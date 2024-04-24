Российские системы ЧПУ для станков существуют! Продолжая разбирать тему станкостроения, команда «Время – вперёд!» отправилась в город Азов Ростовской области, где уже более 30 лет выпускаются отечественные систему ЧПУ под маркой «Титаниум». Отвечаем в ролике на следующие вопросы:

- Что такое ЧПУ и почему его так сложно делать самим;

- Что такое ядро ЧПУ и почему это стратегический продукт;

- Как китайцы завоёвывают мировой рынок и что нам с этим делать;

- Что необходимо России для рывка в области станкостроения.

Приятного и полезного просмотра!

Комментарий редакции

В этом выпуске затронуты следующие основные темы:

1. Значение систем ЧПУ (числового программного управления) для станкостроения и робототехники. Обсуждается важность собственной разработки ядра ЧПУ как стратегического продукта.

2. Конкуренция с зарубежными производителями ЧПУ, особенно с Китаем, который активно завоевывает мировой рынок более дешевыми и простыми системами.

3. Необходимость кооперации и объединения усилий российских разработчиков для создания конкурентоспособных отечественных систем ЧПУ и робототехники.

4. Невозможность рассчитывать на возврат западных технологий из-за санкций и необходимость ставить цель превзойти их.

Вывод: для развития российского станкостроения и робототехники крайне важно создание собственных передовых систем ЧПУ. Это требует кооперации разработчиков, объединения усилий и компетенций. Рассчитывать на западные технологии больше нельзя, необходимо ставить цель превзойти их за счет отечественных разработок.