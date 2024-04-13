Как экономические теории спотыкаются о прозу жизни | Николай Азаров
Беседа с Николаем Азаровым о социально-экономических моделях развития, главных целях государства и манипуляциях с налоговым законодательством.
Ведущий: Максим Романычев
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#НиколайАзаров #точкасборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Социально-экономические модели развития должны ставить целью не только получение прибыли, но и достижение всеобщего благосостояния.
2. Реализация той или иной модели зависит от управляющих структур, которые могут быть проводниками как интересов народа, так и интересов крупных корпораций и финансово-экономических кланов.
3. Управляющие структуры формируют систему массовой информации, которая убеждает людей в том, что они живут в лучших условиях, манипулируя сравнениями с другими странами.
4. Несмотря на декларируемые цели социально-экономического развития, в большинстве стран фактически реализуются модели, ведущие к усилению неравенства и концентрации богатства у небольшой группы людей.
5. Для успешной реализации модели, ориентированной на всеобщее благосостояние, необходима сильная политическая структура, проводящая соответствующую идеологию.
Вывод: Социально-экономические модели развития сильно зависят от управляющих структур и политической воли, а не только от экономических факторов. Для достижения всеобщего благосостояния требуется целенаправленная политика с опорой на сильную политическую структуру, проводящую соответствующую идеологию.
Украина теперь это социальное государство. Не взяла Европа в свой капитализм. Обманули. Даже если сейчас возьмут в руки оружие и пойдут против нерусских, то на оставшейся части будут жить сами. От слова “хохол” люди будут вздрагивать.
Чу, мы все наполовину хохлы наполовину татары. Русский нация составная. Вот бурят, алтаец, киргиз, кореец который тут сто лет живет не русский? Многие обидятся, многие на вид конкретные тюрки не знают языка кроме русского. Нету разницы, есть воспитание, а если человека воспитают да хоть бандиты любой будет бандит. И 99 процентов людей можно элементарно купит на любую валюту, за любую страну будут воевать. Мы, они разницы нет. Если бы это правило не работало, люди давно бы перебили друг друга. Но всегда покорялись сильным и покупались богатым. Ты сам это прекрасно знаешь. Про милосердие, хорошие качества цыган, евреев, русских… можно детям цыганам, евреям, русским рассказывать, это полезно детям. А взрослые знают другую правду.
Это украинцы наполовину турки наполовину монголо-татары.
А в костромские леса дальше Сусанина никто из названных не ходил.
Ты почем килограмм своего стихоплетства продаешь ?
Придумай песню, только боевую, московских баек слушать не хочу. А лучше саблю острую, кривую, ей от заикания лечу. Мы грозные монгольские пираты на лошадях устойчиво сидим. Мой дорогой товарищ краснобатый, не забывай что гунны взяли Рим. Не забывай мохнатого ханыгу, с коллегами по звонкому перу, плетет замысловатую интригу он в темном непрочитанном углу. Не забывай пока глядят хохлы, а отчего едва ли знают сами на труднопокоренные миры блестящими восточными глазами.
Кто за такое заплатит? Никто. Главное чтоб оно всегда было актуально, и это есть, и это радует.
Я согласен. Еврейская незаконная хунта с блестящими глазами должна прекратить грабить Украину и уехать в Израиль. За это их воровство никто не заплатит.
Проза жизни говорит о том, что Лукашенко возьмется за Украину, потому что она для него не чужая.
Чу вот мне интересно. Ты ведь предприниматель, далась тебе эта Украина. Одной меньше больше, война это нормально, прогноз я тебе дал точный, вялая война еще шесть лет. Она в этом режиме тебе не помешает, Белоруссия участвовать не будет. В тридцатом году, не знаю как технически, Украину купят и доложат как великую победу на поле боя. А вот дальше интереснее, будем воевать с Европой, мы в союзе с украинцами и белорусами, снова вяло, но дружно. Наконец в 50 году будем воевать с Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном, Сирией, Ираком, Турцией и Израилем за Европу, север, против юга, это уже веселее будет чем счас.
Вам это трудно понять но мы один народ.
Займитесь чем другим.
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