Фильм рассказывает о врачах и донорах, спасших в 1960 году жизнь мальчика из Ярославля.

Ярославская студия телевидения, 1961 г.

Комментарий редакции

Основные темы фильма:

1. История Вовки Гуляева, мальчика, получившего тяжелые ожоги.

2. Усилия врачей, в частности хирурга Николая Николаевича Соловьёва, по спасению жизни Вовки.

3. Призыв к донорству кожи для пересадки Вовке и отклик молодежи города на этот призыв.

4. Поддержка и сочувствие окружающих людей к Вовке во время его выздоровления.

5. Важность человеческой доброты, сострадания и взаимопомощи.

Вывод:

Этот фильм повествует о трагической истории Вовки Гуляева и о том, как благодаря профессионализму врачей, самоотверженности доноров кожи и поддержке окружающих людей, мальчик смог выжить и выздороветь. Акцент делается на человеческой доброте, сплоченности и готовности прийти на помощь ближнему в трудную минуту. История Вовки показывает, что даже в самых сложных ситуациях можно найти выход благодаря усилиям медиков и поддержке общества.