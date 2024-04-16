Украинские фашисты мастерски провели операцию и организовали имитацию недовольства в стенах Российского государственного гуманитарного университета. Они делают вид, будто студенты российского вуза недовольны, что у них был организован центр имени Ивана Ильина. Казалось бы, может ли вызвать недовольство, что центр носит имя человека, который открыто называл себя фашистом (© Речь на вечере немецкого Красного креста) и поддерживал нацистов с их гонениями евреев, будучи жителем Третьего рейха (© Газета Возрождение от 17 мая 1933 г.)?! Конечно нет!

Вот и ректор РГГУ Александр Безбородов сообщает:

"Студенты к этому никакого отношения не имеют, они у нас нормально работают, сейчас с проректорским корпусом будет развернута очень серьезная деятельность. Да ещё и не такую ждали, от украинской агентуры любую реакцию можно ждать. Получили три подписи и закрыли центр? Вы знаете, что и 10 тысяч можно одним нажатием клика сделать. Подписи эти известны, подтверждены? Нет, и подтверждены быть не могут" (с)

Украинско-фашистская агентура всеми силами борется с фашистом Ильиным и пытается впутать вас! Не ведитесь! Вспомните, что скоро 9 Мая! День Победы над фашизмом! Именно этот праздник украинские фашисты пытаются испортить и измазать грязью славное имя фашиста Ильина!

Но мы не забудем, что именно он, сразу после нападения Третьего рейха, из Швейцарии (релокант?) писал о "подготовке Советским Союзом условий для Второй мировой войны". И вообще, "правовой рай, что несли нацисты, воспринимался народной душой, как освобождение" (© Гитлер и Сталин, 58/182 стр.). А в сентябре 41, когда страна захлёбывалась в крови и задыхалась из-за горящих городов, писал, что "это страну оздоровит" (© Новая национальная Россия, стр. 789). Не забудем и про восхищение Бенито Муссолини, которому, по мнению Ильина, "удалось воздвигнуть идеал новой фашистской чести" (©Собрание сочинений, том 4, стр.332). И всегда будем помнить, что именно на "фашизме строилась и стояла Русь" (© Собрание сочинений, том 7, стр. 495). Ну и конечно то, что 37,5 миллионов загубленных во Второй мировой войне жизней именно на совести СССР (©1949 год. Наши задачи. Том 1). Именно это хотят стереть из нашей памяти украинские фашисты?! НЕ ПОЗВОЛИМ!

В конце концов, какой русский человек, у которого кто-то в роду погиб на Великой Отечественной войне, сможет сказать что-то против послевоенного изречения Ильина от 1948 года: "Фашизм был прав." (© Собрание сочинений, том 2, книга 1, стр. 86)?

Украинские фашисты хотят убедить нас в обратном! Хотят приоткрыть окно Овертона и внести мысль: а вдруг не прав и фашизм, и Ильин? Если им это удастся и вы задумаетесь, значит вы сыграете на руку украинским фашистам, поэтому давайте поддержим ректора РГГУ Александра Безбородова, который метко обозначил украинский след! Ни в коем случае не подписывайте никакие петиции, тем более, по мнению ректора, проверить их нельзя, ведь доступна лишь ссылка ( https://www.change.org/p/против-учебно-научного-центра-имени-ивана-ильина-в-рггу ), а вот проверить правдивость подписей мы не можем!

К сожалению, опрос/голосование живьём в университете ректор университета Безбородов организовать не способен, он всего-навсего ректор этого университета…

Комментарий редакции

В то время, когда Россия ведет борьбу с фашизмом на Специальной военной операции, особенно важно тщательно подходить к вопросам идеологии и образования. Даже если у философа Ивана Ильина были некоторые дельные идеи в защиту русской культуры, его открытые пронацистские взгляды полностью дискредитируют его.

Если наша цель – последовательная борьба с фашизмом, то она должна вестись не только на фронте, но и в сфере образования. Заигрывание с фигурами, разделявшими фашистскую идеологию, может сыграть против самого государства. Прежде чем вводить подобные инициативы, как открытие центра имени Ильина, необходимо тщательно взвесить все риски.

Вероятно, некоторые чиновники живут в параллельной реальности, где война с фашизмом и его пособниками отсутствует. Им нужно вернуться на землю и осознать, что в сегодняшних условиях любые попытки героизации фашистских взглядов могут быть крайне опасны и контрпродуктивны. В противном случае, можно упустить момент, когда будет уже поздно что-либо исправить.