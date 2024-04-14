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Мои планы

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Сегодня никак нельзя не вспомнить сие.

Трансляция удара Ирана по Израилю как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9091983.html
Метки: Израиль, иран, пора валить, юмор
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