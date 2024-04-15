Под наш пост о внедрении чирлидинга в школах и прочих безумных инициативах Минпросвещения пришли любители этого вида неспорта, и стали рассказывать о том, что он-таки спорт.

Помнится, также приходили к нам рассказывать о том, что и танцы на шесте – это тоже спорт для детей. Там же нужна гибкость, там и акробатика есть. Ну да, конечно!

Хотелось бы объяснить, чем отличается настоящий спорт от этой пошлой американской … активности. Спорт всегда направлен на результативность, скорость бега, высота прыжка… Это – главное.

В черлидинге, бодибилдинге и прочей американской лабуде главное – показуха. Это западный подход, в котором главное – это шоу и выпендреж.

Вот есть гимнасты, штангисты, борцы, боксеры, у которых в силу их спортивных занятий появляются мышцы. Но занимаются они не ради красоты мышц.

Бывает, что и выглядит спортсмен с точки зрения тела не очень, а результаты показывает блестящие. А у бодибидеров цель – это показать мышцы, продемонстрировать телеса, красивость (не красоту – она как раз у настоящих спортсменов). Показуха, шоу, реклама.

Показуху и шоу также не следует путать, например, с фигурным катанием, где высочайшие спортивные достижения сочетаются с искусством, с художественными образами.

Цель и смысл черлидинга – завлекать зрителей во время спортивных мероприятий. Устраивать базарные и площадные шоу. Но только это сексуализированное шоу. Это сексуализация, навязанная несовершеннолетним.

Посмотрите на фото детских школьных команд. Не надо петь песни про спорт. В России существуют давние спортивные традиции, связанные с традиционными видами спорта.

Зачем нужно внедрять эту ерунду, которую на местах неминуемо начнут превращать в сексуализацию детей?Чиновники от образования хочет угодить педофилам?

Или кому-то просто хочется вытеснить настоящий спорт разнообразными суррогатами? На примере фиджитал-игр, кибернедоспорта мы видим, что дело идет именно к этому.

На Западе черлидинг признают спортом, даже олимпийским? Там спорт разрушается с еще большей силой. Там мужчины-трансгендеры участвуют в женских командах. Давайте будем по-обезьяньи копировать и это?

Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас

РВС

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Чирлидинг – это сексуализированная акробатика, а не настоящий вид спорта.

2. В чирлидинге, в отличие от других видов спорта, главное – не достижение результатов, а показуха и шоу.

3. Чирлидинг навязывает сексуализацию несовершеннолетним, что недопустимо.

4. Внедрение чирлидинга в образовательные учреждения может быть связано с попыткой вытеснить традиционные виды спорта и угодить педофилам.

5. На Западе чирлидинг уже признан спортом, но там спорт разрушается, например, допуск мужчин-трансгендеров в женские команды.

Вывод:

Вместо того, чтобы слепо копировать сомнительные западные тенденции, необходимо развивать и укреплять традиционные российские спортивные и культурные ценности. Внедрение сексуализированных практик, таких как чирлидинг, для несовершеннолетних недопустимо. Вместо этого следует прививать детям целомудренность и приверженность традиционным нравственным устоям. Чиновники, продвигающие подобные деструктивные инициативы, должны рассматриваться как враги, наносящие вред подрастающему поколению и национальной культуре. Необходимо решительно противостоять попыткам разрушить здоровое развитие детей в угоду западным деструктивным тенденциям.