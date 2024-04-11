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“Черный день в истории “Центрэнерго”

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Украина. ПАО"Центрэнерго". Управляет 3 тепловыми электростанциями: Трипольская ТЭС в Киевской области, г. Украинка, Змиевская ТЭС в Харьковской области, пгт. Слобожанское, Углегорская ТЭС в Донецкой области, г. Светлодарск и обособленное подразделение «Ремэнерго», расположенное в г. Черкассы. Суммарная установленная мощность производственных активов – 7665 МВт, что равно около 14% от общей мощности электростанций Украины.

©"Черный день в истории "Центрэнерго".
В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся
нашу генерацию.
Войска России полностью разрушили Трипольскую ТЭС, что
на Киевщине.

В результате попаданий, произошел масштабный пожар в
турбинному цеху. Сейчас на предприятии продолжаются
работы по локализации огня.
Трипольская ТЭС – была крупнейшим поставщиком
электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую
области.

"Масштабы разрушений-ужасные. Деньгами это не
оценить. Это для нас самая большая проблема за всю историю
предприятия. Но я убежден-мы с ним
справимся", – председатель наблюдательного совета ПАО
"Центрэнерго" Андрей Гота.

22 марта 2024 года полностью был уничтожен Змиевский
ТЭС, на Харьковщине. А 25 июля 2022 войска рф
оккупировали Углегорскую ТЭС-Донетчина.
На сегодня, ПАО "Центрэнерго" потеряла 100 процентов
генерации."

https://t.me/dva_majors/39727 – цинк

Кампания ударов по российским НПЗ дает неожиданные результаты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9086770.html
Метки: война на украине, инфраструктура, ракеты, энергетика
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