. Вот рабочий смотрит на догорающую машину — этот "жигуль" был самой дорогой вещью, которую он смог купить за всю жизнь. Другая сцена — мужчина пытается успокоить рыдающую жену, рассказывает, как они поедут на его "малую Родину". Фадеев снял реалистичный, жестокий, страшный и при этом живой фильм. Здесь нет ни нелепой "официозной" бравады, ни людоедства — как и в его "Призраках", картина эта о людях и для людей. Чтобы помнили.

Максим снимал "Сомали" несколько лет, и бой за Мариуполь стал тем сюжетом, который и связал разрозненные эпизоды в единое полотно. Один из героев фильма, что служат для зрителя проводниками в хаосе городского боя — "Назар", сражающийся за Новороссию ещё с 2014 года. Боец рассказывает, что видит, как на его глазах стареет мать — он замечает это каждый раз, когда удаётся на день-другой приехать домой в отпуск. "После всего что Украина делала на Донбассе, я не смогу больше жить под желто-голубым флагом", говорит Назар. Другой персонаж-проводник — это, конечно, харизматичный командир Роман "Воробей", ультрас Донецкого Шахтера, пришедший в ополчение после трагедии в Одессе. Вот совсем молодой "Философ", которому режиссер должен был снять агитационный ролик для выдвижения в молодежный совет Республики. Почти никто из героев фильма не доживет до его премьеры. Василий "Назар" погибнет в конце апреля 2022-го, Роман "Воробей" – в июне 2023. "За десять лет войны я потерял огромное количество людей", констатирует сам Фадеев.

Пускаться в рассуждения о войне я здесь не стану. Не считаю себя в праве это делать — я не участник боевых действий, а потому идея строить из себя диванного Рэмбо или эксперта по всем вопросам тактики и стратегии мне кажется каким-то глупым позерством. Мариуполь я увидел своими глазами сильно после того момента, как последний "сиделец Азовстали" выполз на белый свет, подняв руки — в марте 2023 года, когда в разрушенный город уже начинала возвращаться жизнь. Однако даже тогда увиденное потрясло, как ничто и никогда до этого. От того еще сильнее впечатывается в память начало картины, дома на окраине города, заборы с надписью "дети", которые ты видел своими глазами. Иссеченные осколками и полностью разбитые многоэтажки, в которых продолжали жить люди.

"У края бездны", как я говорил выше – картина абсолютно бескомпромиссная, честная, и от того очень человеческая. Увидеть в работе Фадеева "прославление убийств" (или как там сейчас принято говорить в стане "людей со светлыми лицами"?) может разве что законченный твиттерский идиот, у которого напрочь отсутствует эмпатия и две прямых извилины на всю черепную коробку. Впрочем, таким персонажам, наверное, жить очень легко и просто – для них уже прописано, что, где и как им следует думать и ощущать.

Фильм Максима Фадеева — это эпохальное полотно о тех, кто взял на себя крест навсегда закрыть ту самую бездну, истребить корень зла ценой своей жизни. Каждый новый мирный день оплачен жизнями таких, как "Назар", "Воробей", "Джаф" – их памяти и воздвигнут этот документальный монумент. На фоне "Бездны" Фадеева в абсолютную пустоту растворяется всяческая мещанская возня и развлекательное "искусство", что наполняет собой кинотеатры и телеканалы. Режиссер рассказывал, как его предыдущие картины не хотели видеть в эфире и на фестивалях – "не та позиция", "токсичная тема". Хочется верить, что изменившееся время сотрет и таких "организаторов" вместе с их "фестивалями", требующих от творца предать себя и подстроиться под "правильную" повестку.

Картина открывается фрагментом из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Можно ли что-то добавить к Евангелию? Пожалуй, нет.

Автор текста – @podval_lyrics

Фото – Максим Фадеев, Realdoc

https://telegra.ph/U-kraya-bezdny-03-06 – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Фильм "У края бездны" Максима Фадеева и Сергея Белоуса – честный и реалистичный военный документальный фильм, ставший живым памятником павшим героям.

2. Фильм снимался непосредственно в горниле боев за Мариуполь, режиссер Фадеев прошел с батальоном "Сомали" 4 недели штурма города.

3. Картина показывает жестокие реалии городских боев, гибель людей, разрушения, но при этом остается очень человечной и не превращается в прославление насилия.

4. Главными героями фильма стали реальные бойцы ополчения Донбасса, такие как "Назар", "Воробей", многие из которых погибли, не дожив до премьеры.

5. Автор отмечает высочайший профессионализм и мастерство режиссера Фадеева, для которого это уже эпохальное произведение.

6. Фильм ставит памятник тем, кто ценой жизни защищал Донбасс, и представляет собой антитезу современной мещанской массовой культуре.

Вывод: "У края бездны" – выдающийся документальный фильм, снятый в условиях реальных боевых действий и честно, без прикрас показывающий ужасы войны и подвиг защитников Донбасса. Это не просто хроника событий, а произведение высокого искусства, монумент памяти павших героев.