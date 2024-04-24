Свои МОЗГИ для станков ЧПУ. Показываем российского разработчика
Российские системы ЧПУ для станков существуют! Продолжая разбирать тему станкостроения, команда «Время – вперёд!» отправилась в город Азов Ростовской области, где уже более 30 лет выпускаются отечественные систему ЧПУ под маркой «Титаниум». Отвечаем в ролике на следующие вопросы:
- Что такое ЧПУ и почему его так сложно делать самим;
- Что такое ядро ЧПУ и почему это стратегический продукт;
- Как китайцы завоёвывают мировой рынок и что нам с этим делать;
- Что необходимо России для рывка в области станкостроения.
Приятного и полезного просмотра!
Комментарий редакции
В этом выпуске затронуты следующие основные темы:
1. Значение систем ЧПУ (числового программного управления) для станкостроения и робототехники. Обсуждается важность собственной разработки ядра ЧПУ как стратегического продукта.
2. Конкуренция с зарубежными производителями ЧПУ, особенно с Китаем, который активно завоевывает мировой рынок более дешевыми и простыми системами.
3. Необходимость кооперации и объединения усилий российских разработчиков для создания конкурентоспособных отечественных систем ЧПУ и робототехники.
4. Невозможность рассчитывать на возврат западных технологий из-за санкций и необходимость ставить цель превзойти их.
Вывод: для развития российского станкостроения и робототехники крайне важно создание собственных передовых систем ЧПУ. Это требует кооперации разработчиков, объединения усилий и компетенций. Рассчитывать на западные технологии больше нельзя, необходимо ставить цель превзойти их за счет отечественных разработок.