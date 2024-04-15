Чирлидинг – сексуализированная акробатика. Для несовершеннолетних
Под наш пост о внедрении чирлидинга в школах и прочих безумных инициативах Минпросвещения пришли любители этого вида неспорта, и стали рассказывать о том, что он-таки спорт.
Помнится, также приходили к нам рассказывать о том, что и танцы на шесте – это тоже спорт для детей. Там же нужна гибкость, там и акробатика есть. Ну да, конечно!
Хотелось бы объяснить, чем отличается настоящий спорт от этой пошлой американской … активности. Спорт всегда направлен на результативность, скорость бега, высота прыжка… Это – главное.
В черлидинге, бодибилдинге и прочей американской лабуде главное – показуха. Это западный подход, в котором главное – это шоу и выпендреж.
Вот есть гимнасты, штангисты, борцы, боксеры, у которых в силу их спортивных занятий появляются мышцы. Но занимаются они не ради красоты мышц.
Бывает, что и выглядит спортсмен с точки зрения тела не очень, а результаты показывает блестящие. А у бодибидеров цель – это показать мышцы, продемонстрировать телеса, красивость (не красоту – она как раз у настоящих спортсменов). Показуха, шоу, реклама.
Показуху и шоу также не следует путать, например, с фигурным катанием, где высочайшие спортивные достижения сочетаются с искусством, с художественными образами.
Цель и смысл черлидинга – завлекать зрителей во время спортивных мероприятий. Устраивать базарные и площадные шоу. Но только это сексуализированное шоу. Это сексуализация, навязанная несовершеннолетним.
Посмотрите на фото детских школьных команд. Не надо петь песни про спорт. В России существуют давние спортивные традиции, связанные с традиционными видами спорта.
Зачем нужно внедрять эту ерунду, которую на местах неминуемо начнут превращать в сексуализацию детей?Чиновники от образования хочет угодить педофилам?
Или кому-то просто хочется вытеснить настоящий спорт разнообразными суррогатами? На примере фиджитал-игр, кибернедоспорта мы видим, что дело идет именно к этому.
На Западе черлидинг признают спортом, даже олимпийским? Там спорт разрушается с еще большей силой. Там мужчины-трансгендеры участвуют в женских командах. Давайте будем по-обезьяньи копировать и это?
Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас
РВС
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Чирлидинг – это сексуализированная акробатика, а не настоящий вид спорта.
2. В чирлидинге, в отличие от других видов спорта, главное – не достижение результатов, а показуха и шоу.
3. Чирлидинг навязывает сексуализацию несовершеннолетним, что недопустимо.
4. Внедрение чирлидинга в образовательные учреждения может быть связано с попыткой вытеснить традиционные виды спорта и угодить педофилам.
5. На Западе чирлидинг уже признан спортом, но там спорт разрушается, например, допуск мужчин-трансгендеров в женские команды.
Вывод:
Вместо того, чтобы слепо копировать сомнительные западные тенденции, необходимо развивать и укреплять традиционные российские спортивные и культурные ценности. Внедрение сексуализированных практик, таких как чирлидинг, для несовершеннолетних недопустимо. Вместо этого следует прививать детям целомудренность и приверженность традиционным нравственным устоям. Чиновники, продвигающие подобные деструктивные инициативы, должны рассматриваться как враги, наносящие вред подрастающему поколению и национальной культуре. Необходимо решительно противостоять попыткам разрушить здоровое развитие детей в угоду западным деструктивным тенденциям.
Если бы только это..Через спорт ,как через окна Овертона проникло и укрепилось ,поскольку стимулировалось и пропагандировалось через шоблу Аллы Боруховны всякое непотребное и легкодоступное в смысле денег..
Вот уже ГД вроде очнулась,или пиарится только:
“В Самарской области разгорается скандал, связанный с вероятной причастностью чиновников и сотрудников системы образования к представителям ЛГБТ*-сообщества.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в начале апреля обратил внимание на то, что в системе молодёжной политики Самарской области имеет место далеко не здоровая обстановка. Она противоречит не только традиционным нормам и ценностям, но и действующему законодательству России. В том числе и уголовному.
Так, 1 апреля он обратил внимание на советника директора по воспитательной работе МБОУ “школа №132″ Дмитрия Гудова, который не чужд “европейским ценностям”. Выводы о том, что для Гудова радужные настроения значат совсем не то, что для родителей его учеников, депутат сделал, получив обращение от группы граждан, детям которых на уроках русского языка и литературы Гудов несёт “разумное, доброе, вечное”.
Дмитрий Гудов не чужд “европейским ценностям”.
Родители обнаружили, что Гудов под другим аккаунтом, но привязанным к его номеру телефона, состоит в неких сомнительных сообществах .
В ответ на это директор школы Наталья Сокур заявила, что проверит информацию. Она также добавила, что никаких нареканий к работе Гудова со стороны родителей не было. Несмотря на это, в школе позже заявили о том, что Гудов написал заявление об увольнении по собственному желанию. С чего бы человеку увольняться, если он святее папы римского?
Незадолго до этого произошло ещё одно увольнение, но уже в системе молодёжной политики. Заподозренный в пропаганде ЛГБТ* Денис Леонтович, после скандала оказался также уволен из ГАУ СО “Агентство по реализации молодёжной политики”. ГАУ СО расшифровывается как “государственное автономное учреждение Самарской области”. Сейчас прокуратура Самарской области проводит проверку Леонтовича на предмет возможной пропаганды нетрадиционных ценностей, что запрещено на территории России.
Сейчас прокуратура Самарской области проводит проверку Леонтовича на предмет возможной пропаганды нетрадиционных ценностей. Фото: samara.mgpu.ru
После скандала Леонтовичем с фото, на котором он страстно лобызает своего партнёра, люди ждали реакции министра молодёжной политики Самарской области Сергея Бурцева. На момент скандала он оказался в отпуске. Ещё 2 апреля всё тот же депутат Хинштейн сообщил в своём телеграм-канале следующее:
К слову, прямо сейчас один из членов облправительства уехал в отпуск вдвоём со своим подчинённым. Но об этом чуть позже.
Сделал это народный избранник, не называя фамилии чиновника.
“Чуть позже” случилось 11 апреля, когда депутат опубликовал фотографии министра Бурцева вместе с подчинённым Андреем Золотухиным. Как оказалось, областные чиновники отдыхали в Кисловодске, в одном номере-студии отеля “Ваш отдых”.
Можно, конечно, попытаться объяснить недельное проживание в одном номере двух неженатых бездетных мужчин желанием сэкономить . Но лично я абсолютно уверен: причина в другом. Неслучайно в самарской блогосфере Бурцева с Золотухиным прямо называют “парой”, в Сети фигурирует немало их “нежных” фото, а публичная реакция министра на эти обвинения выглядит настолько неискренне, неубедительно и нарочито, что я не верю ни единому его слову,
- заявил Хинштейн.
Заявления в отношении министра молодёжной политики сделал не какой-то анонимный телеграм-канал, а депутат Государственной Думы, отмалчиваться господину Бурцеву было бы не с руки. Ведь и в отношении него со стороны прокуратуры может последовать проверка прокуратуры на предмет возможной пропаганды. И неизвестно, какие подробности могут в таком случае вскрыться.
P.S. Когда материал готовился к публикации стало известно, что Сергей Бурцев подал в отставку.
* Движение ЛГБТ включено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов и запрещено на территории России.
п.с. ждем репортаж Машки на Ютубе -такая тема даст очки в новуюГД..